Sociedad

A un año de la muerte de Francisco: el documental que retrató los orígenes del Papa en Italia y su llegada al Vaticano

“El camino del Ángel” reconstruye la historia familiar de Jorge Bergoglio, su vida en Flores y su llegada al papado, a través de testimonios clave recogidos en Argentina, Italia y el Vaticano

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Documental completo "El Camino del Ángel" sobre la vida de Jorge Bergoglio y el camino que lo llevó a ser Papa.

En el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Infobae vuelve a poner en circulación El camino del Ángel, uno de los primeros documentales dedicados a su figura. Estrenado en 2014, se trata de una coproducción ítalo-argentina de Sidera Media, cuyo desarrollo comenzó en el mismo año de su elección como pontífice.

Dirigido e investigado por la periodista italiana Nunzia Locatelli, el documental propone un recorrido profundo por los orígenes familiares de Jorge Mario Bergoglio en Portacomaro, Italia. Allí se recuperan testimonios clave como el de su prima Giuseppina Ravedone, junto con aportes del periodista Stefano Masino, quien accedió a archivos locales con información sobre la familia del futuro papa.

La investigación reconstruye además el momento decisivo en que los Bergoglio evitaron embarcarse en el Principessa Mafalda, cuyo naufragio se convirtió en una de las grandes tragedias marítimas del siglo XX.

Ya en la Argentina, el film sigue la vida de Bergoglio en el barrio de Flores, su formación en la escuela técnica química y el surgimiento de su vocación religiosa en la Basílica de San José de Flores. A través de los relatos de amigos y compañeros de juventud como Oscar Crespo, Francisco Spinoso y Alberto D’Arezzo, se construye un retrato íntimo de su adolescencia.

El documental también aborda su tarea pastoral como arzobispo de Buenos Aires, con testimonios de sacerdotes de barrios vulnerables como José María “Pepe” Di Paola y José María “Toto” De Vedia, además de su vínculo interreligioso con el rabino Abraham Skorka.

El tramo final se sitúa en el Vaticano, con testimonios recogidos a pocos meses del cónclave que lo eligió papa, entre ellos los del cardenal Leonardo Sandri y monseñor Guillermo Karcher, quien lo acompañó en el balcón de la Basílica de San Pedro el día de su presentación al mundo. A estos se suma el testimonio del entonces embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, presente en la plaza durante aquel momento histórico.

La voz del propio Bergoglio atraviesa todo el film, aportando coherencia a un relato que busca destacar la integridad de una figura que, más allá de su rol como líder de la Iglesia universal, mantuvo siempre un perfil de cercanía y sencillez.

Tras su estreno en 2014, El camino del Ángel fue destacado en medios italianos y argentinos por su enfoque documental y por el acceso a testimonios directos en Vaticano a pocos meses del cónclave, consolidándose como uno de los primeros registros audiovisuales sobre la vida de Francisco tras su elección.

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