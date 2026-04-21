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El jugador de Boca que le pidió el penal a Paredes contra River y el premonitorio sueño de una figura sobre la acción que definió el Superclásico

Los futbolistas xeneizes hablaron luego de la victoria del equipo de Claudio Úbeda en el Monumental

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El delantero de Boca Juniors confesó que quiso ejecutar la pena máxima en el Superclásico

Boca Juniors logró el fin de semana un gran triunfo frente a River Plate en el Monumental que le permitió quedar a un paso de la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura. Luego de los festejos por la victoria 1-0 en el Superclásico, algunos jugadores del equipo que conduce Claudio Úbeda hablaron con la prensa y revelaron algunas cuestiones previas al partido, que se definió gracias al gol de penal de Leandro Paredes.

Adam Bareiro, titular en el ataque xeneize junto con Miguel Merentiel, contó que tuvo ganas de patear el penal ante River y que tuvo un cruce de miradas con el capitán Paredes antes de la ejecución. “Tenía muchas ganas de patearlo. Es más, cuando él agarró la pelota le venía haciendo señas. Obviamente no quería incomodarlo tampoco ni hacerlo dudar de la decisión de patear el penal, pero tenía muchas ganas y si me lo otorgaba lo iba a hacer”, dijo el paraguayo en diálogo con el canal DSports. Luego, completó: “La verdad que patea muy bien los penales, siempre nos quedamos pateando con él luego de los entrenamientos. Se tenía mucha confianza en ese penal y por suerte fue adentro”.

Otro de los protagonistas del Superclásico fue el joven Milton Delgado, uno de los pilares del mediocampo de Boca. El futbolista de 20 años explicó el llamativo gesto que tuvo antes del remate de Paredes desde los doce pasos, que terminó decretando el triunfo visitante en Núñez. “No miré el penal. Estaba mirando al piso y cuando vi en la pantalla (del estadio) que estaban gritando el gol y me di vuelta a festejar”, indicó en charla con TyC Sports.

El mediocampista de Boca contó que tuvo un sueño previo al partido frente a River

En medio de la entrevista, Delgado ahondó en los motivos de su particular acción y negó que se tratara de una cábala futbolera. “No sé si soñé o pensé que iba a haber un penal en el partido y no lo tenía que mirar. No sabía quién lo pateaba ni nada, pero sabía que iba a haber un penal en el partido y no lo miré. No sabía lo que pasaba y luego me levanté. Yo sabía que no lo tenía que ver”, remató el jugador.

En cuanto a su análisis del partido, Milton Delgado subrayó por qué Boca mereció ganar el Superclásico ante River: “El equipo hizo un trabajo que capaz no se ve, el trabajo sucio. Yo creo que solo con centros nos podían atacar, pero estuvimos muy bien. Ellos tuvieron una o dos jugadas. Un cabezazo y una que ataja Lea (Brey), pero creo que esas nomás”. Acerca del supuesto penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el final del partido, expresó: “Para mí no es penal porque es una jugada en la que Lauti mete el cuerpo y que el jugador de ellos también exagera un poco. Si vamos a todos los partidos creo que lo tienen que cobrar siempre”.

Con esta última victoria, el Boca de Úbeda extendió su invicto a 13 partidos y espera el choque del próximo jueves en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia con la expectativa de sellar su pasaje a los playoffs del Torneo Apertura a falta de dos fechas para el cierre de la fase. En cuanto a la Copa Libertadores, el Xeneize visitará el martes 28 de abril al Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D, el cual lidera con 6 puntos. Luego, jugará en Santiago del Estero ante Central Córdoba por la última jornada de la Zona A del certamen local.

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