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Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: códigos rotos y pase de información

Hace varios años que las modelos le pusieron fin a su amistad y se negaron a dar las razones detrás de esta ruptura. Sin embargo, Yanina Latorre contó los detalles y remontó los inicios del conflicto al año 2021

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La conductora detalló las razones por las que las amigas se pelearon y nunca pudieron recomponer la relación (Video: SQP-América TV)

En 2021, la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves comenzó a resquebrajarse hasta llegar a un punto de ruptura definitiva. Durante mucho tiempo, se creyó que el distanciamiento estaba vinculado al romance de Zaira con Facundo Pieres, expareja de Chaves, pero casi cinco años después, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) qué fue lo que realmente habría detonado el final del vínculo: el trasfondo inesperado que unió a Zaira, Paula, Wanda Nara y la China Suárez en pleno escándalo del Wandagate.

El conflicto tuvo su epicentro en octubre de 2021, cuando estalló el Wandagate, un escándalo mediático que sacudió al mundo del espectáculo argentino. Todo comenzó con una historia explosiva de Wanda Nara, la hermana de Zaira, quien publicó en Instagram la ya famosa frase: “Otra familia que te cargaste por zorra”, apuntando sin nombrarla a la China Suárez y dando inicio a una serie de rumores, versiones y desencuentros que terminaron por quebrar amistades y alianzas.

“El problema se remonta al año 2021, en el primer Wandagate”, explicó Yanina. Por entonces, Wanda, indignada por los rumores de infidelidad, buscaba certezas sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, que terminó siendo real. “Wanda le pide a Zaira que le averigüe Paula, porque la China no habló nunca más ni con Wanda ni con Zaira”, detalló Latorre.

Así, Zaira habría ido hasta la casa de Paula y le transmitió el pedido: “Pau, ¿no le decís a la China a ver qué pasa con Mauro, si tiene chats?”. Paula accedió y fue a preguntarle directamente a la China, quien decidió no aceptar los hechos y negó cualquier vínculo con Icardi, asegurando que ni siquiera tenía su número agendado.

Infografía detallando el Wandagate y la ruptura entre Zaira Nara y Paula Chaves, con retratos estilizados de ambas y texto explicativo del conflicto.
Lo que se creía que había sido una pelea por Facundo Pieres, terminó remontándose a los inicios del WandaGate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación se habría complicado cuando la China, molesta, llamó a Icardi para contarle que Paula estaba indagando sobre él. El delantero del Galatasaray, según contó la conductora de América, fastidiado, se comunicó con su esposa y la enfrentó. Wanda, aún más enojada, no habría dudado en recriminar la situación: “Vos encima me metés los cuernos y te molesta que averigüe”. Así se desató una trifulca interna entre Paula, la China, Wanda y Zaira, que dejó a Chaves en una posición incómoda. “Se sintió expuesta por una situación en la que no tenía nada que ver y quedó en el medio de toda esa trifulca”, agregó la conductora.

Yanina sostuvo que el conflicto fue mucho más allá de los rumores románticos y se centró en el “pasadizo de información” y los códigos rotos entre amigas. Paula nunca más volvió a hablar con la China, sintiéndose traicionada por las mentiras y por el desenlace del escándalo. “En todo ese entorno entendían que la China se terminó comiendo al marido de una amiga. Porque viste, hay una cuestión de código y todo quedó mal, pero el problema fue el pasadizo de información y todo lo que rodea”, concluyó Latorre, dejando en claro que el vínculo entre Zaira y Paula empezó a quebrarse en ese momento y que el Wandagate fue el verdadero detonante de una amistad que parecía inquebrantable.

Así, el escándalo del Wandagate y los desencuentros que se tejieron a su alrededor no solo marcaron un antes y un después en la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves, sino que también evidenciaron cómo la presión mediática, los códigos de amistad y el cruce de intereses personales pueden dinamitar hasta los vínculos más sólidos.

Con el paso del tiempo, las protagonistas eligieron el silencio, evitando dar detalles de lo sucedido entre ellas, y la distancia, dejando atrás una amistad que durante años fue ejemplo de complicidad en el mundo del espectáculo y que hoy, tras revelaciones y heridas abiertas, parece no tener retorno.

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