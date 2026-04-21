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La Joaqui y Ángela Torres enfrentaron la polémica por lucir iguales: “Las lindas no nos copiamos, hacemos match”

Las cantantes eligieron outfits similares y dejaron a sus fanáticos sin palabras con su increíble parecido

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La Joaqui y Ángela Torres sorprendieron a sus seguidores al lucir outfit parecidos ante las cámaras (X)

El fenómeno de la “doble” en la música argentina sumó un nuevo capítulo y esta vez las protagonistas fueron La Joaqui y Ángela Torres. Ambas artistas, referentes indiscutidas de la escena pop y urbana, sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntas con un look tan similar que desató una ola de comentarios y memes en redes sociales. Vestidas de encaje blanco, con cabelleras rubias y el mismo estilismo, las cantantes generaron furor y reavivaron el eterno juego de “separadas al nacer”.

Todo comenzó con un breve clip donde ambas artistas posan ante los flashes, con cabelleras rubias, vestidos de encaje blanco, gargantillas haciendo juego y una complicidad evidente. El video fue compartido por una usuaria, quien no dudó en destacar el parecido: “Hasta la misma altura tienen ja ja ja”.

En minutos, la imagen se volvió furor y los fanáticos de ambas artistas no tardaron en hacerse eco del parecido. Más tarde, fue la propia Joaqui quien se pronunció al respecto desde su cuenta de X. Con tono cómplice y desafiante, escribió: “No sé quién los traumó tanto, pero OBVIO que podemos usar el mismo vestido, peinarnos igual, comprar el mismo makeup y compartir perfume. Las lindas no nos copiamos, las lindas hacemos match”. La frase, lejos de apagar el debate, lo alimentó y generó una catarata de comentarios celebrando la actitud de las cantantes y la química que transmitieron en el clip.

Dos mujeres, La Joaqui y Ángela Torres, de pie con cabello rubio cobrizo y castaño claro, respectivamente, ambas con vestidos cortos de encaje blanco y joyas, frente a un fondo oscuro
La Joaqui y Ángela Torres posaron juntas luciendo vestidos blancos de encaje idénticos, con peinados y maquillaje similares (X)

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. “Es como juego de gemelas”; “Son iguales”; “Arriba las chicas lindas, las amo. Sigan combinando mis reinas”; “Devoraron”; “Parecen un espejo”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes en las últimas horas. Los usuarios se mostraron fascinados por la coincidencia estética y el juego que propusieron Ángela y Joaqui, quienes lejos de evitar el tema, se divirtieron con el ida y vuelta.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el parecido entre ambas artistas se vuelve tema de conversación viral. A comienzos de abril, La Joaqui ya había causado conmoción en redes sociales al mostrar un radical cambio de look. Conocida por su estilismo disruptivo y su capacidad para marcar tendencia, la cantante compartió con sus seguidores un carrusel de imágenes donde dejó ver el resultado final de su paso por la peluquería: una melena rubia, larga y luminosa.

Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”, escribió La Joaqui en el pie de las instantáneas, fiel a su ironía y autenticidad. El posteo no tardó en cosechar miles de likes y comentarios, incluido el de su novio, Luck Ra. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la cantidad de comparaciones con Torres. “Son hermanas con Ángela ahora”; “Pensé que era Angelita”; “Empezó siendo La Joaqui y terminó siendo Ángela Torres jajaja que parecidas”; y “Está más Ángela Torres que la mismísima Ángela Torres”, fueron algunos de los paralelismos que inundaron los comentarios.

Retrato de La Joaqui con cabello rubio, clips plateados, maquillaje brillante en los ojos y la lengua asomando. Se aprecian tatuajes de telaraña y un lazo rojo
La Joaqui posó con un look que llamó la atención por su parecido a Ángela Torres (Instagram)

La química entre ambas artistas, que ya había sido tema de charla en el pasado, se consolidó en este nuevo clip conjunto, donde la moda, la actitud y el juego con la imagen se volvieron protagonistas. Tanto Ángela Torres como La Joaqui se permiten desafiar los estereotipos y las comparaciones, apostando a la complicidad y al humor como respuesta a los comentarios de las redes.

Mientras las repercusiones siguen creciendo, las cantantes continúan con sus agendas repletas de compromisos profesionales y proyectos musicales. El juego de espejos, los guiños fashionistas y el ida y vuelta con sus seguidores las mantiene en el centro de la atención, demostrando que la autenticidad y la complicidad pueden más que cualquier rumor de competencia.

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