Estos son los requisitos para obtener la Green Card en Estados Unidos en 2026

Estados Unidos implementa en 2026 nuevos requisitos y controles para obtener la Green Card, según el Departamento de Estado y USCIS. (Jesús Aviles/Infobae)

El gobierno de Estados Unidos implementó en abril de 2026 nuevos requisitos para la obtención de la Green Card, documento que permite la residencia legal permanente, en línea con información divulgada por el Departamento de Estado y la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS. Estas disposiciones afectan a extranjeros que quieren establecerse en el país por motivos familiares, laborales o a través del Programa de Diversidad. Las medidas regulan el acceso a la residencia y modifican los criterios de admisión, con impacto sobre los solicitantes actuales y futuros.

De acuerdo con la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, las actualizaciones de 2026 abarcan cambios en las fechas de prioridad, límites anuales por categoría y país, y la incorporación de controles más estrictos en la verificación de antecedentes y documentación. La publicación oficial del Departamento de Estado, el Boletín de Visas, correspondiente a abril de 2026, detalla las nuevas reglas y fija los parámetros para quienes desean la residencia permanente legal, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La residencia permanente, formalmente la Green Card, habilita el derecho a vivir y trabajar sin límite temporal en el país. Según la autoridad diplomática estadounidense, el proceso de solicitud se actualiza periódicamente para adaptarse a las prioridades federales y decisiones legislativas. La publicación oficial del Departamento de Estado define mensualmente las fechas de procesamiento, la disponibilidad de cupos en cada categoría y las condiciones actualizadas para cada año fiscal.

¿Cuáles son los requisitos generales para solicitar la Green Card en 2026?

Según la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, en 2026 los requerimientos generales para obtener la Green Card incluyen:

Petición aprobada: El solicitante debe contar con una petición formal, ya sea presentada por un familiar, un empleador o, en el caso de la lotería de visas, una selección válida confirmada por el gobierno.

Criterios de elegibilidad: Las categorías de residencia imponen cumplir condiciones precisas, como demostrar lazos familiares directos, acreditar experiencia laboral, contar con titulación académica o aportar capacidad de inversión.

Documentación requerida: Es necesaria la presentación de pasaporte vigente, certificados civiles, pruebas de la relación familiar o laboral y prueba de solvencia económica.

Examen médico y antecedentes: Se requiere la entrega de resultados de exámenes médicos realizados por profesionales autorizados y certificados de antecedentes policiales de los países donde haya residido el solicitante.

Pago de tarifas: El proceso implica abonar las tasas determinadas por la agencia federal migratoria y la autoridad diplomática estadounidense.

No estar sujeto a causales de inadmisibilidad: Quedan excluidas las personas con antecedentes de delitos graves, fraude migratorio, permanencia ilegal prolongada u otras restricciones legales.

Solo aquellas personas que cuenten con una fecha de prioridad anterior a la publicada en la edición mensual de la publicación oficial del Departamento de Estado pueden avanzar en el proceso.

Las regulaciones actualizadas para la residencia permanente en 2026 incluyen cambios en límites anuales y fechas de prioridad por categoría y país. (Archivo)

¿Cuáles son las principales vías para acceder a la Green Card en 2026?

La autoridad diplomática estadounidense ofrece varias rutas legítimas para acceder a la residencia permanente:

Green Card por familia

Esta opción está disponible para familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Las categorías preferenciales incluyen:

F1: Hijos(as) solteros(as) de ciudadanos estadounidenses.

F2A: Cónyuges e hijos(as) menores de residentes permanentes.

F2B: Hijos(as) solteros(as) mayores de 21 años de residentes permanentes.

F3: Hijos(as) casados(as) de ciudadanos estadounidenses.

F4: Hermanos(as) de ciudadanos estadounidenses adultos.

Cada categoría tiene límites anuales y fechas de prioridad diferenciadas. Para 2026, el límite mundial en inmigración patrocinada por familia es de 226.000 personas, con un máximo de 7% por país, de acuerdo con datos oficiales.

Green Card por empleo

Las categorías laborales incluyen:

EB-1: Personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores reconocidos, ejecutivos multinacionales.

EB-2: Profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales.

EB-3: Trabajadores calificados, profesionales y otros empleados.

EB-4: Inmigrantes especiales, incluyendo trabajadores religiosos y empleados de organismos internacionales.

EB-5: Inversionistas que generan empleo en Estados Unidos.

El cupo anual mínimo en 2026 para inmigrantes patrocinados por empleo es de 140.000 personas (Visa Bulletin For April 2026 - Travel). Es obligatorio acreditar experiencia, títulos académicos o inversión económica según la categoría.

Green Card por el Programa de Diversidad

El Programa de Diversidad, conocido como lotería de visas, otorga hasta 52.000 residencias anuales a ciudadanos de países con baja tasa de inmigración a Estados Unidos. Los seleccionados deben completar el proceso antes del 30 de septiembre de 2026 y cumplir los mismos estándares de elegibilidad y seguridad que las otras vías.

¿Qué documentos exige el proceso de solicitud en 2026?

Las personas interesadas deben entregar un conjunto de documentos ante las autoridades migratorias. Según la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, la lista incluye:

El formulario de solicitud adecuado para la categoría.

Pasaporte vigente.

Certificados de nacimiento y matrimonio, si corresponden.

Pruebas documentales de la relación familiar o laboral.

Resultados de exámenes médicos autorizados.

Certificados de antecedentes policiales.

Prueba de solvencia económica, en especial en los procesos de empleo e inversión.

Recibos de pago de tarifas migratorias.

Toda la documentación debe estar en inglés o acompañada de una traducción certificada. La agencia federal migratoria puede requerir información adicional o entrevistas presenciales en cualquier etapa.

¿Cuáles son los límites y fechas de prioridad para la Green Card en 2026?

La obtención de la Green Card en 2026 está condicionada a los límites anuales y las fechas de prioridad que fija la autoridad diplomática estadounidense. La publicación oficial del Departamento de Estado, difundida mensualmente, determina el cupo disponible y regula eventuales retrocesos (“retrogression”) para países o categorías con alta demanda.

Para 2026, el tope mundial para la inmigración familiar es de 226.000 personas y el de empleo, de al menos 140.000 personas. El porcentaje máximo por país es de 7% del total anual, lo que limita la cantidad de visas para naciones con alta demanda.

Algunas categorías pueden figurar como no disponibles (“U”) o registrar fechas retrocedidas, lo que obliga a una espera más prolongada. La autoridad diplomática estadounidense actualiza estas fechas regularmente.

El proceso de solicitud de la Green Card en 2026 exige comprobantes de solvencia económica, exámenes médicos y antecedentes policiales certificados. (Archivo)

¿Qué cambios introdujo Estados Unidos en la regulación migratoria de 2026?

La agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, comunicó en sus memorandos y guías actualizadas varias modificaciones orientadas a reforzar la verificación documental y aumentar los controles de antecedentes. Entre los cambios se encuentran:

Aplicación de estándares de prueba más altos en categorías laborales como EB-1 y EB-2.

Revisión a fondo de la solvencia económica para empleadores e inversionistas.

Exigencia de visitas de verificación y entrevistas en casos seleccionados.

Intensificación en el análisis de antecedentes y seguridad para todos los solicitantes.

Estas medidas buscan asegurar la transparencia y legalidad de los procesos, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las prioridades definidas por el Congreso federal.

¿Qué función cumple el Boletín de Visas en el proceso de la Green Card?

La publicación oficial del Departamento de Estado, conocida como Boletín de Visas, constituye el referente obligado para conocer la disponibilidad de cupos y fechas de prioridad en cada categoría. únicamente pueden avanzar quienes cuenten con una fecha de prioridad anterior a la señalada en el boletín actualizado.

La publicación detalla cuotas por categoría y país, cambios de estatus y casos de visas no disponibles. Es indispensable que toda persona solicitante consulte cada mes el contenido del boletín, según la normativa de la autoridad diplomática estadounidense.

¿Cuál es el impacto concreto de los nuevos requisitos para los solicitantes en 2026?

Las actualizaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos en el año fiscal 2026 modifican las condiciones de acceso a la Green Card y exigen a los extranjeros un escrutinio minucioso de los requisitos y documentación. La consulta del Boletín de Visas cada mes y el cumplimiento de los criterios definidos para cada modalidad son obligatorios para que el proceso avance.

Las autoridades recomiendan presentar solicitudes completas y actualizadas, porque los cambios regulatorios pueden afectar la elegibilidad o los tiempos de procesamiento en cualquier momento. El respeto riguroso de los requisitos contribuye a la transparencia y la seguridad jurídica del sistema migratorio, de acuerdo con las disposiciones oficiales.