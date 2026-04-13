Cerraron una maternidad en Mendoza por la baja de nacimientos: un especialista advirtió que la tendencia continuará en los próximos años

El cierre de la maternidad en el Hospital Carlos Saporiti de Mendoza se decidió por la fuerte baja de nacimientos en la región

La decisión del Ministerio de Salud de Mendoza de cerrar la maternidad del Hospital Carlos Saporiti, ubicado en Rivadavia, reconfigura el mapa sanitario provincial y expone el impacto de la baja de natalidad. El área, que atendía en promedio 10 partos mensuales, fue destinada a la apertura de un sector de salud mental, según confirmaron autoridades. El hospital, inaugurado en 1937 y situado a más de 65 kilómetros de la capital mendocina, ahora deriva los partos programados y de mediana complejidad al Hospital Perrupato, en San Martín, a más de 20 kilómetros.

Las fuentes oficiales indicaron que la resolución responde a la marcada disminución en la cantidad de nacimientos en la región. Los controles prenatales y la guardia obstétrica de 24 horas se mantendrán solo para emergencias y partos expulsivos inminentes. Ante la clausura, médicos y autoridades municipales de Rivadavia manifestaron su descontento a través de protestas y declaraciones públicas.

Proyecciones demográficas y testimonios de especialistas

Al abordar el fenómeno desde una perspectiva demográfica, el especialista Rafael Rofman analizó en Infobae en Vivo Al Amanecer las causas y consecuencias del descenso de la natalidad en la República Argentina: "Está bajando el número de niños que nacen en el país. La tasa de fecundidad en 2024 fue casi exactamente la mitad que diez años antes. Bajó mucho“.

Autoridades derivan los partos programados y de mediana complejidad al Hospital Perrupato, situado a más de 20 kilómetros de Rivadavia (La Brújula 24)

El demógrafo destacó: “Si baja el número de niños, vas a necesitar menos maternidades, menos pañales, menos chupetes, porque hay menos chicos”. Rofman explicó que la disminución de la natalidad impacta en otros sectores: “Lo ves en los colegios y lo vas a seguir viendo cada vez más fuerte. Hace no mucho estuve en una reunión con ministros de Educación de todo el país y algunos ministros decían que tienen muchas escuelas rurales con un chico en la escuela”.

Además, enfatizó: “La baja de la fecundidad se debe a que la mujer tiene más derechos y se integran más al mercado de trabajo, a que cuidamos y queremos más cosas para nuestros chicos. La baja de fecundidad es síntoma de progreso”.

En cuanto a la educación, Rofman agregó: “Hace unos años la noticia de febrero o marzo en la ciudad de Buenos Aires era el problema con las vacantes de educación inicial. Ese problema desapareció en parte porque se desplomó la demanda”. Y remarcó: "La fecundidad adolescente en diez años bajó un 70%, que es maravilloso“.

Datos de nacimientos y cambios en la estructura hospitalaria

De acuerdo con registros oficiales, el Hospital Saporiti efectuó 244 partos en 2020, 220 en 2021, 277 en 2022, 226 en 2023, 257 en 2024 y 277 en 2025. Además, la tasa de cesáreas alcanzó un 65,92% en 2023, cifra que supera ampliamente la media provincial del sector público, ubicada en 41%. Según la cartera sanitaria, esta proporción incrementa los riesgos maternos y neonatales, como hemorragias, infecciones y mortalidad.

La medida de cierre de la maternidad generó rechazo entre profesionales de la salud y vecinos de la comunidad mendocina (Foto cortesía Nacer con Cariño)

Las autoridades argumentaron que la baja tasa de ocupación en neonatología y menos de tres egresos por semana justificaron el traslado de la atención a centros con mayor complejidad. En tanto, desde el gobierno local admitieron que la medida forma parte de una tendencia nacional e internacional hacia la regionalización de las maternidades. San Carlos, Tupungato, La Paz, Santa Rosa, Junín y Uspallata ya no cuentan con servicios propios de maternidad.

Perspectiva internacional y tendencias futuras

Consultado sobre la situación de la baja natalidad en Argentina comparada con Europa, Rofman sostuvo: “En términos de cómo estamos hoy, estamos muy parecido al promedio de Europa. El último dato que tenemos, que es del 2024, es 1,25 hijos por mujer. Estamos un poco por encima de países vecinos como Uruguay y Chile; parecidos al promedio de América Latina”.

Rofman relacionó estas tendencias con el proceso de avance social: “En general, en el mundo, a medida que los países progresan, ves este efecto. El problema es cuando no te adaptas a eso”. Respecto al futuro, sostuvo: “El desafío que tenemos en Argentina para las próximas décadas es fundamentalmente cómo trabajamos en tres frentes: más capital humano —mejor educación—, más capital físico —inversión, infraestructura, recursos—, y más tecnología”.

El cierre de la maternidad en Rivadavia, Mendoza, y la reordenación de servicios, refleja un fenómeno que abarca a varias provincias y acompaña el descenso sostenido en la natalidad nacional. La reorganización hospitalaria continúa, mientras profesionales y ciudadanía sostienen el debate sobre las implicancias de la medida y el futuro de la atención materno infantil.

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