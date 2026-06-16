Honduras

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

La Unión Europea reiteró su respaldo a la transición energética en un contexto marcado por el debate sobre las reformas al futuro de la ENEE

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La Unión Europea busca en Honduras un socio confiable para reforzar su seguridad y competitividad con una inversión de seis millones de euros. (Visuales IA)
La Unión Europea busca en Honduras un socio confiable para reforzar su seguridad y competitividad con una inversión de seis millones de euros. (Visuales IA)

La Unión Europea puso a disposición 15 mil millones de lempiras para proyectos de transmisión eléctrica en Honduras, a través de mecanismos financieros respaldados por el Banco Europeo de Inversiones.

El anuncio se conoció mientras sigue el debate político sobre las reformas del sector y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, confirmó la disponibilidad de esos recursos para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica del país. Señaló que ese componente es clave para la modernización del sistema energético nacional.

Fournier aclaró que la UE no interviene en las decisiones soberanas sobre las reformas energéticas en discusión en Honduras. Según explicó, corresponde a las instituciones hondureñas definir el marco legal y las políticas que regirán el sector.

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El alcance del apoyo europeo

Fournier señaló que la experiencia europea muestra que la expansión de las energías renovables genera beneficios económicos y contribuye a fortalecer la seguridad energética de los países. Agregó que la transición hacia fuentes limpias de generación es una tendencia global que sigue acelerándose.

El representante europeo recordó que organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) han respaldado iniciativas relacionadas con la transformación energética. A su juicio, eso refleja el interés internacional por impulsar sistemas más sostenibles y eficientes.

Vista general de la fachada del edificio de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo
Vista general de la fachada del edificio de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

También indicó que la cooperación europea mantiene una presencia activa en Honduras mediante decenas de proyectos de desarrollo en diversas áreas. Añadió que el apoyo financiero para fortalecer las líneas de transmisión representa una oportunidad para mejorar la capacidad del sistema eléctrico nacional y facilitar la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable.

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Durante sus declaraciones, Fournier subrayó que la tendencia mundial favorece cada vez más las energías limpias. Citó cifras internacionales que muestran que la gran mayoría de la nueva capacidad de generación instalada en los últimos años proviene de fuentes renovables.

Agenda Nacional

Mientras tanto, el debate energético también ocupa un lugar en la agenda política nacional. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, defendió las acciones que impulsa su administración en materia energética y aseguró que las decisiones adoptadas buscan fortalecer las instituciones y crear condiciones para el desarrollo del país.

Nasry Asfura defendió la agenda energética de su gobierno y anunció reuniones en Alemania sobre inversión, cambio climático y movilidad sostenible.
Nasry Asfura defendió la agenda energética de su gobierno y anunció reuniones en Alemania sobre inversión, cambio climático y movilidad sostenible.

Antes de iniciar una gira internacional por Europa, el mandatario afirmó que su prioridad es Honduras y que continuará impulsando medidas que considera necesarias para mejorar la situación nacional, al margen de las críticas de distintos sectores.

Asfura informó que sostendrá reuniones en Alemania con representantes de organismos internacionales y empresas interesadas en oportunidades de inversión en Honduras. Entre los temas que abordará figuran iniciativas vinculadas al cambio climático, la movilidad sostenible y el desarrollo económico.

Cuestionamientos por la ENEE

Las reformas relacionadas con la ENEE siguen generando cuestionamientos desde sectores políticos de oposición. Dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) llamaron a conformar un bloque opositor con el argumento de defender la empresa estatal y evitar medidas que, según sostienen, podrían afectar su papel estratégico dentro del sistema eléctrico nacional.

Los dirigentes de Libre expresaron preocupación por algunas iniciativas discutidas en torno al sector energético y consideran que cualquier transformación debe garantizar la protección del patrimonio público y la sostenibilidad financiera de la empresa.

El intercambio de posiciones ocurre mientras Honduras enfrenta el desafío de mejorar la calidad del servicio eléctrico, reducir pérdidas, ampliar la cobertura y atraer inversiones para fortalecer la infraestructura energética.

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