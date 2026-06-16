El Salvador

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

El gobierno local destina recursos para sanear ríos y calles, impulsa campañas de concienciación y garantiza el derecho de defensa a la población sancionada por infracciones ambientales

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Un trabajador municipal retira desechos sólidos y llantas de un río en San Salvador Centro, como parte de las jornadas de limpieza (Cortesía @DesechoSolidos).
Un trabajador municipal retira desechos sólidos y llantas de un río en San Salvador Centro, como parte de las jornadas de limpieza (Cortesía @DesechoSolidos).

La Alcaldía de San Salvador Centro puso en marcha el “Plan Invierno Capital 2026”, con el objetivo de reducir los riesgos de inundaciones y emergencias durante la temporada de lluvias.

Según lo expuesto este 16 de junio en el espacio de entrevistas Frente a Frente, el director de Saneamiento Ambiental, Germán Muñoz, detalló que la estrategia incluyó la limpieza integral de drenajes primarios y secundarios, así como el saneamiento de ríos y quebradas, sumando más de 211 kilómetros lineales intervenidos.

Este esfuerzo permitió evacuar 11 mil toneladas de desechos antes del inicio de las precipitaciones más intensas, acción que la municipalidad considera clave para evitar emergencias mayores. De acuerdo con el director, la respuesta ante las tormentas recientes involucró la activación de más de 500 trabajadores municipales, incluyendo personal de Protección Civil, recolección de desechos y parques.

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El municipio habilitó y mantuvo en funcionamiento 14 albergues para evacuaciones preventivas, anticipando escenarios de riesgo en barrios vulnerables. “Nuestro trabajo no fue ir a atender una emergencia, sino prevenirla”, afirmó Muñoz en el programa. El funcionario subrayó que la prevención se tradujo en una reducción de daños materiales y la ausencia de personas lesionadas durante los eventos climáticos más recientes.

Directores de la Alcaldía de San Salvador Centro participan en el espacio de entrevistas Frente a Frente para informar sobre los planes de prevención y limpieza ante el invierno (Cortesía Frente a Frente).
Directores de la Alcaldía de San Salvador Centro participan en el espacio de entrevistas Frente a Frente para informar sobre los planes de prevención y limpieza ante el invierno (Cortesía Frente a Frente).

Campaña “Los buenos salvadoreños no ensucian”

En paralelo a la preparación para la temporada de lluvias, la Alcaldía desarrolla la campaña “Los buenos salvadoreños no ensucian”, orientada a fortalecer la conciencia y la responsabilidad ciudadana respecto a la disposición de residuos.

Según explicó el director de Protección Civil Municipal, William Hernández, la iniciativa busca transformar los hábitos cotidianos desde la educación básica, pasando por la vida comunitaria y el entorno laboral. “El desconocimiento no existe, incluso los niños muestran mayor sensibilidad que los adultos”, afirmó Hernández. Añadió que el propósito es consolidar patrones de conducta orientados al cuidado y preservación del espacio público.

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En cuanto a la gestión de los desechos, la municipalidad opera con dos sistemas diferenciados:

  • Recolección domiciliar (el camión pasa por el frente de las viviendas)
  • Servicio casa por casa (en zonas de difícil acceso o de alta densidad).
Personal de la Alcaldía de San Salvador Centro retira desechos voluminosos durante una jornada de limpieza en la vía pública (Cortesía @alcaldia_ss).
Personal de la Alcaldía de San Salvador Centro retira desechos voluminosos durante una jornada de limpieza en la vía pública (Cortesía @alcaldia_ss).

De acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios, más de 36,500 viviendas reciben el servicio personalizado, que incluye la recolección directa en apartamentos, mesones y comunidades donde el acceso convencional no es viable. En total, la alcaldía reporta una recolección anual que oscila entre 214,000 y 325,000 toneladas de desechos, con rutas diarias y operativos especiales en puntos críticos.

Por lo que, el impacto presupuestario de estas acciones es considerable. Según datos del municipio difundidos en Frente a Frente, San Salvador Centro destina aproximadamente 3.5 millones de dólares anuales a la limpieza de calles, tragantes, ríos y quebradas.

Esta inversión cubre tanto el mantenimiento ordinario como las intervenciones extraordinarias tras lluvias o acumulaciones imprevistas. Las autoridades enfatizan que una parte significativa de estos recursos podría orientarse a proyectos de infraestructura o servicios si no existiera el problema de la basura arrojada en la vía pública.

Educación, cultura ciudadana y tecnología

La estrategia municipal incorpora también la instalación de tecnología como cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo, aunque los protagonistas de la entrevista enfatizaron que el cambio cultural resulta fundamental. Para la alcaldía, la solución no pasa únicamente por ampliar el número de basureros, sino por consolidar la responsabilidad individual de los habitantes.

Una ciudadana es captada por las cámaras de Sivar Seguro mientras intentaba dejar una bolsa de basura en un lugar no autorizado. A través de los altavoces, recibe una advertencia inmediata sobre la infracción y la multa correspondiente, viéndose obligada a recoger sus desechos.

El marco normativo contempla el derecho de defensa para quienes sean sancionados por infracciones relacionadas con la disposición de desechos. Según lo explicado por Muñoz durante la entrevista, los ciudadanos pueden presentar recursos de revisión si consideran injusta la multa recibida.

Las autoridades reiteraron que la meta principal de estos esfuerzos es construir una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno local y la ciudadanía, donde el cumplimiento de las normas y el cuidado del entorno redunden en una mejor calidad de vida para todos los habitantes de San Salvador Centro.

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