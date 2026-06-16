El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

La difusión de un video en la ruta CA-2 activó investigaciones de la PNC, el Gobierno de Bernardo Arévalo y el Ministerio Público sobre redes de extorsión en carreteras de Guatemala.(PNCdeGuatemala)

La difusión de un video en la ruta CA-2 en el que un hombre exige dinero al conductor de un tráiler llevó a la PNC, al Gobierno de Bernardo Arévalo y al Ministerio Público a activar investigaciones sobre redes de extorsión en carreteras, con el objetivo de identificar a quienes cobran, a quienes dan las órdenes y la forma en que operan estas estructuras criminales.

La respuesta oficial llegó en un contexto de operativos más amplios. Entre el 6 y el 14 de junio, el Ministerio de Gobernación reportó 253 allanamientos y 192 capturas, además del decomiso de 43 armas de fuego, 24 vehículos y 30 motocicletas.

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Según la Policía Nacional Civil, sus equipos de investigación e inteligencia ya tienen “plenamente perfilados” a integrantes de estructuras criminales que presuntamente se dedican a extorsionar en las principales rutas del país.

La institución informó en un comunicado oficial que ya coordina acciones con el Ministerio Público para identificar, capturar y procesar a los responsables.

El caso que se volvió viral mostró a un individuo acercarse a la cabina de un transporte pesado para exigir el pago de una supuesta cuota.

Las imágenes circularon durante los últimos días en redes sociales y desataron preocupación entre transportistas y usuarios, además de cuestionamientos sobre la seguridad en corredores estratégicos de Guatemala.

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La difusión de un video en la ruta CA-2 activó investigaciones de la PNC, el Gobierno de Bernardo Arévalo y el Ministerio Público sobre redes de extorsión en carreteras de Guatemala. (PNCdeGuatemala)

El Gobierno busca identificar cómo operan las redes que cobran en carreteras

Durante una conferencia de prensa de este lunes, el presidente Bernardo Arévalo dijo que las fuerzas de seguridad “se encuentran recopilando información” y que el trabajo no se limita a reaccionar ante un hecho aislado. Según Arévalo, la prioridad es entender la lógica de funcionamiento de la red para contenerla.

El mandatario explicó: “Las fuerzas de seguridad, para poder ser efectivas, primero requieren hacer trabajo de inteligencia para entender claramente no únicamente responder y reaccionar a un asalto específico, sino entender cómo se maneja esa red de extorsiones y poder responder de una manera eficaz que vaya previniendo el problema”.

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Arévalo afirmó que las investigaciones buscan establecer quiénes están detrás de esos cobros ilegales, cómo se organizan y quiénes emiten las instrucciones para ejecutarlos. También señaló que el caso registrado en video recibe la “máxima atención” por parte de las instituciones.

De acuerdo con Arévalo, parte de los hallazgos reunidos hasta ahora apunta a que una parte de las extorsiones sigue coordinándose desde las cárceles. Por eso, sostuvo que es fundamental mantener el control de las comunicaciones entre el interior de las prisiones y el exterior.

El presidente añadió que la presión de las autoridades obliga a los grupos criminales a modificar sus métodos. “Cuando los criminales van viendo que se les hace más difícil tener el negocio, se van a otro lado a buscar”, afirmó.

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En una conferencia de prensa separada, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda respaldó la versión de que las autoridades ya tienen perfilado al hombre que aparece en el video viral. Según Villeda, ahora se trabaja para determinar a qué grupo criminal pertenece y desarticular sus operaciones en el sector.

La PNC pidió denuncias formales y habilitó tres líneas telefónicas

La Policía Nacional Civil informó que abrió una investigación para verificar los posibles casos de extorsión difundidos en videos sobre las principales rutas del país. Según la institución, el uso de herramientas digitales por parte de la población ha sido clave para visibilizar estos actos.

La PNC advirtió, de todos modos, que compartir evidencia en redes sociales no reemplaza la denuncia formal. Según la institución, para que el sistema de justicia actúe con toda la fuerza de la ley es indispensable oficializar los señalamientos, ya que cada evidencia compartida permite fortalecer los expedientes judiciales y agilizar las capturas.

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En ese marco, las fuerzas de seguridad hicieron un llamado a transportistas, comerciantes y ciudadanos afectados para que denuncien estos hechos. La PNC habilitó la línea de emergencia 110, disponible las 24 horas; la línea antiextorsiones de DIPANDA al 1574 para denuncias confidenciales; y la línea 1561 de Crime Stoppers para reportes anónimos.

Según la PNC, las bandas vinculadas con estos hechos serán perseguidas “de manera contundente y sin tregua”. La institución también indicó que las investigaciones preliminares apuntan a posibles vínculos entre estructuras extorsionadoras y actividades de narcotráfico.