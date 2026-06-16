El emotivo mensaje de Maru Botana por el cumpleaños de su hija menor: “Mi compañera de ruta”

Con una compilación de momentos familiares, Maru Botana rememoró los años de vida de su hija María Inés al festejar su día especial (Instagram)

La vida de Maru Botana siempre estuvo marcada por la pasión por la cocina, el cariño familiar y la capacidad de compartir cada momento con una sonrisa. Reconocida como una de las cocineras más queridas de la Argentina, la pastelera logró construir un lugar propio en la televisión y en el corazón de sus seguidores, que la acompañan desde hace años en cada proyecto y en cada receta. Pero más allá de los flashes y de las hornallas encendidas, la chef nunca dejó de priorizar lo más importante: la familia. En esta oportunidad, la emoción y los recuerdos se hicieron presentes para celebrar el cumpleaños de su hija menor, María Inés, quien acaba de cumplir 14 años.

La fecha no pasó desapercibida en el universo Botana. Maru decidió homenajear a su “bomboncita” con un video que recopila los momentos más entrañables de la vida de Inés. La edición incluyó imágenes que recorren desde los primeros años junto a sus abuelos Carlos y Susana, ambos ya fallecidos, hasta postales de viajes en familia, bailes improvisados y escenas cotidianas que muestran la complicidad y la alegría que reinan en el hogar. La chef acompañó el material con un mensaje lleno de ternura y admiración, dirigido a la joven cumpleañera.

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“Mi bomboncita, ¡feliz cumple para la más chiquita de la casa, mi compañera de ruta, la más mimosa del mundo! Ya cumpliendo 14, hoy que hace 10 días que no te veo no doy más de las ganas de abrazarte y besarte. Mi chinita hermosa, gracias por tantas compartidas, por nuestras corridas al cole, por nuestros programas, por nuestros cafecitos y nuestros chais, por nuestras charlas y por tanto amor”, escribió Maru Botana en su cuenta de Instagram, abriendo una ventana a la intimidad familiar y al vínculo único que la une con su hija menor.

Maru Botana posando sonriente junto a su hija María Inés en la celebración de sus 14 años, compartiendo un momento íntimo y feliz

La cocinera hizo hincapié en el crecimiento y la personalidad de Inés, resaltando su creatividad y el modo especial en que expresa el cariño: “Sos una personita muy especial, Ine, que tenés bien claro lo que querés y me enseñás mucho cada día. No dejes de escucharte y de hacer lo que sentís. Espero que tengas un año lleno de aventura y de muchos sueños. No te quedes con las ganas de nada, seguí persiguiendo todo lo que te interesa. Siempre acordate de disfrutar todo lo que hacés”.

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El mensaje avanzó sobre la cotidianeidad compartida y el apoyo mutuo entre madre e hija. Maru destacó: “Sos muy creativa, y es re lindo ver con el amor que preparás las cajas sorpresas para quien lo reciba. Es lindo ver el amor que das y cómo lo expresás, ojalá que nunca lo dejes de hacer”.

María Inés recostada sobre un caballo blanco

Entre risas y consejos afectuosos, la chef también se permitió un guiño sobre la rutina diaria: “Hay que apurarse un poco más para estar lista, jajaja, es algo a practicar”. Agradeció además la actitud atenta de su hija: “Gracias por siempre preguntarme cómo fue mi día, por escucharme y aconsejarme. Me encanta estar con vos, Ine, me divierto y valorás un montón cada programa que sale. Es muy lindo que seas tan agradecida a la vida y disfrutá mucho de tus amigas que tanto querés”.

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La fallecida madre de la cocinera, Susana, junto a Inés de pequeña

Sobre el cierre, el mensaje se volvió aún más emotivo: “¡Gracias Ine por tus mimos, abrazos interminables, tus sonrisas y tu amor de todos los días! ¡Te amo mi amor infinitamente y te deseo todo lo más lindo del mundo! Y nunca dejes de cantar y bailar que sos crack”.

La publicación generó una ola de comentarios de seguidores, que no dudaron en sumarse a los festejos con palabras de cariño y buenos deseos para Inés. “¡Inés, feliz cumple! Hermosa”; “¡Cómo creció! ¡Feliz cumpleaños para la bella Inés!”; “¡Una señorita! ¡Hermosa, feliz cumple!”; “¡Feliz cumple, peque!”; “Chiquita linda, feliz cumple”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la fecha.

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María Inés Botana junto a dos de sus hermanos (Instagram)

Así, en medio de recetas, proyectos y grabaciones, Maru vuelve a poner el foco en lo esencial: la familia, los pequeños grandes momentos cotidianos y la importancia de celebrar el camino compartido. El cumpleaños de Inés se transformó en una excusa perfecta para agradecer, repasar recuerdos y renovar el amor incondicional que atraviesa a todo el clan Botana, una familia que nunca deja de celebrar la vida.