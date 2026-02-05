Caída de la natalidad en Argentina: qué revela el último informe del Ministerio de Salud

La baja en la cantidad de nacimientos se da en un escenario global en el que la tendencia a la reducción de la natalidad y la postergación de la maternidad se observa también en otros países y regiones del mundo(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el último informe de Estadísticas Vitales elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2024 se contabilizaron 413.135 nacimientos vivos, una cifra que representa una reducción del 46,8% frente a los 777.012 registrados en 2014.

En tanto, el reporte de 2023 indicaba lo siguiente: “Para el año 2023, el número de nacidos vivos registrados en el país alcanza un valor de 460.902, un 6,9% menos en relación con el año 2022″.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el grupo de mujeres entre 25 y 29 años reunió el 25% de los partos durante 2024. Le siguieron las mujeres de 30 a 34 años con 23% y las de 20 a 24 años, que representaron el 22%. La edad media materna estimada oscila ahora entre los 27 y 29 años, lo que marca una postergación nítida respecto de décadas anteriores. Esta tendencia expresa una reorganización de prioridades vitales pero también una potencial dificultad para el desarrollo familiar en contextos más adversos.

Misiones lideró en 2024 con 12,3 nacidos vivos cada mil habitantes, seguida de Chaco (11,9), Santiago del Estero (10,8) y Formosa (10,7). Entre las jurisdicciones con las tasas de natalidad más bajas del país se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego, ambas con 6,9 nacidos vivos por cada mil habitantes, seguidas por Jujuy con 8,0, La Pampa y Río Negro con 8,1 y la provincia de Buenos Aires con 8,4.

El 51% de los nacidos fueron varones y el 49% fueron mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los nacimientos, casi el 71%, ocurrieron entre madres de 20 a 34 años, mientras que los partos en mujeres menores de 20— representaron el 8,56% del total. El informe oficial precisa que 34.426 nacidos vivos en 2024 correspondieron a madres de entre 15 a 19 años y 866 a menores de 15 años.

Respecto a la situación conyugal, el 79,4% de las madres vivía en pareja al momento del parto, mientras que un 12,7% se encontraba sola. Esta distribución se mantuvo estable en años recientes, acompañando la tendencia hacia relaciones consensuales y la diversidad de estructuras familiares.

Los partos múltiples —gemelos y otros casos— representaron el 2% (8.135) del total de nacimientos, frente al 97,6% (403.133) de partos simples.

Entre los nacidos vivos de 2024, el 1,27% pesó menos de 1.500 gramos, el 6,89% estuvo entre 1.500 y 2.499 gramos, el 60,58% entre 2.500 y 3.499 gramos y el 31,25% superó los 3.500 gramos al momento del nacimiento /REUTERS/Remo Casilli/File Photo

En la distribución por sexo, el registro para 2024 indica 210.374 nacidos vivos de sexo masculino (51%) y 202.726 de sexo femenino (49%), lo cual reitera la leve prevalencia histórica de varones al nacer.

Qué dicen los expertos

La curva descendente de la natalidad argentina se despliega en un escenario global similar. Así lo explicó anteriormente Susana Sottoli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al dialogar con Infobae desde la Ciudad de Panamá: “El cambio en el equilibrio de las poblaciones es innegable en el mundo entero”. Según Sottoli, en 1950 el promedio era de cinco hijos por mujer, cuando para 2025 la cifra apenas alcanzará dos hijos por mujer.

El 79,4% de las madres vivía en pareja al momento del parto y el 12,7% se encontraba sola (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta de Naciones Unidas remarcó que parte de la crisis de natalidad global encuentra en la disminución del embarazo adolescente un aspecto favorable, y señaló: “En el caso argentino bajó un 60%”. Sin embargo, advirtió que persisten desigualdades y dificultades: “Muchas mujeres asocian la dificultad para ampliar la familia a condiciones económicas y laborales precarias, junto con la falta de acceso a servicios de cuidados y de salud”.

Sottoli también puso el acento sobre la lentitud del descenso en el embarazo adolescente en América Latina. Observó que subsisten obstáculos en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, afectando la plena libertad para decidir sobre la maternidad. Consultada por las respuestas estatales frente al declive demográfico, Sottoli indicó: “En algunos países se proponen políticas coercitivas, como lo hizo Japón, China y varias naciones europeas, para desalentar tener varios hijos. Una clara violación de los derechos reproductivos de las personas”.

La baja natalidad es sólo uno de los dos grandes ejes que alteran la composición poblacional, donde la longevidad representa la otra línea de transformación. Así lo planteó el economista y demógrafo Rafael Rofman, doctor en demografía por la Universidad de California e investigador principal de CIPPEC, en una entrevista concedida a Infobae: “En los últimos 15 o 20 años aprendimos que vamos a asistir a sociedades más longevas debido a diversos factores. La baja natalidad influye, pero más aún, la extensión de la vida gracias a los avances médico-científicos”.

El 99,7% de los nacimientos de 2024 ocurrió en establecimientos de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rofman detalló que el descenso de la natalidad no es un fenómeno reciente ni aislado: “Estamos, sin ninguna duda, en las tasas de natalidad más bajas de la historia. Es un proceso que comenzó hace unos 200 o 300 años con la Revolución Francesa. Hoy, salvo algunos grupos religiosos o poblaciones muy vulnerables, la ‘fecundidad natural’ —siete u ocho hijos por mujer— casi ha desaparecido”.

Las estadísticas vitales sistematizadas por el Ministerio de Salud se consolidan como instrumento clave para comprender la dinámica demográfica nacional y sus derivaciones para el sector salud y la planificación pública. De acuerdo con el informe, en 2024 la población estimada de Argentina fue de 46.301.743 habitantes, lo que contextualiza la incidencia de la natalidad sobre el crecimiento poblacional, la pirámide etaria y los retos futuros en materia de gasto social, mercado de trabajo y sistemas previsionales.