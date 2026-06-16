Crimen y Justicia

Expulsaron del país a un “gerente” de la banda de “Dumbo”, el jefe narco de Villa Lugano

Andy Juniors Huaura Casanova, alias “Chino”, intentó expandir el negocio hacia el sur del conurbano bonaerense

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Expulsaron del país a un integrante de la banda de “Dumbo”, el jefe narco de Villa Lugano
Expulsaron del país a un integrante de la banda de “Dumbo”, el jefe narco de Villa Lugano

La Policía Federal Argentina concretó la expulsión hacia Perú de Andy Juniors Huaura Casanova, alias “Chino”, miembro de la banda de Raúl Martín Maylli Rivera, más conocido como “Dumbo”, el jefe narco condenado a 32 años de cárcel, que operaba en Villa Lugano, Bajo Flores y Villa Fiorito y usaba menores como “marcadores”.

Casanova, yerno de Fernando “Piti” González y primo de Bruno Casanova, otros nombres resonantes en el ámbito narco del sur de la Ciudad de Buenos Aires, fue trasladado en un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según informaron fuentes oficiales, la medida se llevó adelante tras una orden judicial y los procedimientos involucraron a diversas divisiones de la fuerza federal.

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El procedimiento para atraparlo, realizado en septiembre de 2021, incluyó múltiples allanamientos en el barrio Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde los federales lograron la captura del imputado.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar que el grupo narco, que había operado en el Barrio Padre Mugica, intentaba reorganizarse para disputar territorio en la zona.

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De acuerdo con lo reportado, el detenido era el encargado de coordinar las actividades de tráfico de estupefacientes en el mencionado barrio.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) solicitó la colaboración de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA para ejecutar la expulsión bajo custodia policial.

Dada la peligrosidad del individuo, se dispuso una cápsula de seguridad gestionada por el Departamento Seguridad y Detenidos, con apoyo de un Grupo Especial GE-1 y un Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF).

El traslado se realizó desde la División Alcaidías hasta el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, donde el expulsado abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Lima, Perú.

Intervino en la causa el Tribunal Oral Criminal Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la titularidad de la jueza Sabrina Edith Namer. Voceros oficiales indicaron que la medida responde a la estrategia estatal para “prevenir la reorganización de bandas narco en áreas vulnerables del conurbano”.

Quién es “Dumbo”

Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, es un ciudadano peruano condenado por la justicia argentina como jefe de una organización narcocriminal que operó en barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 le impuso una pena única de 32 años de prisión tras encontrarlo responsable de coordinar el tráfico de drogas, la intervención de menores y el acopio de armas entre 2019 y 2021.

El grupo dirigido por Dumbo surgió como un desprendimiento de la banda de Marco Estrada Gonzáles, histórico líder narco del Barrio 1-11-14. La estructura utilizaba menores para tareas logísticas, empleaba barricadas para proteger los puntos de venta y llegó a recaudar cifras millonarias mediante la comercialización de cocaína y marihuana.

Durante su tiempo al frente de la organización, Maylli Rivera fue considerado uno de los prófugos más buscados, hasta su captura en Lima, Perú, y posterior extradición a Argentina.

La trayectoria criminal de Maylli Rivera incluye una condena previa por homicidio y privación ilegal de la libertad.

Tras cumplir parte de esa pena en Perú, regresó a la Argentina en 2014 y retomó las actividades ilícitas, consolidándose como uno de los principales referentes del narcotráfico en la región, según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal y la justicia federal argentina.

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