Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador capturó en Santa Ana a un adolescente de 15 años acusado de extorsionar a su padrastro. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)

Un adolescente de 15 años fue capturado por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en el occidente del país, tras ser acusado de intentar extorsionar a su padrastro. Según informaron las autoridades de seguridad, el menor habría exigido la entrega de $1,800 a su familiar, amenazando con atentar contra la seguridad del hombre y de sus hijas si no recibía el dinero solicitado.

El procedimiento se llevó a cabo en el cantón Flor Amarilla Arriba, finca Santa Bárbara, en el departamento de Santa Ana. El ministro de la Defensa, Rene Merino Monroy, confirmó la captura a través de sus redes sociales y señaló que, tras la detención, el adolescente fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que enfrente la justicia por los hechos atribuidos. Las autoridades no han precisado si el menor tiene vínculos con estructuras criminales o si actuó de manera individual.

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El ministro de Defensa reiteró que la extorsión es un delito grave y advirtió a la juventud sobre las consecuencias legales de involucrarse en actividades ilícitas. De acuerdo con la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, toda persona detectada cometiendo este delito puede enfrentar penas que van de 10 a 15 años de prisión, sin importar el monto exigido ni los métodos empleados.

Las autoridades informaron que el menor habría exigido 1,800 dólares y amenazó con atentar contra su padrastro y las hijas del hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imponen 13 años de cárcel a pandillera que extorsionó a comerciante

En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Usulután impuso una condena de 13 años de prisión a Elena Marisol Gómez, identificada como integrante de la MS-13. Según la acusación fiscal, en julio de 2018, Gómez llegó al negocio de una comerciante en el distrito de Jiquilisco, Usulután, y exigió el pago de una extorsión bajo amenazas.

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La intervención de la Policía Nacional Civil, que mantenía vigilancia preventiva en la zona, permitió identificar y capturar a la responsable en el momento en que recogía el dinero previamente seriado. La condena fue dictada en presencia de la imputada tras presentarse las pruebas que demostraron su participación directa en el delito de extorsión agravada.

Rene Merino Monroy confirmó que la FAES entregó al adolescente a la Policía Nacional Civil para que enfrente la justicia por extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pandillero condenado en ausencia a 20 años de prisión por extorsión a comerciantes

De forma paralela en San Salvador, Carlos Ernesto Interiano Ulloa fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada. La investigación determinó que los hechos comenzaron en 2016, cuando miembros de la Mara Salvatrucha, de la clica Altos Crazy del programa Centrales, exigieron a un comerciante pagos mensuales para permitirle continuar trabajando sin represalias.

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Desde julio de 2019 hasta marzo de 2022, Interiano Ulloa era el encargado de recoger el dinero producto de la extorsión y también exigió pagos adicionales bajo amenazas contra la familia de la víctima. Tras el régimen de excepción, la denuncia permitió la realización de entregas controladas y la identificación de otros implicados, quienes ya recibieron sentencia en procesos anteriores. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso la pena y emitirá una orden de captura contra el condenado.