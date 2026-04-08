Siguen las lluvias en el AMBA: qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El tiempo mejorará hacia el fin de semana.

Luego de que una ciclogénesis intensificara este martes las lluvias, tormentas y ráfagas de viento en gran parte del país, se espera que las precipitaciones continúen durante la jornada de hoy en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y zonas aledañas. Las condiciones recién mejorarían hacia el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 21. Con lloviznas por la mañana y chaparrones por la tarde, el organismo anticipa que el cielo comenzará a nublarse en las últimas horas del día.

Para el día siguiente se prevé un leve descenso de la temperatura, con mínimas en torno a los 14 °C. Sin probabilidad de precipitaciones, el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y algo nublado durante toda la jornada.

El viernes la mínima descenderá un grado nuevamente, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados. En las primeras horas del día, el cielo se encontrará despejado, aunque llegará a nublarse parcialmente en horas de la tarde.

El primer día del fin de semana oscilará entre los 16 y los 23 grados, en una jornada “algo nublada” pero sin probabilidad de precipitaciones. El domingo habrá otro repunte en las temperaturas, que serán 17 grados de mínima y 25 grados de máxima. El cielo se mantendrá parcialmente nublado desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

De cara al lunes, se esperan temperaturas agradables, con valores que oscilarán entre los 18 y 24 °C. Si bien la jornada comenzará mayormente nublada y con bajas probabilidades de lluvias, hacia la tarde la nubosidad irá en disminución, dando paso a un cielo más despejado.

El martes, último día contemplado en el pronóstico del SMN, se presentará como una jornada mayormente nublada de principio a fin. Hasta el momento no se prevén precipitaciones, y las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del día anterior.

Hasta el momento, no rige ninguna advertencia meteorológica para este miércoles en el país.

El SMN advierte sobre chaparrones y lloviznas.

Ayer, una intensa ciclogénesis alcanzó su etapa madura en el noreste argentino, con su punto de mínima presión situado cerca del límite tripartito entre Corrientes, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Se potenciaron lluvias, tormentas y vientos fuertes en amplias zonas del país.

El impacto mayor se concentró en la rama frontal fría del sistema, afectando principalmente a las provincias del noreste, mientras que la presencia de fuertes ráfagas se extendió hacia la provincia de Buenos Aires y CABA. En esas áreas las lluvias también estuvieron presentes, pero fueron de poca intensidad.

Durante la mañana, el registro de precipitaciones mostró valores sobresalientes en el centro del Litoral. En la ciudad de Ituzaingó, ubicada en el norte de Corrientes, se acumuló un total de 130 milímetros en solo 12 horas, de acuerdo a los datos de Meteored. Otras ciudades, como Resistencia y Formosa, también presentaron acumulados significativos, con 80 milímetros en el mismo período.

Las tormentas más activas, a media mañana, se desplazaban sobre el este de Formosa, el norte de Corrientes y el sur de Misiones. Mientras tanto, en áreas como Santa Fe y Entre Ríos persistían lluvias de menor intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó el cese del alerta naranja por tormentas.

Sin embargo, se mantuvo hasta la tarde una advertencia de nivel amarillo para Formosa, Chaco y Corrientes por tormentas fuertes, y en Misiones.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, persistía un alerta por lluvias intensas para la tarde, especialmente en su porción este y sur. Allí, la parte trasera del sistema, identificada como frente ocluido, podía generar chaparrones y tormentas aisladas, con estimaciones de entre20 y 40 milímetros de precipitación.

El avance del ciclón extratropical no solo generó lluvias, sino que también impulsó una intensificación de los vientos del sur. Las ráfagas que oscilaron velocidades de50 a 70 kilómetros por hora, con picos más intensos estimados sobre la zona del estuario del Río de la Plata, se sintieron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).