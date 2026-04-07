Sociedad

Falleció una adolescente por hantavirus en Chubut

El fallecimiento de la joven se produjo luego de permanecer internada en Esquel, como parte de un grupo familiar previamente infectado, mientras el sistema sanitario implementa procedimientos de prevención y monitoreo de la situación en la zona

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Hantavirus y roedores Créditos; Yamil Hussein E
La transmisión principal del Hantavirus ocurre a través de roedores silvestres que eliminan el virus mediante orina, saliva y excrementos

Una adolescente de 15 años falleció por hantavirus en la comuna rural de Cerro Centinela, ubicada en la provincia de Chubut, según informaron fuentes oficiales del Gobierno provincial. La paciente permanecía internada en el Hospital Zonal de Esquel, tras ser identificada como uno de los contactos estrechos incluidos en el brote notificado en la localidad hace un mes.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Chubut, el caso formaba parte de un clúster familiar que involucraba dos diagnósticos previos confirmados. La joven, en aislamiento desde la detección de los primeros infectados, no sumó nuevos contactos estrechos externos. El brote inicial fue reportado el 2 de marzo, cuando se detectó el contagio en una mujer de 57 años.

Desde el primer momento, los equipos de salud desplegaron tareas de vigilancia epidemiológica y control, con seguimiento activo de los contactos. “Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó una respuesta temprana y coordinada”, comunicó la Secretaría de Salud a través de un parte difundido por el Gobierno de Chubut.

La subsecretaria de Salud Pública Anabel Peña confirmó la intervención ininterrumpida en la zona, con monitoreos y acompañamiento a las familias afectadas. Peña instó a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos a “cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente”, según declaraciones recogidas por medios provinciales.

Peña aseguró que el sistema sanitario permanece activo en Cerro Centinela y Esquel, donde se mantiene un operativo preventivo desde la confirmación del brote.

Hantavirus y roedores
El riesgo de Hantavirus aumenta en zonas rurales, suburbanas y ambientes silvestres (Credito: FAUBA)

Otros casos

A mediados de enero, una mujer de 35 años falleció por hantavirus en la zona rural de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, según informó la municipalidad en un comunicado.

El diagnóstico fue confirmado el martes por la tarde y se trata del primer caso mortal en la localidad y el quinto fallecimiento por hantavirus notificado en la provincia de Buenos Aires en el último mes.

El caso de la joven se suma al fallecimiento de una niña de 10 años en General Belgrano, un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que murió en Junín, un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Las autoridades municipales informaron que, desde la sospecha inicial y hasta la confirmación, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios, incluidas la investigación epidemiológica y el seguimiento de los contactos estrechos, además del refuerzo de las medidas de prevención establecidas.

La mortalidad asociada al hantavirus mostró un aumento considerable en Argentina durante la temporada 2025, con una tasa de letalidad del 33,6%. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación y el Boletín Epidemiológico Nacional, el año pasado se registraron 28 muertes entre 86 casos confirmados. Esta cifra supera ampliamente los promedios históricos reportados en años previos.

Recomendaciones y medidas de prevención

hantavirus - Infobae
Qué es el Hantavirus, síntomas y medidas de cuidado

La transmisión principal del Hantavirus ocurre a través de roedores silvestres que eliminan el virus mediante orina, saliva y excrementos, contaminando el ambiente y facilitando la infección en seres humanos por inhalación de aerosoles.

El riesgo aumenta en zonas rurales, suburbanas y ambientes silvestres, donde el contacto con roedores es más frecuente. La evidencia científica, citada por el Ministerio de Salud de la Nación, también señala la posibilidad de transmisión persona a persona, aunque el principal mecanismo sigue siendo ambiental. Entre las especies virales en circulación en el país destacan el Orthohantavirus andesense, responsable de la mayoría de los brotes recientes.

Los síntomas iniciales del SCPH suelen confundirse con los de una gripe, incluyendo fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, cefalea, náuseas y vómitos, pero la evolución puede llevar a insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. El diagnóstico temprano y la atención médica inmediata son determinantes para mejorar el pronóstico. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la letalidad del hantavirus alcanzó el 33,6% en 2025, con 28 muertes entre 86 casos confirmados, cifra que supera ampliamente los promedios históricos.

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. El control incluye sellar orificios en viviendas, eliminar malezas y pastizales, así como desinfectar ambientes con soluciones de lavandina. Ante la presencia de roedores muertos, se aconseja rociar con hipoclorito de sodio y manipularlos con guantes, desechándolos de forma segura.

El Ministerio de Salud de la Nación también destaca la importancia de ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, especialmente galpones, depósitos o refugios en zonas rurales, y utilizar barbijo N95 para prevenir la inhalación de partículas contaminadas. Para quienes acampan o realizan actividades al aire libre, se recomienda instalar carpas lejos de malezas y basurales, no dormir sobre el suelo y consumir agua segura.

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