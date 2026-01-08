Murió un hombre en Mar del Plata por hantavirus

Un hombre de 33 años de la localidad de Sierra de los Padres murió por hantavirus

Las autoridades de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, confirmaron la primera muerte por hantavirus en la zona. La víctima comenzó con los síntomas a finales de noviembre.

De acuerdo con datos oficiales, la enfermedad, que tiene una letalidad alta, ya provocó 21 muertes en el país solo en 2025, mientras que en la provincia de Buenos Aires se verificaron seis fallecimientos y 25 personas infectadas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, la víctima era un hombre de 33 años, residente en la zona semirrural de Sierra de los Padres, que presentó sus primeros síntomas hacia finales de noviembre de 2025.

El paciente fue diagnosticado con un cuadro de distrés respiratorio grave y su situación se agravó progresivamente hasta causar su muerte. Las pruebas de laboratorio, obtenidas tras el fallecimiento y confirmadas el 2 de enero, establecieron que la causa fue infección por hantavirus.

Las autoridades municipales de General Pueyrredon, junto con la Región Sanitaria VIII, activaron inmediatamente un protocolo de control de foco que incluyó la desinfección y el monitoreo de roedores tanto en el domicilio del fallecido como en sus lugares de trabajo.

Esta respuesta busca contener la propagación del virus en una zona caracterizada por actividades rurales y exposición frecuente a ambientes naturales, un factor de riesgo señalado a nivel nacional por los organismos sanitarios.

El hombre fallecido, según la información oficial, tenía historia de actividades de caza y taxidermia, lo que incrementaba su exposición a ambientes con posible presencia de roedores infectados.

El hantavirus es una zoonosis viral, cuya principal vía de transmisión ocurre por la inhalación de partículas contaminadas, provenientes de orina, heces y saliva de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo.

Estas partículas pueden permanecer en ambientes cerrados, como galpones o viviendas rurales, y liberarse al manipular o limpiar esos espacios. También existen contagios por contacto directo con animales infectados, vivos o muertos, sus secreciones o mordeduras, aunque estos casos son menos frecuentes.

Entre los síntomas iniciales destaca la similitud con enfermedades gripales, lo que puede dificultar el diagnóstico temprano. En ese sentido, quienes contraen el virus pueden presentar: fiebre, dolores musculares, cefalea, escalofríos y, en ocasiones, síntomas digestivos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Lo que distingue al hantavirus es su capacidad para derivar, en su evolución, en dificultad respiratoria grave y potencial síndrome cardiopulmonar.

Es el primer caso en el municipio de General Pueyrredón (Créditos; SAREM)

Durante 2025, la tasa de letalidad se ubicó en el 26,1% en la provincia de Buenos Aires, con un mayor número de casos en varones jóvenes.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud y las áreas de Zoonosis remarcan la necesidad de consultar inmediatamente al sistema sanitario en caso de presentar síntomas compatibles, sobre todo cuando hay antecedente de exposición a ambientes rurales en las seis semanas previas.

A su vez, recomendaron: debe mantenerse la vivienda libre de objetos en desuso, evitar el acúmulo de materiales que puedan servir de refugio a los roedores, sellar todas las rendijas y orificios en pisos, paredes, puertas y cañerías, y ubicar graneros, pilas de leña y huertas a una distancia no menor de 40 metros de la vivienda. Es fundamental ventilar previamente antes de limpiar ambientes cerrados; la limpieza debe realizarse siempre con agua y lavandina y los encargados del mantenimiento deben usar guantes.

Para quienes viven en ámbitos rurales también se recomienda desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas, acampar lejos de zonas de maleza o basurales y no dormir directamente sobre el suelo. Otro consejo relevante es disponer la basura en sitios alejados de la casa y, si no hay servicio de recolección, enterrarla correctamente.