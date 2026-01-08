Sociedad

Murió un hombre en Mar del Plata por hantavirus

El diagnóstico terminó por confirmarse el 2 de enero, luego del fallecimiento de la víctima, oriunda de Sierra de los Padres

Guardar
Un hombre de 33 años
Un hombre de 33 años de la localidad de Sierra de los Padres murió por hantavirus

Las autoridades de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, confirmaron la primera muerte por hantavirus en la zona. La víctima comenzó con los síntomas a finales de noviembre.

De acuerdo con datos oficiales, la enfermedad, que tiene una letalidad alta, ya provocó 21 muertes en el país solo en 2025, mientras que en la provincia de Buenos Aires se verificaron seis fallecimientos y 25 personas infectadas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, la víctima era un hombre de 33 años, residente en la zona semirrural de Sierra de los Padres, que presentó sus primeros síntomas hacia finales de noviembre de 2025.

El paciente fue diagnosticado con un cuadro de distrés respiratorio grave y su situación se agravó progresivamente hasta causar su muerte. Las pruebas de laboratorio, obtenidas tras el fallecimiento y confirmadas el 2 de enero, establecieron que la causa fue infección por hantavirus.

Las autoridades municipales de General Pueyrredon, junto con la Región Sanitaria VIII, activaron inmediatamente un protocolo de control de foco que incluyó la desinfección y el monitoreo de roedores tanto en el domicilio del fallecido como en sus lugares de trabajo.

Esta respuesta busca contener la propagación del virus en una zona caracterizada por actividades rurales y exposición frecuente a ambientes naturales, un factor de riesgo señalado a nivel nacional por los organismos sanitarios.

El hombre fallecido, según la información oficial, tenía historia de actividades de caza y taxidermia, lo que incrementaba su exposición a ambientes con posible presencia de roedores infectados.

El hantavirus es una zoonosis viral, cuya principal vía de transmisión ocurre por la inhalación de partículas contaminadas, provenientes de orina, heces y saliva de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo.

Estas partículas pueden permanecer en ambientes cerrados, como galpones o viviendas rurales, y liberarse al manipular o limpiar esos espacios. También existen contagios por contacto directo con animales infectados, vivos o muertos, sus secreciones o mordeduras, aunque estos casos son menos frecuentes.

Entre los síntomas iniciales destaca la similitud con enfermedades gripales, lo que puede dificultar el diagnóstico temprano. En ese sentido, quienes contraen el virus pueden presentar: fiebre, dolores musculares, cefalea, escalofríos y, en ocasiones, síntomas digestivos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Lo que distingue al hantavirus es su capacidad para derivar, en su evolución, en dificultad respiratoria grave y potencial síndrome cardiopulmonar.

Es el primer caso en
Es el primer caso en el municipio de General Pueyrredón (Créditos; SAREM)

Durante 2025, la tasa de letalidad se ubicó en el 26,1% en la provincia de Buenos Aires, con un mayor número de casos en varones jóvenes.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud y las áreas de Zoonosis remarcan la necesidad de consultar inmediatamente al sistema sanitario en caso de presentar síntomas compatibles, sobre todo cuando hay antecedente de exposición a ambientes rurales en las seis semanas previas.

A su vez, recomendaron: debe mantenerse la vivienda libre de objetos en desuso, evitar el acúmulo de materiales que puedan servir de refugio a los roedores, sellar todas las rendijas y orificios en pisos, paredes, puertas y cañerías, y ubicar graneros, pilas de leña y huertas a una distancia no menor de 40 metros de la vivienda. Es fundamental ventilar previamente antes de limpiar ambientes cerrados; la limpieza debe realizarse siempre con agua y lavandina y los encargados del mantenimiento deben usar guantes.

Para quienes viven en ámbitos rurales también se recomienda desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas, acampar lejos de zonas de maleza o basurales y no dormir directamente sobre el suelo. Otro consejo relevante es disponer la basura en sitios alejados de la casa y, si no hay servicio de recolección, enterrarla correctamente.

Temas Relacionados

hantaviruscasomuerteMar del Plata

Últimas Noticias

Continúan los incendios en Chubut mientras la Justicia intenta dar con los responsables

Luego de que anunciaran una millonaria recompensa para quien aporte datos sobre los responsables, no se reportaron detenciones. Ya hay más de 1.800 hectáreas consumidas

Continúan los incendios en Chubut

Revelaron datos que comprometen a los padres del bebé que murió en Marcos Juárez

La pareja, de 18 y 24 años, permanece detenida. Las autoridades indicaron que hay pruebas que los vinculan al deceso ocurrido el lunes en el Hospital de Niños de Córdoba

Revelaron datos que comprometen a

Traficaban 31 kilos de cocaína ocultos en cajones de berenjenas en Salta

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N°34 a la altura de la localidad de Pichanal. Hubo cinco detenidos

Traficaban 31 kilos de cocaína

A siete años del crimen, imputaron a un hombre por un homicidio ordenado por Los Monos

La víctima fue Juan Carlos Fernández, a quien atacaron a tiros en 2019, por estar involucrado en la muerte de Petrona “Chabela” Cantero

A siete años del crimen,

Una fuerte tormenta azotó a Salta: inundaciones, rutas cortadas y un dramático rescate

Cayeron más de 90 mm en una hora. La ciudad de La Merced y Rosario de Lerma son las más afectadas. Una pareja tuvo que ser rescatada de un auto que se estaba sumergiendo. La RN 68 y otras vías quedaron cortadas

Una fuerte tormenta azotó a
DEPORTES
Entrevista al chef de los

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

TELESHOW
Las fotos de Darío Cvitanich

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, anunció un proyecto de ley para frenar los decretos de Rodrigo Paz

En “The Pitt”, los médicos de urgencias intentan arreglar este mundo roto

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí