Salud

Hantavirus en provincia de Buenos Aires: murió un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles

El joven estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José de Pergamino, luego de la confirmación del diagnóstico. Durante 2025, se notificaron 72 casos y 22 personas fallecidas por la enfermedad

El hantavirus es transmitido principalmente por roedores silvestres, como el ratón colilargo, presentes en áreas rurales de Argentina (SAREM)

El fallecimiento de un adolescente de 14 años, por hantavirus en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en distintas regiones del país.

La Municipalidad de San Andrés de Giles confirmó el diagnóstico el 2 de enero y la muerte de Rodrigo Morínigo se conoció en la madrugada del día 3, según datos oficiales.

Los casos en todo el país mostraron cifras en aumento en 2025,según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

El último Boletín Epidemiológico Nacional publicado el lunes 29 de diciembre, indicó que las muertes por hantavirus ascendían a 21 en todo el país, y luego se conoció el fallecimiento de una mujer en Santa Fe por lo que en 2025 se contabilizaron al menos 22 víctimas fatales por la infección en el país.

Detalles del caso y antecedentes en la zona

No existe vacuna ni tratamiento antiviral específico para el hantavirus; la prevención es la principal herramienta (SAREM)

Rodrigo Morínigo residía en una zona rural y fue atendido inicialmente en el Hospital San Andrés. Debido a la evolución de su cuadro, fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde falleció, según lo informado por el medio local Infociudad.

La Secretaría de Salud local verificó el caso con pruebas de laboratorio, aunque no se ha determinado el sitio exacto de contagio, tal como informaron las autoridades.

San Andrés de Giles había registrado contagios en 2019 y 2020, siempre vinculados a áreas rurales, pero hasta esta semana no se habían reportado víctimas fatales.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una zoonosis viral transmitida principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. Las partículas virales pueden ingresar al organismo por inhalación, especialmente al limpiar ambientes cerrados en viviendas rurales o galpones.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, los síntomas iniciales incluyen fiebre mayor a 38 °C, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea. En etapas avanzadas, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Crecen los casos en el país y aumentan las alertas

La infección por hantavirus puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y requiere atención médica inmediata (Europa Press)

Durante 2025, se notificaron 72 casos confirmados y 22 personas fallecidas por hantavirus en Argentina, lo que equivale a una letalidad del 29,2%.

Esta proporción más que duplica el promedio de los cuatro años previos, que fue del 15,4%. El centro del país concentra el 64% de los casos, el noroeste el 21%, el sur un 11% y el noreste el 5%. En Santa Fe se registraron 13 diagnósticos y tres muertes, mientras que Salta contabiliza doce contagios y cinco fallecidos, según la Dirección de Epidemiología y el Ministerio de Salud Pública provincial.

El patrón epidemiológico marca que la mayoría de los contagios ocurre entre septiembre y abril, con picos entre noviembre y enero. El Boletín Epidemiológico Nacional indicó que el 55% de los infectados tuvo contacto directo con roedores o sus excrementos, el 35% residía en ámbitos rurales y el 32% había realizado actividades en zonas rurales o silvestres.

Medidas de prevención y monitoreo comunitario

Las actividades rurales y la manipulación de leña o pasto alto aumentan la exposición al virus (Credito: FAUBA)

La Municipalidad de San Andrés de Giles y el Ministerio de Salud de la Nación insisten en la importancia de la prevención, ante la ausencia de vacunas o tratamientos antivirales específicos. Recomiendan evitar el contacto con roedores, sellar viviendas para impedir su ingreso y limpiar pisos, paredes y muebles con soluciones desinfectantes.

Además, se aconseja ubicar huertas y leña a más de treinta metros de la vivienda, mantener el pasto corto y ventilar los ambientes cerrados antes de la limpieza. Durante campamentos, se recomienda elegir lugares alejados de malezas y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir siempre agua potable.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica de convivientes y contactos cercanos de los casos confirmados, como parte del control sanitario. Eliminar focos de roedores y promover un saneamiento ambiental riguroso siguen siendo las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de nuevos contagios.

