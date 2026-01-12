Hantavirus en provincia de Buenos Aires: murió una nena de 10 años en General Belgrano

La mortalidad asociada al hantavirus alcanzó el 29,8 por ciento en Argentina en 2025

Una niña de 10 años falleció por hantavirus en el paraje rural Chas, en el partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, lo que provocó conmoción en la comunidad y reactivó la alerta sanitaria regional.

El Gobierno Municipal de General Belgrano confirmó oficialmente la causa del deceso e informó la activación de protocolos epidemiológicos para contener el foco, en un contexto de incremento de casos y muertes por esta zoonosis viral en la provincia y en el resto de Argentina.

Las autoridades municipales expresaron en un comunicado: “Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras suficientes frente a una tragedia de esta magnitud”, señalaron desde el Gobierno Municipal de General Belgrano.

El comunicado del municipio (@munibelgrano)

El diagnóstico fue confirmado tras la articulación con las autoridades sanitarias provinciales y los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Para controlar el brote en General Belgrano, el municipio desplegó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los lugares indicados por los protocolos sanitarios. Según el comunicado oficial, estas acciones se complementan con una vigilancia activa y el seguimiento epidemiológico de los contactos cercanos de la niña fallecida, como parte de un bloqueo sanitario para impedir la aparición de nuevos contagios.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad zoonótica viral transmitida por roedores silvestres, en particular por contacto con la orina, saliva o heces de estos animales.

La vía principal de contagio es la inhalación de partículas virales en ambientes contaminados, situación frecuente en tareas de limpieza de recintos cerrados ubicados en áreas rurales.

El caso de la niña de General Belgrano se suma a otras muertes recientes por hantavirus en la provincia de Buenos Aires. A comienzos de año murió un hombre de 33 años en Mar del Plata, y poco antes, un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles. En enero también se conoció el fallecimiento de un hombre de 59 años de Chacabuco, cuya muerte ocurrió el 15 de diciembre.

Entre noviembre y enero, se concentran la mayoría de los casos

En el plano nacional, según los datos del último Boletín Epidemiológico durante 2025 se notificaron 77 casos confirmados, de los cuales 23 fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%.

Los casos de hantavirus en Argentina muestran una fuerte estacionalidad, concentrándose entre septiembre y abril, con un pico habitual entre noviembre y enero.

La letalidad por hantavirus varía entre el 10% y el 32% en Argentina según el año y la región. En la temporada 2025–2026 en curso, la letalidad cercana al 28–30% es más alta que en varias temporadas previas, lo que preocupa a las autoridades sanitarias.

Una de las hipótesis en análisis es la subnotificación de casos leves, lo que haría que los cuadros más graves estén sobrerrepresentados en las estadísticas actuales

Cómo prevenir el hantavirus

Las autoridades provinciales intensificaron las tareas de prevención y seguimiento por el incremento de contagios, con énfasis en la limpieza y el control de roedores

La hantavirosis es una zoonosis viral emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión al ser humano ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles conteniendo virus provenientes de heces, orina o saliva de roedores silvestres.

En Argentina, la presentación clínica más frecuente es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), que inicia bruscamente con fiebre, síntomas generales y digestivos, seguidos por dificultad respiratoria e hipotensión con elevada letalidad (10–32% entre 2019–2024).

Las autoridades de salud recomiendan adoptar distintas medidas para prevenir la transmisión del hantavirus. Se aconseja evitar el contacto con roedores y sus nidos, sellar los posibles ingresos a las viviendas, ventilar ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de la limpieza, usar barbijo N95 al ingresar en sectores con riesgo de presencia de roedores y limpiar pisos y superficies con una solución de cloro.

A su vez, resulta fundamental mantener el hogar ordenado, cortar el pasto, ubicar depósitos de leña y huertas a distancia de las viviendas, y reforzar la higiene en campamentos.

El panorama nacional muestra un incremento sostenido de los casos y una incidencia elevada en áreas rurales.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación publicados por Infobae, la letalidad observada en 2025 superó el promedio de los años previos, con mayor concentración de infecciones entre septiembre y abril, especialmente en los meses de noviembre a enero, cuando las actividades rurales y la presencia de roedores aumentan el riesgo.

No existe vacuna ni tratamiento antiviral específico, por lo que la prevención y el saneamiento ambiental son las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio, según los reportes de vigilancia epidemiológica recogidos por ambas fuentes.