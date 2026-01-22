Salud

Una mujer de 35 años murió por hantavirus en Arrecifes: ya son cinco las víctimas en PBA

Residía en una zona rural de la localidad bonaerense. La principal vía de transmisión es el contacto con roedores silvestres, que funcionan como reservorios del virus

La principal vía de contagio del hantavirus es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados

Una mujer de 35 años falleció por hantavirus en la zona rural de la localidad de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, según informó la municipalidad en un comunicado.

El diagnóstico fue confirmado el martes por la tarde y se trata del primer caso mortal en la localidad y el quinto fallecimiento por hantavirus notificado en la provincia de Buenos Aires en el último mes.

El caso de la joven se suma al fallecimiento de una niña de 10 años en General Belgrano, un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que murió en Junín, un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Las autoridades municipales informaron que, desde la sospecha inicial y hasta la confirmación, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios, incluidas la investigación epidemiológica y el seguimiento de los contactos estrechos, además del refuerzo de las medidas de prevención establecidas.

La mortalidad asociada al hantavirus mostró un aumento considerable en Argentina durante la temporada 2025, con una tasa de letalidad del 33,6%. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación y el Boletín Epidemiológico Nacional, el año pasado se registraron 28 muertes entre 86 casos confirmados. Esta cifra supera ampliamente los promedios históricos reportados en años previos, tal como informó Infobae la semana pasada.

Cuáles son los síntomas de hantavirus y cómo se transmite

La Municipalidad de Arrecifes reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención, especialmente en áreas rurales, para limitar la transmisión del hantavirus, que se contagia habitualmente por contacto con roedores.

El hantavirus es una zoonosis causada por virus del género Orthohantavirus, con presencia global y potencial para provocar cuadros graves en humanos. Existen dos formas clínicas principales: la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que predomina en Asia y Europa, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), característico de América.

La principal vía de transmisión al ser humano es el contacto con roedores silvestres, que funcionan como reservorios naturales del virus. Estos animales suelen portar una infección crónica y asintomática, eliminando el virus de manera persistente a través de la orina, la saliva y los excrementos, lo que facilita el contagio en ambientes rurales y silvestres.

La transmisión del hantavirus generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales (FAUBA)

El roedor principal reservorio en Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay) es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

Se recomienda prestar atención a síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea y dificultad respiratoria, y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha.

La directora de Salud de Arrecifes, Melina Marveggio, confirmó: “El martes recibimos la confirmación de que una paciente internada en terapia intensiva era positiva para hantavirus, y en el transcurso de la tarde falleció. Había comenzado con síntomas días antes y se medicó con ibuprofeno. El domingo consultó en la guardia del hospital y el médico de guardia decidió internarla. El lunes, junto al área de infectología, se tomaron muestras para síndrome febril agudo inespecífico y se enviaron al Instituto Maiztegui. Ese mismo día la paciente empeoró y fue trasladada a terapia intensiva. Recibimos la confirmación del caso positivo y horas después se produjo el desenlace fatal”.

En declaraciones al medio local Greconoticias, Marveggio explicó que Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran en brote epidémico de hantavirus desde julio de 2025 y remarcó: “El hantaviurs es una enfermedad poco frecuente pero tiene una alta tasa de letalidad. No existe vacuna para prevenirla; la prevención se basa en medidas de higiene ambiental”.

El municipio de Arrecifes informó la muerte de una mujer por hantavirus y dio recomendaciones de salud

Subrayó también la importancia de la consulta temprana, ya que “el diagnóstico rápido puede mejorar el pronóstico”.

La jefa de Zoonosis, Alejandra Hanley, añadió: “Apenas se confirmó el caso, nos comunicamos con el área de zoonosis rural. El viernes realizarán la inspección del campo con equipos de protección especial. Se analizará el ambiente y se indicarán las acciones a seguir”.

Hanley insistió en la importancia de evitar la presencia de roedores y mantener el ambiente limpio: “No hay que dejar basura, hay que tapar roturas en desagües y evitar que los roedores ingresen a las viviendas”.

Si se encuentra un roedor vivo en el domicilio o peridomicilio: usar trampas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de letalidad del hantavirus e superó el 33% en 2025

La mortalidad por hantavirus experimentó un marcado incremento en Argentina durante 2025, alcanzando una tasa de letalidad del 33,6%. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y el Boletín Epidemiológico Nacional, el año pasado se reportaron 28 fallecimientos entre 86 casos confirmados, una cifra que supera ampliamente los registros históricos previos, según publicó Infobae.

El epicentro del brote se encuentra en la región Centro, que incluye Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, donde localidades como General Belgrano, Mar del Plata, San Andrés de Giles, Chacabuco y La Plata reportaron un número significativamente mayor de casos respecto a otros años. De acuerdo con la subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, esta situación se agrava por la demora en la consulta médica y en el diagnóstico temprano.

Consultado por Infobae, el infectólogo Francisco Nacinovich explicó que “el aumento de casos puede deberse a la dinámica de los propios roedores, afectada por crisis climáticas, lluvias o deforestación, que modifican la distribución de los animales”. Además, señaló que la expansión humana hacia áreas donde habitan estos roedores incrementa la exposición al virus.

La gravedad del cuadro se relaciona con la edad avanzada, la presencia de enfermedades preexistentes y el acceso limitado a métodos de diagnóstico complejos. Ceriani advirtió que “cuando los casos de hantavirus se complican es porque el paciente llega tarde a la consulta y el diagnóstico”.

La subnotificación de formas leves y la prevalencia de variantes más agresivas, como el virus Andes, también inciden en el aumento de la letalidad.

