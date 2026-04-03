Sociedad

Manejaba borracho, lo sancionaron y volvió a caer en Chubut: qué penas puede recibir

El conductor fue detectado en las ciudades de Trelew y Rawson mientras circulaba con 2,49 y 2,81 gramos de alcohol en sangre, un nivel considerado grave

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El momento en que detectaron que manejaba con un nivel excesivamente alto de alcohol en sangre

Un conductor de 50 años, en la provincia de Chubut, fue detenido dos veces en apenas 14 día por manejar completamente ebrio. De acuerdo con los test de alcoholemia que le practicaron en ambas ocasiones, el nivel del alcohol en sangre fue excesivamente alto.

Según comunicó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el hombre fue detectado en las ciudades de Trelew y Rawson. En la primera, los agentes descubrieron que manejaba con 2,49 gramos de alcohol en sangre. En la segunda ocasión, el conductor circulaba con 2,81. Se trata de un nivel considerado “grave”.

Los operativos se llevaron adelante durante las madrugadas de los días 15 y 29 de marzo. Según la comunicación oficial, en el segundo episodio, los agentes detectaron un fuerte aliento etílico y comportamiento errático.

Al corroborar la documentación, verificaron que el conductor ya había sido sancionado por la misma infracción menos de dos semanas antes.

La retención de la licencia de conducir fue inmediata. De acuerdo con la normativa vigente, la Justicia podrá inhabilitar al infractor por hasta 400 días y establecer una multa de 5 millones de pesos.

“Conducir bajo los efectos del alcohol disminuye los reflejos, afecta la percepción del riesgo y la capacidad de reacción, lo que incrementa significativamente las probabilidades de provocar un siniestro vial con consecuencias graves o fatales”, aclaró la Agencia.

En ese sentido, señalaron que la ANSV “realiza controles diarios en todo el país para sacar de circulación a quienes ponen en riesgo la vida de los demás: al volante, la irresponsabilidad mata”.

detenido por alcoholema en chubut
Los operativos se llevaron adelante durante las madrugadas de los días 15 y 29 de marzo

Más conductores ebrios

A finales de marzo, la ANSV realizó operativos en la provincia de Buenos Aires, donde detectó tres episodios de alcoholemia positiva con niveles inusualmente altos.

Dos de los conductores superaron el límite de medición del alcoholímetro, mientras que un tercero arrojó un registro de 2,14 gramos por litro de alcohol en sangre. En todos los casos, las autoridades retiraron a los conductores de circulación antes de que pudieran poner en peligro a otros usuarios de las vías.

En la autopista Riccheri, uno de los implicados negó haber consumido alcohol al ser consultado por el agente. Sin embargo, el test demostró lo contrario: el valor superaba los 3,0 g/l de alcohol en sangre, el máximo que llega a medir el alcoholímetro, una cifra que excede ampliamente el límite permitido.

El otro caso de máxima alcoholemia se detectó en Bahía Blanca. En el kilómetro 19 de la Ruta Nacional 229, un conductor que excedió el límite del alcoholímetro tras recibir varios avisos de automovilistas sobre una camioneta que circulaba en zigzag y realizaba maniobras riesgosas.

El tercer episodio tuvo lugar en la Ruta Nacional 9, donde el conductor, sorprendido por el control, intentó minimizar su situación al explicar que venía de compartir “una copa”en la casa de un amigo. El resultado fue contundente: 2,14 g/l.

En el acto, los agentes de la ANSV les retiraron la licencia de conducir, prohibiéndoles continuar al mando de sus vehículos. Ahora, los involucrados deberán afrontar multas que pueden alcanzar hasta 1.800.000 pesos y la inhabilitación para conducir durante el periodo que estipule la Justicia. La normativa vigente exige la aplicación de sanciones severas en estos casos, dado el peligro demostrado.

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