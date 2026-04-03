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Atropellaron y mataron a una puma embarazada en el Parque Nahuel Huapi: un cachorro logró sobrevivir

Tres crías también murieron como consecuencia del impacto. Las autoridades del parque trabajan para identificar al conductor del auto

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Atropellaron a una puma embarazada y un cachorro logró sobrevivir en el Parque Nahuel Huapi
El atropello de una puma embarazada en la ruta 40 del Parque Nahuel Huapi dejó tres crías muertas y una sobreviviente bajo cuidados veterinarios

Un hecho lamentable sacudió este jueves a Parque Nacional Nahuel Huapi: una hembra de puma preñada murió tras ser atropellada en la ruta 40, en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme con la ruta 237, dentro de la jurisdicción de esta área protegida. El accidente provocó también la pérdida de tres de los cuatro cachorros que portaba el animal; uno sobrevivió.

El episodio, reportado por las autoridades del parque a través de las redes oficiales, ocurrió en un sector de tránsito frecuente de fauna silvestre, donde la presencia de animales en caminos y rutas suele ser habitual. A raíz del impacto, solo uno de los cachorros sobrevivió, luego de que una persona que circulaba por el lugar lo rescató y lo trasladó de inmediato a un centro veterinario de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, donde recibió atención urgente.

Actualmente, el pequeño ejemplar permanece bajo el cuidado de profesionales y cuenta con el acompañamiento de una familia que colabora en su contención inicial, de acuerdo con el comunicado.

Atropellaron a una puma embarazada y un cachorro logró sobrevivir en el Parque Nahuel Huapi
Un cachorro de puma rescatado tras el accidente fue trasladado de urgencia a un veterinario de Villa La Angostura para su recuperación

Hasta el momento, se desconoce la identidad del vehículo involucrado en el incidente. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración solidaria de las personas que intervinieron y la pronta intervención del equipo veterinario.

Desde el parque remarcaron la necesidad de extremar las precauciones al circular por las rutas internas del predio, haciendo hincapié en que la fauna silvestre constituye una parte esencial del ecosistema y que su presencia en los caminos es frecuente.

El comunicado subrayó que la velocidad inadecuada y la falta de atención al entorno representan riesgos directos para la conservación de las especies. Por ese motivo, se recordó tanto a visitantes como a residentes la obligación de respetar las velocidades máximas establecidas y mantener una conducción atenta, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Atropellaron a una puma embarazada y un cachorro logró sobrevivir en el Parque Nahuel Huapi
El parque destaca la importancia de respetar las velocidades máximas y la atención permanente para proteger la fauna en sus rutas internas

Además, se insistió en que quienes transiten por el área deben comprender que se encuentran en un territorio donde la fauna tiene prioridad.

El parque solicitó que, en caso de detectar animales nativos atropellados, se dé aviso a la dirección de correo electrónico conservacionnh@apn.gob.ar, con el objetivo de facilitar la intervención oportuna de los equipos de conservación y cuidado de la fauna.

Por último, el Parque Nahuel Huapi expresó: “La convivencia responsable es una condición indispensable para la protección de nuestro patrimonio natural”.

Denunciaron el robo de una cámara que monitoreaba a una especie en peligro de extinción

Semanas atrás, el Parque Nacional Nahuel Huapi denunció la sustracción de una cámara trampa que se utilizaba para monitorear al huillín, una nutria autóctona que se encuentra en peligro de extinción. El hurto tuvo lugar en el área del Brazo Blest del lago Nahuel Huapi, dentro de una zona identificada como Reserva Estricta. Las autoridades señalaron que la pérdida del equipo implica mucho más que la desaparición de un simple recurso tecnológico.

A través de sus cuentas oficiales, el parque comunicó que la cámara desaparecida, una Browning Darks Full HD Trail Camera, era parte de un plan de seguimiento y análisis del huillín, cuya población está severamente amenazada en el territorio nacional.

Detuvieron a persona que cazó un Huillín, el único mamífero de agua dulce de Chile
Denuncian el robo de una cámara trampa que monitoreaba al huillín, especie en peligro de extinción, en la Reserva Estricta Brazo Blest

En un comunicado, la Intendencia del parque precisó que el dispositivo se encontraba instalado en un sector donde no está autorizado el acceso ni el uso por parte de visitantes. Esta restricción tiene como finalidad permitir el monitoreo científico sin alteraciones externas en un espacio fundamental para la protección de la especie.

La Reserva Estricta está reservada exclusivamente para obtener información científica y resguardar animales como el huillín.

La desaparición de la cámara, según el comunicado, significa “la interrupción de meses de monitoreo y recolección de información sobre una de las especies más amenazadas de nuestros ecosistemas”.

La Intendencia solicitó a la población que colabore con la recuperación del equipo. Cualquier persona que tenga datos sobre la cámara puede contactar al Área Biología de la Conservación del parque, a la bióloga Carla Pozzi —cuyo número fue difundido por vías oficiales—, o acudir personalmente a la sede administrativa en avenida San Martín 24.

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