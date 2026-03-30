Sociedad

Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal, un sacerdote advirtió que la ciudad ya registraba episodios de violencia

El párroco local aseguró que el hecho no fue aislado y recordó antecedentes recientes de agresiones entre jóvenes. Describió un clima de miedo en la comunidad, con padres retirando a sus hijos de las escuelas

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El sacerdote Daniel Ferrero alertó que la violencia entre jóvenes en San Cristóbal no es un hecho aislado y preocupa a toda la comunidad

La ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe, amaneció conmocionada por violencia escolar. Daniel Ferrero, sacerdote local, alertó sobre la magnitud del problema en la comunidad. El párroco expresó que la reacción entre los habitantes fue de angustia y temor ante incidentes recientes que afectaron especialmente a estudiantes y a sus familias.

Ferrero confirmó en diálogo con Infobae en Vivo: “El pueblo despertó muy conmovido por todo lo que ustedes ya saben de noticias”. Sostuvo que la magnitud del miedo se reflejó en la reacción inmediata de los padres al buscar a sus hijos en las escuelas. Relató: “Vienen los papás a retirar a los chicos de la escuela y vienen temblando”.

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Testimonios y reacciones en la ciudad

El sacerdote relató que el clima social cambió drásticamente durante la mañana. Además de la inquietud de los propios alumnos, Ferrero señaló la preocupación docente y el impacto en la vida cotidiana de San Cristóbal. “Esto no es una película, esta es la vida real en un lugar relativamente tranquilo”, afirmó.

Ferrero, quien asumió su función pastoral el 22 de febrero, compartió con los vecinos información sobre antecedentes violentos recientes en la ciudad. Relató: “La última, una chica también en situación de bullying, le desfiguraron la cara con un cúter. Hubo marchas, pero no hubo más que eso”. Para el padre Ferrero, la presencia de violencia entre jóvenes no es un hecho aislado y amerita atención de toda la sociedad local.

Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
El ataque en una escuela de San Cristóbal generó alarma por un aumento de la violencia escolar en Santa Fe Créditos: Victor Rivero

El párroco subrayó la importancia de abordar la raíz del conflicto: “Entiendo yo que la situación de este chico también fue una situación de bullying, pero evidentemente que detrás de todo esto está el tema de la droga”. Ferrero hizo referencia a la expansión del consumo de sustancias en distintas franjas etarias y niveles socioeconómicos de la comunidad.

El factor de las drogas y la falta de respuestas

Ferrero relacionó los casos recientes con la problemática de las drogas en la ciudad. Consideró que el consumo no reconoce límites de edad ni clase social, y que las consecuencias trascienden el ámbito escolar. Remarcó: “No hay edad. No hay edad. Ese es el tema. Y después, además, si no son los chicos, son los padres que están en esa situación”.

El sacerdote cuestionó la insuficiencia de respuestas institucionales ante la crisis. Opinó: “Desde arriba, desde las autoridades tendrán que poner las gorras en remojo y decir bueno, hasta dónde llegamos”. Agregó que el trasfondo económico suele estar presente en los grandes conflictos sociales, y citó casos históricos para graficar la problemática.

Al respecto explicó: “Hay muchísimo dinero por detrás también y no se miden las consecuencias”. Expuso la necesidad de una discusión amplia sobre las condiciones que facilitan el avance del narcotráfico y sus efectos sociales en ciudades del interior.

La respuesta de las instituciones locales

El sacerdote detalló que su llegada reciente a San Cristóbal coincidió con fechas claves para la actividad parroquial. Aclaró: “Yo llegué recién el 22 de febrero. La prioridad fue Cuaresma, Semana Santa y las catequesis”. No obstante, reconoció contactos iniciales con algunas escuelas y la intención de establecer canales de diálogo con el municipio y otros actores sociales.

Imagen borrosa de vigilancia mostrando un área interior de un colegio, con una persona destacada en un círculo rojo y un cartel de 'PROMO 26' al fondo
El impacto emocional de los ataques en las escuelas modificó la vida cotidiana y generó miedo entre estudiantes, familias y docentes

La prioridad del momento, según Ferrero, es generar acciones coordinadas para prevenir que estos hechos se repitan. Expuso: “Creo que este es el tema prioritario en este momento. ¿Qué vamos a hacer?”.

El diálogo con las autoridades todavía no se tradujo en operativos o programas concretos. El cura destacó: “Creo que la respuesta no va a venir de la municipalidad, sino que tiene que venir de la nación o de la provincia con leyes que permitan ir resolviendo estas cosas”. Consideró que la policía y la justicia locales enfrentan limitaciones para actuar debido al marco legal vigente.

Abordaje pastoral y acciones comunitarias

Ferrero habló sobre la labor de la Iglesia frente a las adicciones. Confirmó: “Aquí hay un grupo de Adictos Anónimos que se está reuniendo para ir charlando despacito las cosas, pero la cosa va muy lenta”. Agregó que en la diócesis existen casas de rehabilitación, si bien reconoce que “esa es apenas una red de mínima de salvataje”.

En cuanto al impacto de la problemática, Ferrero subrayó que la recuperación de los jóvenes afectados es compleja. Resaltó: “No es más allá del 5%”, aludiendo a los bajos porcentajes de rehabilitación completa según datos conocidos en la provincia.

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