Crimen y Justicia

Tragedia en Santa Fe: autoridades de San Cristóbal hablan de un hecho “totalmente inusual”

Un estudiante de 16 años ingresó armado a una escuela de la ciudad, abrió fuego contra sus compañeros y mató a un adolescente de 13 años. Desde el ámbito político local destacaron la conmoción y remarcaron que no existen antecedentes de un hecho similar en la región

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Un estudiante de 16 años ingresó armado a la Escuela Nacional de San Cristóbal y disparó causando la muerte de un alumno de 13 años

Un episodio de violencia escolar con arma de fuego conmocionó a la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe. Un estudiante de 16 años ingresó armado a una destacada escuela local, disparó a varios alumnos y causó la muerte de un compañero de 13 años, además de herir a otros tres menores.

La escuela involucrada, identificada como Escuela Nacional, es reconocida en la región por su trayectoria y la cantidad de estudiantes que diariamente asisten a sus distintos niveles, desde inicial hasta terciario. Varias autoridades provinciales arribaron al lugar para coordinar las primeras acciones y asistir a los afectados.

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El hecho causó sorpresa entre quienes residen en San Cristóbal y alrededores, donde, según fuentes locales, resulta inusual registrar homicidios o hechos de violencia extrema en las escuelas.

Imagen borrosa de vigilancia mostrando un área interior de un colegio, con una persona destacada en un círculo rojo y un cartel de 'PROMO 26' al fondo
Autoridades de San Cristóbal calificaron el ataque en la escuela como un hecho inusual y sin antecedentes de violencia similar en la región

La reacción de Felipe Michlig, senador departamental

Felipe Michlig, senador del departamento de San Cristóbal, se refirió a lo ocurrido en Infobae en Vivo A las Nueve: “Todos estamos conmocionados por este hecho totalmente inusual que nos golpea muy duramente”. Michlig explicó que el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue quien recibió la primera información y transmitió los datos iniciales.

El senador detalló: “Recibí la información de lo ocurrido cuando llegué a San Cristóbal. Lamentablemente, nos encontramos con el fallecimiento de un alumno de 13 años, agredido por otro de 16. Además, hay un herido grave, trasladado a Rafaela, y otros dos heridos de menor gravedad”.

Respecto al contexto de seguridad habitual en el departamento, Michlig remarcó: “En años anteriores no tuvimos homicidios en San Cristóbal. Esta es una situación realmente increíble para nosotros, por la tranquilidad que caracteriza a la zona”.

Características de la escuela y antecedentes recientes

Consultado sobre la institución, Michlig informó que la escuela nacional “tiene una historia, una jerarquía, un nombre consolidado. Hay alrededor de mil alumnos que concurren todos los días en sus distintos niveles. Es una escuela muy reconocida”.

Al referirse a los antecedentes de violencia, el senador indicó: “Se han dado hechos de violencia menores, como puede suceder en cualquier lugar. Disparar un arma de fuego nunca había pasado”. Frente a nuevas versiones sobre conflictos recientes, agregó: “El caso de la alumna agredida fue totalmente atendido y con acompañamiento. Los casos anteriores fueron diferentes y no ocurrieron dentro del colegio”.

Michlig sostuvo que no se debe politizar el hecho: “Lo primero que tenemos que hacer es no convertir esto en una cuestión política”.

Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
Según las autoridades, la violencia extrema con armas de fuego nunca se había registrado en las escuelas de la región hasta este trágico episodio

Respuesta institucional y acompañamiento

Tras el ataque, equipos de atención a la víctima y de coordinación de seguridad pública fueron convocados. Michlig precisó: “Ya están accionando en San Cristóbal los equipos de la Secretaría de Niñez, además de las autoridades provinciales mencionadas. La intervención busca asistir tanto a la comunidad educativa como a las familias afectadas”.

Respecto a su conocimiento personal de los involucrados, el senador señaló que conoce “a la familia del padre del fallecido. Lamentablemente, por la gravedad de lo ocurrido, nuestro más sentido pésame y acompañamiento están con ellos en este durísimo momento”.

Al describir el ambiente en la ciudad tras el hecho, Michlig apuntó: “Se percibe consternación y sorpresa en toda la región. Esta situación nunca ha ocurrido en la historia local”.

San Cristóbal tiene aproximadamente 16.000 habitantes, y la noticia causó conmoción en una sociedad donde la violencia escolar no representa, según sus autoridades, una problemática habitual.

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