Sociedad

Tragedia en General Madariaga: un joven y su bebé murieron tras un choque brutal contra un árbol en la Ruta 74

El incidente ocurrió cuando una familia de Santiago del Estero que había ido a trabajar a Pinamar durante la pretemporada regresaba a su provincia. Una mujer quedó internada en grave estado

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Un brutal choque en General
Un brutal choque en General Madariaga dejó a un joven y a su bebé de un año como víctimas fatales

Un trágico accidente ocurrió este domingo en la localidad bonaerense de General Madariaga cuando una familia que regresaba a su provincia tras trabajar durante la temporada de verano chocó contra un árbol. El saldo fueron dos víctimas fatales: un joven y su bebé de un año.

Según informó Central de Noticias de Madariaga, el siniestro fatal tuvo lugar a la altura del kilómetro 18 de la ruta provincial 74. Por causas que todavía no se conocen, la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban perdió el control y terminó chocando contra un árbol.

De acuerdo a lo que reportaron fuentes policiales, la colisión se registró alrededor de las 6 de la mañana de este domingo, cuando la familia volvía hacia la provincia de Santiago del Estero. El vehículo, que había salido de la ciudad de Pinamar, se despistó en una zona recta de la autovía, a aproximadamente siete metros de la banquina, y se estrelló de lleno contra un árbol. El impacto fue tan violento que la parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida.

Así quedó el brutal golpe
Así quedó el brutal golpe en el costado de la camioneta

En el interior del vehículo viajaban tres personas, que regresaban a su provincia luego de finalizar la temporada laboral en la costa atlántica. El conductor, identificado como Marcio Flores, de 24 años, falleció en el acto debido a la fuerza del impacto que se produjo del lado en el que se encontraba al volante. Según constató el personal de bomberos y las autoridades que arribaron al lugar, el joven no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado del habitáculo.

Junto a Flores viajaban su pareja, Antonella Ovejero de 31 años, y su hijo, un bebé de apenas 12 meses. Ambos fueron rápidamente asistidos por los equipos de emergencia y trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga. El menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera. Durante el traslado, los profesionales de la salud intentaron maniobras de reanimación sobre el niño, pero lamentablemente, ya en el centro de salud se confirmó su fallecimiento.

La mujer todavía permanece internada bajo observación en el hospital, mientras los médicos evalúan la gravedad de las lesiones sufridas. Su estado es delicado y continúa en seguimiento constante por parte del equipo médico, según informaron fuentes hospitalarias.

En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Madariaga, ambulancias del Hospital Municipal y efectivos de la Policía Vial. Los rescatistas debieron emplear herramientas de corte para liberar a las víctimas que habían quedado atrapadas en el interior de la camioneta. Una vez extraídas, se procedió al traslado inmediato de la mujer y el menor, que eran los únicos sobrevivientes al llegar los equipos de emergencia.

Una mujer sobrevivió y se
Una mujer sobrevivió y se encuentra internada en grave estado

Por otra parte, las causas que provocaron el despiste y posterior choque de la camioneta aún están siendo investigadas por la Policía Científica. Se abrió una causa por homicidio culposo, y las autoridades aguardaban los primeros informes técnicos para establecer si la pérdida de control del vehículo se debió a una falla mecánica, un error humano o condiciones adversas en la calzada.

Por orden de la Justicia, se dispuso la realización de una autopsia al cuerpo del conductor fallecido, también domiciliado en Santiago del Estero, con el objetivo de descartar cualquier otra circunstancia que pueda haber influido en el accidente. Los peritos trabajan sobre los restos del vehículo y recaban testimonios para esclarecer el hecho.

De manera preliminar, trascendió que la familia había viajado a la ciudad de Pinamar para desempeñarse en distintas tareas durante la pretemporada turística. Finalizada la labor, emprendieron el viaje de regreso a su provincia natal en la madrugada del domingo, momento en que ocurrió la tragedia.

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