Sociedad

Trágico accidente en San Juan: murieron una beba de casi un año y sus padres en un choque frontal de dos autos

El hecho sucedió durante la tarde de este sábado cuando un Audi rojo y un Renault Logan blanco colisionaron en la Ruta 20, a la altura del departamente 9 de julio. Hay un herido grave y un detenido

Guardar
El audi quedó completamente destrozado,
El audi quedó completamente destrozado, luego del accidente

Tres personas, incluida una bebé de casi un año, murieron este sábado en un accidente vial en la Ruta 20, a la altura del departamento sanjuanino de 9 de Julio. El siniestro involucró dos vehículos y ocurrió poco después de las 19:30, cuando un Audi rojo y un Renault Logan blanco colisionaron en las cercanías de la calle Zapata.

El incidente movilizó a efectivos de la Comisaría 31° y servicios de emergencia, que llegaron al lugar tras un llamado de urgencia. Las primeras pericias constataron que el Audi, conducido por Gabriel Núñez, de 26 años y domiciliado en Caucete, impactó contra el Renault Logan en el que viajaban varias personas. Los tres fallecidos eran ocupantes de este último vehículo.

El Renault Logan blanco y
El Renault Logan blanco y el Audi Rojo, ambos destruidos luego de la colisión

El estado en que quedaron los vehículos evidencia la magnitud del impacto. El Logan terminó volcado y completamente destruido a un costado de la ruta, mientras que el Audi presentaba la trompa destrozada. El único sobreviviente fue trasladado de inmediato a la Urgencia del Hospital Guillermo Rawson, de acuerdo con el parte proporcionado en el lugar por personal policial.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales asumió la dirección de las pesquisas, con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas y la notificación de sus pares Pablo Orellano y el fiscal Francisco Pizarro, quienes supervisaron las actuaciones in situ. El procedimiento en la escena continuó bajo estrictas medidas de preservación, mientras personal de Criminalística efectuó tareas de campo para establecer la mecánica del choque.

Una familia entera murió luego
Una familia entera murió luego del siniestro vial

La UFI de Delitos Especiales reveló la identidad de las víctimas del choque frontal: Matías Osola, Valeria Pont y la hija de ambos, de casi un año de edad. todos residentes de la localidad de Caucete.

A su vez, según detalló Diario de Cuyo, se confirmó que el accidente se originó cuando el automóvil en el que viajaba la familia intentó una maniobra de sobrepaso que derivó en la invasión del carril contrario y la colisión directa contra un Audi TT.

Matías Osola, Valeria Pont y
Matías Osola, Valeria Pont y su hija de un año, todos residentes de Caucete

La investigación oficial indicó que Osola era un expolicía mientras que Pont se desempeñaba como profesora de Educación Física. La menor, cuya edad estaba próxima al primer año de vida, falleció junto a sus padres en el lugar, producto del impacto. El hecho cobró notoriedad debido a la confirmación de la triple identidad, circunstancia que motivó manifestaciones de despedida en redes sociales entre allegados y vecinos del departamento de origen familiar.

Del otro vehículo participó Gabriel Núñez, conductor también de Caucete, quien fue derivado al Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica, la autoridad judicial dispuso su arresto preventivo mientras avanza la investigación.

Los momentos posteriores al accidente
Los momentos posteriores al accidente (Facebook)

El viernes pasado sucedió otra tragedia, pero en Chubut. Allí, sobre la Ruta 3, una colisión frontal entre dos vehículos dejó un saldo de tres personas muertas y otras tres heridas de gravedad.

El siniestro se produjo pasadas las 19 a la altura del kilómetro 1695, a unos 40 kilómetros de la localidad de Garayalde. El impacto fue frontal entre una Ford EcoSport y una Toyota Hilux, dejando a ambos vehículos con daños de gran magnitud. De acuerdo con medios locales, los equipos de rescate que arribaron a la zona debieron trabajar durante varias horas para extraer a los ocupantes, debido a la violencia del choque.

Las víctimas fatales murieron en el acto y viajaban en la Ford EcoSport. Fueron identificadas como Leandro Augusto Bría, de 38 años; su hermana, Bárbara Bría, de 45; y su madre, Elvira Raquel Morando, de 70.

El hombre, quien conducía el vehículo al momento del impacto, se desempeñaba en el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. En el mismo vehículo también viajaba un niño de 11 años, quien permanece internado en terapia intensiva con fracturas en las piernas, costillas y miembros superiores, según informó el medio local.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRuta 20San JuanSiniestro Vial

Últimas Noticias

Mendoza: una nena de 11 años abrió la puerta de su casa y fue atacada a tiros

El hecho ocurrió en el departamento de Godoy Cruz. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas

Mendoza: una nena de 11

Mínimas frescas y clima templado en el inicio del otoño en el AMBA

Las proyecciones oficiales indican jornadas con temperaturas moderadas y escasas lluvias para la región metropolitana, facilitando actividades al aire libre tras días con condiciones meteorológicas variables

Mínimas frescas y clima templado

Cómo evoluciona el estado de salud del nene de 12 años que se electrificó con el portón de un cura de Paraná

Luego de haber salido de la terapia intensiva, la familia de Esteban aseguró que debe continuar con un tratamiento para curar las quemaduras de su pierna

Cómo evoluciona el estado de

Arrestaron a un integrante de la organización criminal “Los Menores” de Rosario luego de usurpar viviendas

La disposición afecta a un barra de Rosario Central acusado por integrar la banda criminal Los Menores. “Chami” Mendoza fue detenido por delitos de usurpación de vivienda, custodia de armas y extorsión bajo la presunta protección del líder prófugo Matías Gazzani

Arrestaron a un integrante de

Un delincuente fingió ser discapacitado para escapar en una silla de ruedas tras intentar robar una camioneta

La detención ocurrió en Berisso luego de que el delincuente intentara engañar a las autoridades, quienes confirmaron que no tenía ninguna afección física

Un delincuente fingió ser discapacitado
DEPORTES
La pelea en la NBA

La pelea en la NBA que recorre el mundo: jugadores sobre el público, un camarógrafo agredido y cuatro expulsados

La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

Jugó en la Selección y fue campeón con River Plate, aunque confiesa: “No lo disfruté como debía, me faltó patear el tablero”

Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Racing le ganó 2-1 a Belgrano en Córdoba y se arrimó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

TELESHOW
Luke Cresswell, el creador de

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

Leo Damario y Antonella Kruger, director y actriz de Solo Fanáticos: “El cine argentino no le daba lugar a mujeres así”

Pablo Echarri, el riesgo de creerse exitoso y el guiño a Guillermo Francella: “La realidad nos va juntando a todos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Es el fin de la

¿Es el fin de la República Islámica, o al menos no todavía?

Israel intensificó su operación terrestre en el sur de Líbano y abatió a 10 terroristas de Hezbollah

EEUU y Ucrania retomarán el diálogo en Miami para “avanzar hacia un acuerdo de paz integral” con Rusia

Ecuador incautó más de 2,9 toneladas de droga cerca de las islas Galápagos en un operativo con EEUU

El G7 condenó los ataques “injustificables e imprudentes” del régimen de Irán contra los países del Golfo