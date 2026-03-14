Se detectó el primer caso autóctono de dengue en Córdoba capital

Primer caso autóctono de dengue en Córdoba

Este viernes 13 de marzo, la Municipalidad de Córdoba confirmó el primer caso autóctono de dengue en la capital. Esto confirma la circulación local del virus.

El primer paciente es una adolescente de 16 años, sin antecedentes de viaje, hecho que respalda la presencia de transmisión intraurbana del virus en la capital provincial, de acuerdo con el reporte de vigilancia sanitaria presentado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial.

El hospital Italiano atendió a la paciente, quien se encuentra en buen estado de salud general. Además, se notificó que un contacto se encuentra conviviendo con síntomas compatibles al dengue y está bajo evaluación médica.

Hasta la confirmación comunicada por la Municipalidad de Córdoba el viernes, en esta temporada 2025-2026 no se habían reportado casos autóctonos ni importados de dengue en la ciudad. El sistema de vigilancia epidemiológica mantiene el seguimiento permanente de la situación, en tanto aumentan las acciones preventivas tras la aparición de este episodio.

Cuál es el protocolo epidemiológico

La administración sanitaria activó el protocolo de control epidemiológico para limitar la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión. Además, se enfatizó la importancia de la campaña de vacunación en coordinación con la Provincia de Córdoba.

Luego de la notificación del caso positivo, equipos municipales y provinciales ejecutaron el protocolo que incluye el bloqueo sanitario en las zonas donde vive o frecuentó la adolescente. Las tareas comprenden la búsqueda activa de personas con fiebre, la promoción del saneamiento domiciliario y la fumigación intradomiciliaria en el entorno inmediato a la paciente.

Dónde recibir la vacuna en Córdoba

La autoridad sanitaria provincial amplió desde diciembre el acceso a la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años en 13 departamentos priorizados, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika. El municipio refuerza esta estrategia mediante la instalación de puntos de vacunación en hospitales y centros de salud de los barrios, con el objetivo de fortalecer la prevención y disminuir el impacto de la enfermedad, especialmente en personas con mayor riesgo.

El acceso a la vacuna, disponible en hospitales públicos, busca prevenir nuevos contagios mientras la población debe cumplir criterios específicos para poder ser inmunizada (Fuente: Municipalidad de Córdoba)

Está restringida la vacunación a embarazadas, personas en período de lactancia, individuos con inmunodeficiencia o bajo tratamientos inmunosupresores, y quienes tienen VIH con compromiso inmunitario, según precisó la Municipalidad de Córdoba en su portal. Además, la vacuna se pospone en casos de enfermedades agudas o graves y debe ser evaluada en pacientes con trombocitopenia o trastornos hemorrágicos. Quienes recibieron inmunoglobulinas o hemoderivados, deberán esperar al menos seis semanas, preferentemente tres meses, antes de vacunarse.

La Municipalidad de Córdoba remarcó la importancia de estas acciones para el control integral del virus y ratificó la disponibilidad de asistencia sanitaria destinada a evitar la expansión del dengue en los meses venideros.

Personas interesadas en inmunizarse pueden concurrir sin necesidad de turno y presentando su DNI al Hospital Infantil Municipal de Córdoba Dr. Sixto Gerardo González o al Hospital Príncipe de Asturias. La vacuna está disponible también en otros centros de salud habilitados.

N°5 Yofre Norte (René de Clairiac 1875)

N°13 Hipólito Irigoyen (Nicolás Avellaneda 3571)

N°21 Márquez de Sobremonte (Nuflo de Aguilar 563)

N°26 La Madrid (Francisco Gurruchaga 785)

N°30 Villa Páez (Emilio Coni 1050)

N°34 9 de Julio (Huarpes, Coquena 7850)

N°37 José Ignacio Díaz (Pedernera 2734)

N°40 Las Flores (Av. Armada Argentina 105)

N°47 Coronel Olmedo (Pascual Ruiz Huidobro 5848)

N°50 Villa Adela (Gabriela Mistral 4711)

N°57 IPV Argüello (Fermín Martín 7637)

N°58 Maldonado (Martín Cartechini esq. Blas Parera)

N°77 Don Bosco (Av. Santiago Costamagna)

N°79 Albert Sabin (Camino San Antonio km 7,5)

N°90 Ituzaingó Anexo (James Frank 5500)

N°91 Villa Bustos (Ancasti 5634)

N°97 Cabildo (Macachín 2187)