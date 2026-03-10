Empieza la campaña nacional de vacunación antigripal: quiénes deben recibir las dosis

La vacunación antigripal está destinada a los grupos de mayor riesgo de complicaciones por influenza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará mañana 11 de marzo en todas las jurisdicciones argentinas, con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables ante el aumento de la circulación de nuevas variantes de influenza, en particular la H3N2, subgrupo genético K.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que “nos adelantamos en la adquisición y distribución de las dosis para que la población objetivo esté protegida antes del período de mayor circulación de virus respiratorios”.

La inmunización que se aplicará de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos de todo el país y está destinada a personal sanitario, embarazadas, puérperas hasta diez días después del parto, niños de seis a 24 meses, adultos mayores de 65 años y personas de dos a 64 años con enfermedades crónicas, según lo consignado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Como indicó Infobae, la campaña se adelantó tres semanas respecto a 2025, en respuesta a la temporada adelantada de virus respiratorios observada en los últimos años y a la mayor transmisibilidad registrada en la nueva variante H3N2, subgrupo genético K, considerada de alta transmisibilidad.

“Es importante recordar que la medida más importante para prevenir esta enfermedad es la vacunación anual en particular dirigida a los grupos de mayor riesgo de complicaciones. Este año, además, se ha detectado un subclado denominado K del virus de influenza A, subtipo H3N2, que se ha asociado a una mayor tasa de internaciones”, resaltó a Infobae el médico infectólgo Pablo Bonvehí, médico infectólogo, jefe de Infectología del Departamento de Medicina Interna de CEMIC y Miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar.

Reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la actividad gripal en varios países del hemisferio norte comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto, lo que generó mayor presión sobre los sistemas sanitarios.

Quiénes deben vacunarse y cómo será la campaña

La vacunación antigripal está destinada a los grupos de mayor riesgo de complicaciones por influenza, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Podrán acceder a la inmunización gratuita:

Personal sanitario

Embarazadas en cualquier trimestre

Puérperas hasta diez días posteriores al parto, si no recibieron la vacuna durante el embarazo

Niños de seis a 24 meses

Adultos mayores de 65 años

Personas de dos a 64 años con condiciones de salud preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, alteraciones inmunológicas, enfermedades metabólicas, patologías oncohematológicas, diabetes, obesidad mórbida y pacientes trasplantados o inmunosuprimidos.

La aplicación se realizará sin costo en los vacunatorios oficiales de cada distrito. No se requerirá orden médica, excepto para personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar documentación respaldatoria.

Las dosis podrán administrarse junto con otras vacunas del calendario o en diferentes ocasiones, según la disponibilidad y la organización local.

Las autoridades subrayan la importancia de realizar un control de salud anual durante la infancia y de revisar el carnet de vacunación en cada consulta.

El Ministerio de Salud remarca que “todas las vacunas del calendario de vacunación son seguras, probadas hace años, respaldadas por evidencia científica y eficaces para prevenir enfermedades”.

Mediante una planificación y logística anticipada, el Ministerio de Salud de la Nación adquirió 8.160.000 dosis: 4.700.000 para adultos, 2.300.000 de formulación adyuvantada (aTIV) y 1.160.000 pediátricas.

La distribución a las jurisdicciones comenzó en febrero, con más de 1.800.000 dosis ya enviadas a todo el país y un nuevo despacho de 1.018.640 dosis programado antes de fin de marzo.

El Gobierno Nacional centraliza la logística y el abastecimiento, mientras que cada provincia define el cronograma y la comunicación sanitaria local en hospitales y centros de salud.

Variante H3N2: cuáles son los síntomas

Autoridades sanitarias y especialistas consultados por Infobae destacan que la variante H3N2, subgrupo genético K, presenta modificaciones en las proteínas de superficie que dificultan el reconocimiento por parte del sistema inmunológico, lo que incrementa la transmisibilidad, especialmente en espacios cerrados. El infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, indicó Infobae que, si bien no se asocia a cuadros clínicos más graves, puede generar “mayor capacidad de contagio y más consultas médicas”.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos persistente, congestión nasal, fiebre alta y molestias pulmonares.

Los especialistas recomiendan que quienes integran los grupos de riesgo acudan rápidamente ante fiebre elevada y dificultades respiratorias para disminuir la posibilidad de complicaciones graves.

El Ministerio de Salud destaca que la vacuna reduce el riesgo de hospitalización, secuelas y muertes por influenza.