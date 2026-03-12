Los colegios privados bonaerenses exigen casi un 15% de aumento de cuota por el desfasaje salarial docente y la suba de tasas

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) (Cortesía Ticmas)

En la provincia de Buenos Aires, los colegios privados enfrentan una severa crisis financiera y reclaman al Gobierno de Axel Kicillof la autorización urgente para aumentar las cuotas mensuales, esto representa el 30% de la cobertura educativa bonaerense que contiene a más de 1,3 millones de estudiantes en distintos niveles.

“Pedimos un 13,3% para marzo y un 14,6% en abril”, dijo a Infobae, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que nuclea a 2500 centros educativos del territorio bonaerense.

Directivos y miembros de AIEPA posan en el congreso sobre humanismo, tecnología y el futuro de la educación. (AIEPA )

Esta presión surge tras el acuerdo con el ejecutivo de PBA de una suba de aranceles en el que pedían un aumento retroactivo por única vez de 8,1% en los aranceles por diciembre, enero y febrero. “Desde el Gobierno no autorizaron ese porcentaje, solo nos dieron un 3% retroactivo a diciembre”, se quejó Zurita ante este medio.

“Estamos abajo un 15% por el aumento a nivel nacional de los servicios. Los colegios privados, el año pasado cerraron con una morosidad en cuota del 9%. Y muchas tuvieron que pedir créditos para completar el pago del sueldo docente", informó el titular de AIEPA.

Desde el Municipio de Pilar implementaron una nueva contribución obligatoria y aumentaron la Tasa de Seguridad e Higiene (Municipalidad de Pilar)

De acuerdo con las cifras aportadas por la Aiepa, cerca del 70% de los colegios privados bonaerenses recibe subsidios estatales para afrontar parte o la totalidad de los salarios docentes. Estos establecimientos no pueden actualizar sus aranceles sin un aval de la provincia. Solo los colegios sin subvención estatal están autorizados a trasladar los incrementos de manera automática.

La provincia cuenta con más de 4.000 instituciones con subsidio estatal que, dependiendo del caso, cubre entre el 40% y el 80% de los costos salariales. El resto de los gastos debe ser afrontado por cada escuela.

Los casos de Pilar y Almirante Brown

En materia de incrementos municipales, dos partidos de la provincia de Buenos Aires aumentaron drásticamente sus aranceles: Pilar y Almirante Brown.

Federico Achaval durante una intervención pública en Pilar, frente a una bandera argentina. (Federico Achaval)

Por un lado, la intendencia al mando del kirchnerista Federico Achával que, desde diciembre, implementó una serie de impuestazos, aplicó el 100% de suba a la Tasa de Seguridad e Higiene que impactó también en las instituciones educativas privadas. “Del 1,5‰ (por mil), equivalente al 0,015%, aumentó al 3‰ (0,03%), en base a la recaudación mensual que tiene una escuela“, aseveró Zurita.

Un extracto del Artículo 13 de los Regímenes Especiales de la Normativa del Municipio de Pilar muestra la alícuota impositiva del tres por mil aplicada a los ingresos de establecimientos educativos.

El cálculo realizado por el secretario ejecutivo de AIEPA señala que una institución de tamaño medio podría verse forzada a enfrentar costos de entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en tasas municipales, lo que equivale a más de 20 millones de pesos al año.

Y a eso, la administración peronista le sumó un nuevo impuesto de casi 8000 pesos (equivalente a 200 módulos fiscales) que le cobra, mensualmente, a todos los empleados de las pymes del distrito. Es una contribución obligatoria para el Hospital Central de Emergencia y Alta Complejidad de Pilar.

Y, obviamente, el gravamen también recae en los colegios privados. A lo que Zurita se preguntó: “¿Cómo hacen los colegios que, por ejemplo, tienen docentes rotativos que solo dictan dos horas? Tienen que pagarle el monto total, es una locura”.

El Artículo 67 de una normativa municipal en Pilar establece una contribución obligatoria de 200 módulos fiscales por empleado para el Hospital Central de Emergencia y Alta Complejidad.

En cuanto al caso del partido de Almirante Brown, a cargo del justicialista Juan José Fabiani, Zurita dijo que “quintuplicaron la tasa de Seguridad e Higiene” y le hicieron llegar una carta en donde solicitaban “la exención de las instituciones educativas de gestión privada del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene y el retorno a un régimen de suma fija, preferentemente diferenciado por nivel educativo, conforme los acuerdos históricos aplicados durante décadas en Almirante Brown”. No obtuvieron respuesta por parte del municipio.

En otros distritos, la tasa también fluctúa, con casos como Hurlingham y Vicente López en 0,07%, Zárate en 0,06% y Mercedes en 0,055%.