Tensión en colegios privados: piden un aumento del 8,1% en las cuotas a semanas del inicio de clases

El ajuste en los aranceles sería retroactivo y por única vez para hacer frente a dificultades financieras

Los colegios privados alertan por un fuerte desbalance financiero a semanas del inicio de clases

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la entidad que nuclea a los colegios privados manifestó preocupación por el desacople financiero generado durante los meses sin ingresos en verano, en un contexto en que deben sostener íntegramente los costos operativos de las instituciones sin posibilidad de ajustes en las cuotas. Piden un aumento retroactivo por única vez de 8,1% en los aranceles por diciembre, enero y febrero. A ello se sumaría la actualización del 3% prevista para marzo.

Según se informó desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), al incremento de costos se suma la resolución de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la provincia de Buenos Aires. El reclamo llega a pocas semanas del inicio de clases, pautado en el distrito bonaerense para el lunes 2 de marzo.

“Las instituciones advierten sobre un fuerte desequilibrio económico, ya que deben pagar costos laborales incrementados desde diciembre sin que se hayan habilitado actualizaciones en los montos de las cuotas escolares”, señaló la entidad.

Las instituciones advierten sobre un fuerte desequilibrio económico.

Los institutos de enseñanza que reciben aporte estatal solo pueden modificar sus aranceles a partir de marzo. El principal problema que plantean los colegios es la imposibilidad legal de actualizar las cuotas al mismo ritmo que las subas salariales.

“Se generó una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Así, las instituciones deben afrontar de manera inmediata —con la liquidación de haberes de enero— aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero, que incluyen el proporcional del aguinaldo, además del pago de los sueldos de febrero, que se abonan en los primeros días de marzo.

Más en detalle, se estima que las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8,1% (1,5% de diciembre y aguinaldos, 3,3% de enero y 3,3% de febrero, según se fijó en la paritaria con el gobierno recientemente).

Se estima que las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8,1%

En territorio bonaerense funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes. Esta cifra representa más del 70% del total de los establecimientos educativos bonaerenses de gestión privada.

“El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno extendido en todo el país”, dijo Zurita.

Además, en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico, como resultado de las crecientes dificultades en los presupuestos familiares.

Aunque AIEPA aún no tiene estimaciones de entidades en riesgo de cierre, advierten que la situación en muchos colegios es delicada y que en marzo puede haber un panorama más claro al respecto.

en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico.

Por otro lado, vale recordar que el Gobierno nacional derogó el Decreto 2417 de 1993, eliminando el control estatal sobre los aranceles de colegios privados sin aportes estatales. Estas instituciones podrán ajustar sus cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar aprobación estatal.

La medida busca evitar incrementos anticipados y desproporcionados, como sucedía anteriormente, cuando las cuotas escolares subían mucho más que la inflación general. Según el Ejecutivo nuevo marco permite ajustes graduales basados en costos reales, con la obligación solo de informar los cambios a los organismos educativos.

En este escenario, las familias deberán afrontar cuotas más altas con el inicio de clases, a lo que se añade el gasto en útiles escolares. Según un relevamiento de Focus Market, una canasta básica para primaria con 20 productos tiene un costo de $63.636, cifra que implica un incremento del 12% respecto al año pasado, cuando totalizaban 56.265 pesos.

En el caso de una canasta para alumnos del nivel secundario, el costo asciende a $68.593, lo que representa una suba del 26% en comparación a 2024.

