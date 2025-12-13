Impuestazo de tasas municipales: Pilar se convirtió en un paradigma de la voracidad y el descontrol fiscal

El intendente de Pilar, Federico Achával, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof

El reciente aumento de la “Tasa de Protección Ambiental” que ya regía en Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense, puso en primer plano el tema del gasto y la presión de las tasas municipales, que ya se acercan al 10% del gasto público consolidado de la Argentina, proporción nunca alcanzada en las últimas décadas.

Lo ocurrido en el Municipio que desde diciembre de 2019 encabeza el intendente Federico Achával es una mezcla de política local, factores históricos e institucionales y contexto económico y un paradigma del descontrol de los gobiernos locales, donde democracia y control ciudadano deberían, se supone, funcionar mejor.

Achával es hijo de Federico de Achával, socio del empresario kirchnerista Cristóbal López en el Casino del Hipódromo de Palermo y en la interna kirchnerista se fue acercando al gobernador provincial, Axel Kicillof.

La “Ordenanza Fiscal 2026 de Pilar dispuesta en la ordenanza 112/2025 del Municipio en sus capítulos 1 a 28 lista 27 distintas tasas, derechos, contribuciones, “plusvalías”, patentes y fondos y un capítulo final de “Disposiciones complementarias”.

Se incluyen allí Tasas “por servicios generales”, “por servicios especiales”, “por servicios de inspección para habilitación de Comercios e Industrias”, amén del caballito de batalla de los Municipios, la “Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene” (TISH) y otras.

Infraestructura y Empleo

Una muy notoria, creada durante la gestión de Achával, es la Tasa para el “Desarrollo de la Infraestructura y Promoción del Empleo Local”, conocida como “Dipel”. Otras novedades recientes son la Tasa de “Mantenimiento Vial Municipal” y la de “Protección Ambiental”, que luce redundante con la “Contribución para la Mitigación de Contingencias Climáticas”.

La ordenanza lista el pago de “Derechos” de “Publicidad y Propaganda”, de “Oficina”, de “Construcción”, de “Ocupación o Uso de Espacios del Dominio Público”, de “Espectáculos Públicos”, de “Cementerio”, de “Instalación de contenedores o estructuras semimóviles”, diversas patentes, unas “Plusvalías por incrementos de constructividad” y diferentes “Fondos” municipales.

El ruido reciente fue porque la “Tasa de Protección Ambiental” (TPA), antes calculada en base a cierto número de “módulos fiscales”, de ajuste mensual, multiplicada por el número de empleados de un establecimiento, pasó a ser el 2% de la facturación de súper e hipermercados. En definitiva, sobre las compras que se hacen allí, con los comercios como agentes de retención.

Con este aumento, dijo Matías Olivero Vila, de Lógica, una Asociación Civil que aboga por la simplificación, transparencia, legalidad y alivio de la carga impositiva, Pilar le arrebató la “Medalla de Plomo” al intendente de Lanús, el camporista Julián Álvarez, quien en 2024 aumentó de 2,3% a 6,6% (esto es, un 161%) la TISH, a raíz de lo cual las cadenas “Changomás”, “Coto” y “VEA” pusieron en la entrada de sus locales carteles explicando que se veían forzadas a aumentar los precios.

Según Olivero Vila, Pilar superó ahora a Lanús, porque agregó al 4,5% de TISH que ya tenía un 2% sobre la misma base imponible, una suerte de “Ingresos Brutos” municipal.

“Es un impuesto más en la cadena productiva y comercial que soportan los consumidores en Pilar; esto se suma al 5% de impuesto a los Ingresos Brutos provincial que roza el 5% de promedio en el eslabón final, pero como se aplica en toda la cadena, según calculó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) pesa cerca del 8%, además de 21% de IVA, más impuestos internos …. Así pagamos un 42% de impuestos en los alimentos y 48% en las bebidas", dijo Olivero Vil.a

Según datos de la Fundación Pro Tejer el peso impositivo sube a 50% en la ropa y -según Adefa- a 54% en los autos de baja gama. “Estamos en el barrio del 50%, tal el desmadre de voracidad fiscal en la Argentina”, dijo el fundador y presidente de la Asociación Civil Lógica.

El 2% de “Protección Ambiental” en Pilar fue aprobado en una “Asamblea Fiscal”. Eduardo Bisognin, quien en 2023 fue precandidato a concejal por La Libertad Avanza, explicó a Infobae que la Asamblea Fiscal se integra con los 24 miembros del Concejo Deliberante y 24 “Mayores Contribuyentes”.

La Constitución bonaerense suponía que los “mayores contribuyentes” atemperarían la voracidad fiscal de intendentes y concejales. Y antes era así.

Pero en Pilar casi cualquiera puede ser “mayor contribuyente”. Basta con que haya pagado $200 (en la Constitución Provincial de 1873 eran “200 pesos fuertes”) en el año fiscal correspondiente, algo que se supera con el pago de la patente vehicular o inmobiliaria.

“Mayores contribuyentes”

Cada año, en la primera quincena de mayo, hay un registro de “voluntarios” y para cada Asamblea Fiscal cada Concejal elige dos. De esos 48 el intendente elige 24 “titulares” que evaluarán la medida a considerar. El 2% de “Protección Ambiental” sobre la facturación fue aprobada con 39 votos a favor, 6 en contra y 3 ausencias. Los “mayores contribuyentes” votaron a favor de pagar más impuestos.

Adriana Cáceres, hasta el martes pasado concejal por el PRO, uno de los 6 votos negativos, dijo a Infobae que en la sesión marcó que ni los concejales ni los medios locales habían tenido acceso al proyecto, que se votó así “a ciegas y a espaldas de la sociedad”.

“Critiqué que la mayoría oficialista reduce el debate y la pluralidad en el Concejo, recordando que el 60% que los votó en septiembre convalidó este modelo K y anticipé que la situación se agravará desde el 10 de diciembre, cuando el oficialismo alcance mayoría absoluta, pasando de 14 a 16 concejales sobre 24”, dijo Cáceres.

Infobae también llamó y dejó mensajes en más de una ocasión a Silvio Rodríguez, presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante, que no respondió.

Entre los “mayores contribuyentes” de la reciente Asamblea Fiscal estuvo Fernando Ioselli, que en 2002 (tiempos en que la política pilarense se dirimía entre peronistas y “pattistas”, del excomisario Luis Abelardo Patti) y junto a otros dos empleados del Municipio fue condenado a 3 años de prisión por cohecho al local bailantero “Tia Sofía”, uno de cuyos dueños era el ahora difunto Daniel “la Tota” Santillán, quien hizo valer su fama mediática.

Voto familiar

Ioselli es a su vez padre de Guadalupe Ioselli, ahora concejal del bloque kirchnerista “Unión por la Patria” quien también votó a favor. En 2023 había sido elegida como Concejal por La Libertad Avanza, caso exitoso de “entrismo” peronista en las listas mileistas.

El aumento o creación de gravámenes incluye también la universalización de una tasa para el Hospital local, cuya construcción ya se terminó y es reconocida como una respuesta positiva a un viejo reclamo. “Hasta hace dos años la pagaban solo las grandes empresas, unos 200 módulos fiscales, $7.500 por empleado por mes. Y ahora va a ser peor. Cuando crearon esa tasa los responsables de pagarla eran quienes también pagaban la Dipel (creada hace cuatro años), en función de un índice que consideraba cantidad de empleados, superficie, facturación. Estaba diseñada para empresas grandes. Ahora pasan a pagar todos los que pagan TISH: comerciantes, pymes, emprendedores. Todo el mundo tiene ahora que pagar esos 200 módulos fiscales” (hoy $37,5 al mes, pero ajustable mensualmente por índice de precios mayoristas), explicó Bisognin.

El escenario se agrava en el sector industrial. Este incluyó el reciente cierre de Whirlpool, que en 2022 había abierto una planta para fabricar lavarropas en el Parque Industrial de Pilar, uno de los más antiguos y el más grande del país, con una superficie de 920 hectáreas (“era más bien un negocio de armaduría mal concebido, no se cierra una planta a tres años de abrirla”, dijo un observador local que pidió anonimato).

Trasladar una planta es muy costoso, para justificarlo tiene que ser muy atractivo el lugar al que se muda o muy costoso el lugar que deja, o ambas cosas (Argañaraz)

En junio ya se había ido Kimberly Clark, que despidió unos 220 trabajadores y decidió centralizar su producción en San Luis mediante una inversión planeada de USD 15 millones. “Una cosa es cuando una empresa cierra, otra cuando se traslada; trasladar una planta es muy costoso, para justificarlo tiene que ser muy atractivo el lugar al que se muda o muy costoso el lugar que se deja, o ambas cosas”, dijo Nadin Argañaraz, director del Iaraf, cuyo más reciente “Vademécum impositivo” de la Argentina computó 85 distintas tipos de tasas y gravámenes municipales.

En 2023 Procter & Gamble, que sigue operando en otros lugares de la Argentina, vendió su planta de Pilar donde producía marcas como Ariel y Magistral. A juzgar por el costo, la “Seguridad e Higiene” es una obsesión de Achával: una empresa que facture menos de $ 163 millones anuales (poco menos de USD 110.000, y la cifra en pesos no se actualiza desde 2022) debe pagar $2,4 millones de TISH y 1,45% sobre el excedente.

Tal vez no sea casual la venta de Advanced Organic Materials, comprada por un grupo agroindustrial de EEUU. También se fueron Kenvue (ex fabricante de productos de Johnson & Johnson). Por su pare, Ilva, una planta de cerámicos, presentó el mes pasado un plan para reabrir en el Parque Industrial pilarense, pero trabajando con solo 40 empleados, tras haber despedido 300 a fines de agosto.

El estancamiento de la economía, la baja demanda, la apertura importadora en un contexto de “atraso cambiario” e “invasión depredadora” de productos chinos son factores clave, como se enfatizó en el reciente evento Propymes de Techint, el principal grupo industrial del país. Pero la administración de Achával en Pilar y en general las gestiones municipales agravan la situación.

Las tasas y la industria

Un estudio del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) precisó que las firmas fabriles pagan en promedio 7,4 tasas municipales. “Son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad”, dijo el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Más del 80% de las tasas no tiene contraprestación y las provincias con mayor cantidad de tasas por municipio son Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones.

El estudio también afirma que le Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal, a nivel nacional y a nivel subnacional: sobre 30 países, es el único donde la tasa municipal es tan gravosa como el impuesto provincial. “Tanto Ingresos Brutos como la Tasa de Seguridad e Higiene se calculan sobre los ingresos del contribuyente”, dice el trabajo, y agrega que:

1 de cada 3 tasas es por Seguridad e Higiene (TISH). En productos como alimentos la TISH representa el 1,8% del precio final del producto

81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios

51% no son proporcionales a los servicios recibidos

35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos, es decir, las empresas abonan varios impuestos sobre una misma base imponible. De los 30 países estudiados (OCDE y otros), esto solo ocurre en Argentina e Italia.

Según Roberto Vassolo, profesor de política de empresas en la Universidad Austral, con sede en Pilar, “una de las causas es que el sistema institucional está desbalanceado: no hay casi representación empresaria de peso, entre otras cosas porque las empresas, más aún si son extranjeras, optan por el bajo perfil y no tener roces locales”. Lo cual las hace presa fácil de Municipios y Concejos Deliberantes”.

No es casual, dijo Vassolo a Infobae, que Argentina sea uno de los países del mundo con menos empresas por habitante. Las poco más de 500.000 que hay actualmente, refirió, equivalen a entre 12 y 13 por cada 1.000 habitantes (la cifra era de 14 antes de la pandemia) contra entre 51 y 52 en Chile, más de 26 en Brasil y más de 60 en Dinamarca, país elogiado a menudo por su mix de mercado y “Estado de bienestar.

Creciente gasto público provincial y municipal

El Iaraf, en base a una proyección de aumento del gasto nacional en 2025 del 1% real anual y 9% a nivel provincial y municipal, teniendo en cuenta datos del primer semestre, ajustados por estacionalidad proyectó que este año el gasto municipal se elevará a cerca del 10% del gasto público consolidado de los tres niveles de gobierno.

En relación al PBI, calculó el trabajo, el gasto nacional cayó de 21,5% en 2023 al 16,9% en 2024 y al 16,3% este año. Mientras, el gasto provincial cayó del 15,2% en 2023 al 13,5% en 2024 y subiría este año a 14% del PBI. El municipal, en tanto, cayó de 3,4 al 3% del PBI entre 2023 y 2024y subiría al 3,1% este año.

En consecuencia, el gasto público consolidado, tras bajar de 40,1% a 33,4% del PBI entre 2023 y 2024, quedaría en esa proporción este año. De este modo, en dos años el gasto municipal pasaría de menos de 8,5% del consolidado en 2023 a casi 9,3 por ciento.

Estirando la vista hasta 33 años atrás, el Iaraf muestra que en 2015 el gasto municipal fue del 3,2% del PBI, pero sobre un gasto público consolidado del que explicaba solo 7,3%, dos puntos porcentuales menos que ahora.

Impuestos, bolilla 1

“La primera clase, bolilla 1 de Impuestos, para abogados y contadores, es que los impuestos son sin contraprestación y las tasas con contraprestación y deben calcularse en base al costos del servicio recibido. Pero en un momento los intendentes empezaron a hacerse los vivos y a aplicarlos sobre los ingresos totales. Fue como duplicar el impuesto a los Ingresos Brutos que ya cobran las provincias. La Corte Suprema de Justicia tuvo un penal sin arquero en 2021 (se refiere al caso de un reclamo de Esso por la aplicación del TISH en el Municipio de Quilmes, al cabo de un largo litigio, que había incluido la convalidación de la tasa por parte de la Corte Suprema provincial) de aplicar la lección básica del derecho tributario, pero la pateó a la tribuna de los intendentes con el argumento de que si no los desfinanciaban y así echó nafta al descontrol del gasto, explicó Olivero Vila.

Por culpa de esa “tolerancia judicial”, explicó, “se terminó aceptando todo; los supermercados no son malos por transferir el peso de los impuestos a los consumidores: así es en todo el mundo. Si echás sal tributaria a lo que vendés, lo hacés indigerible, como en este caso en Pilar”, ejemplificó el presidente de la ONG Lógica.

Todo recae sobre los contribuyentes, parece indicar con sus manos Matías Olivero Vila, de la Asociación Civil Lógica

Sobre el argumento de que los municipios deben aumentar los impuestos porque les redujeron las transferencias, Olivero se pregunta por qué no piensan en reducir el gasto. Hay Concejos Deliberantes “con más de 400 empleados”, señaló.

Además, el experto señaló la falta de transparencia. “Tenemos los impuestos más altos del mundo, porque no sabemos que los pagamos. El artículo 39 de la ley de IVA, que estuvo vigente por 50 años. prohibía informarlo al consumidor final y había resoluciones de la AFIP que sancionaban al comerciante o vendedor que lo hiciera. Se esconden impuestos detrás del vendedor, del mayorista, de la industria, del productor. Y como no tenemos ni idea terminamos pagando 50% de impuestos. Compramos un producto para el Estado cada vez que compramos uno para nosotros”, destacó Olivero Vila.

“A ese ocultamiento lo dimos vuelta con el régimen de transparencia fiscal que empujamos desde Lógica y rige a nivel nacional: ahora vemos el IVA, los Impuestos Internos, los dos impuestos a los combustibles, en todo el país, adhiera o no la provincia. Pero falta algo fundamental: que las provincias adhieran y nos muestren Ingresos Brutos y Tasas municipales. No quieren saber nada, porque el día que lo informen la gente no va a querer pagar más y los van a tener que bajar”, concluyó.