Sociedad

Murió un gendarme en Salta mientras estaba en servicio y analizan si se trató de un caso de hantavirus

Otros dos efectivos se encuentran internados en terapia intensiva. La familia del joven fallecido denunció un retraso en el traslado a un centro de salud de alta complejidad

Guardar
Un joven gendarme, cuya muerte
Un joven gendarme, cuya muerte a Salta (El Tribuno)

Un joven gendarme murió mientras estaba en servicio en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta y analizan si se trató de una caso de hantavirus. Otros dos efectivos que presentan los mismos síntomas.

El fallecido, identificado como Mauro Ponte (26 años), pertenencía al Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional.

Según informó el portal del diario El Tribuno, familiares y amigos denunciaron deficiencias en la atención médica recibida. Además, Ponte no sería el único que presentaba un cuadro grave, puesto que habría al menos dos gendarmes más internados en terapia intensiva.

Ahora, las autoridades esperan un diagnóstico para confirmar si la muerte del cabo fue a causa de una infección por hantavirus.

El fallecimiento ocurrió mientras el cabo se encontraba en servicio. En este contexto, uno de los principales reclamos de la familia apunta a la supuesta demora en el traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Salta.

Habría al menos dos gendarmes
Habría al menos dos gendarmes más internados en terapia intensiva, con síntomas compatibles con el hantavirus

Un caso fatal de hantavirus en Bariloche

A fines del mes pasado, un hombre de 39 años falleció por hantavirus en Bariloche tras realizar en enero una excursión a una zona selvática de la frontera con Chile, lo que llevó a la activación de protocolos epidemiológicos que incluyeron el aislamiento preventivo de siete contactos cercanos.

El paciente había ingresado al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche con fiebre y dolores musculares luego de haber presentado síntomas similares a los de una gripe.

Aunque su estado parecía estable, se descompensó, requirió oxígeno y falleció pocas horas más tarde en la unidad de terapia intensiva.

Como sucede en cada caso en donde se detecta hantavirus, las autoridades sanitarias del lugar realizaron una investigación epidemiológica en la cual se estableció que el hombre residía en el centro de la ciudad, pero solía practicar trekking y actividades de montaña en sectores con vegetación selvática.

Tras la confirmación del diagnóstico, el hospital activó el protocolo de aislamiento preventivo para siete personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima: dos familiares y cinco compañeros de trabajo.

Los síntomas de hantavirus inician como un cuadro gripal (fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea) y pueden progresar a un síndrome cardiopulmonar grave con dificultad respiratoria aguda y shock.

La vía principal sigue siendo el contacto con secreciones de roedores, aunque estos casos abrieron nuevas preguntas sobre los mecanismos de contagio.

Por esto mismo, los especialsitas advirtieron que acciones como caminar, pescar, nadar o acampar pueden implicar el riesgo de exposición, especialmente en áreas de vegetación densa o presencia de caña colihue.

De esta manera, recomendaron transitar solo por senderos habilitados y despejados, instalar carpas en espacios abiertos y desmalezados, evitar acumular restos de comida y no recolectar agua sin purificar.

Además, antes de ingresar a cabañas o galpones cerrados, aconsejan ventilar bien, no barrer en seco y usar barbijo N95. Si se recolectan frutos silvestres, hacerlo con protección y avisar al médico sobre la exposición a zonas de riesgo en los 45 días previos a síntomas.

El segmento etario de 50 a 59 años mostró la tasa de letalidad más alta, con un 75% de mortalidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Temas Relacionados

muertegendarmehantavirusOránSalta

Últimas Noticias

Controlaron los incendios en Mar del Plata: así quedó El Marquesado tras el paso de las llamas

Más de 200 hectáreas de vegetación resultaron afectadas en el predio, donde equipos de bomberos, Prefectura y vecinos trabajaron durante horas para controlar el foco, que avanzó rápidamente cerca de la ruta 11 y zonas habitadas

Controlaron los incendios en Mar

Perdió el control del auto, provocó un choque múltiple en Neuquén y un panadero se salvó de milagro

Las cámaras de seguridad del barrio La Sirena registraron el momento en que un Citroën C4 impactó contra varios vehículos estacionados en la calle Luis Beltrán

Perdió el control del auto,

“Fue sin intención”: pidieron hasta 8 años de cárcel para el ex de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas

Se escucharon los alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata y las últimas palabras del acusado. La fiscalía solicitó 6 años de prisión

“Fue sin intención”: pidieron hasta

La oscura historia de Lady Killer, el mendocino que asesinó a cuatro mujeres y se volvió leyenda criminal en Estados Unidos tras confesar sus crímenes en televisión

La columna de Paulo Kablan en Infobae al Regreso reconstruyó el derrotero criminal de Ricardo Silvio Caputo, el mendocino que evadió al FBI durante dos décadas, cambió 17 veces de identidad y estremeció a Estados Unidos con su confesión televisiva

La oscura historia de Lady

Video: dos turistas recorrían una reserva natural en Mendoza y captaron el momento en el que un puma cazó a un choique

La pareja paseaba en moto por la Ruta 52 cuando, de un momento a otro, el felino saltó y atacó al otro animal. Todo quedó registrado por la cámara de un celular

Video: dos turistas recorrían una
DEPORTES
La emoción del relator Hernán

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

Con Boca y River afuera de las Copas, así están las posiciones en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Ricardo, el padre de Pablo Aimar e histórico formador

TELESHOW
Tras dejar a su novio

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

La tajante postura de Zaira Nara luego de que Paula Chaves expusiera su conversación privada: “Si hablo es con cariño”

El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Liza Minnelli cuenta sin filtros

Liza Minnelli cuenta sin filtros la historia junto a su madre Judy Garland y los altibajos de la fama

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

Giganotosaurus carolinii: así era el dinosaurio que rivalizó en tamaño con el T. rex y dejó su huella en la ciencia

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán