Un hombre de 39 años murió por hantavirus en Bariloche

El hombre falleció el lunes por la noche en el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo en San Carlos de Bariloche

Un hombre de 39 años falleció el lunes por la noche por hantavirus en Bariloche tras realizar en enero una excursión a una zona selvática de la frontera con Chile, lo que llevó a la activación de protocolos epidemiológicos que incluyeron el aislamiento preventivo de siete contactos cercanos.

El paciente había ingresado el sábado por la tarde al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche con fiebre y dolores musculares luego de haber presentado síntomas similares a los de una gripe.

De acuerdo con el médico veterinario Rodrigo Bustamante, del área de Epidemiología del hospital -que habló con el diario Río Negro-, la sospecha inicial de hantavirus se confirmó esa misma noche mediante un estudio PCR, y el hombre quedó internado en cuidados intermedios.

Aunque su estado parecía estable, en la tarde del lunes se descompensó, requirió oxígeno y falleció pocas horas más tarde en la unidad de terapia intensiva, informó el medio regional.

La hipótesis de contagio

Como sucede en cada caso en donde se detecta hantavirus, las autoridades sanitarias del lugar realizaron una investigación epidemiológica en la cual se estableció que el hombre residía en el centro de la ciudad, pero solía practicar trekking y actividades de montaña en sectores con vegetación selvática.

Bustamante aportó que la víctima había recorrido la cascada Santa Ana, próxima al paso Cardenal Samoré en la frontera con Chile, a mediados de enero.

La Cascada Santa Ana, el destino de trekking del hombre que falleció por hantavirus en Bariloche, y sospechan fue la zona fuente del contagio

Esta zona, caracterizada como parte de la selva valdiviana con abundante vegetación y caña colihue, es considerada de alto riesgo sanitario porque la floración masiva de esa planta provoca un incremento del roedor colilargo, principal vector del virus en la Patagonia.

El paciente también había ido a pescar al embalse Alicurá, aunque este último lugar fue descartado como fuente principal de exposición.

Los distintos tipos de roedores que transmiten el hantavirus

Tras la confirmación del diagnóstico, el hospital activó el protocolo de aislamiento preventivo para siete personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima: dos familiares y cinco compañeros de trabajo. Hasta el momento, ninguno de los aislados ha presentado síntomas, aunque todos se encuentran bajo vigilancia médica, de acuerdo a lo publicado por el diario regional El Cordillerano y el medio local Bariloche Opina.

Los números del hantavirus

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante 2025 se registraron 23 pacientes con diagnóstico de hantavirus en Argentina, de los cuales nueve fallecieron. Esta cifra representa un incremento del 17 % respecto al promedio anual del período 2020-2024 y un aumento de la letalidad del 39 % en el mismo lapso, según el diario regional Río Negro.

El 70 % de los casos detectados corresponden a la región centro —Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos— y el 17 % a la región sur, conformada por Neuquén, Río Negro y Chubut.

En lo que va de 2026, se identificaron cuatro casos en la Patagonia, índice considerado habitual para la zona endémica. Bustamante comentó en declaraciones publicadas en Río Negro: “De dos a cuatro casos están dentro de lo esperado. En realidad, somos nosotros quienes nos introducimos en el hábitat del roedor y, por ende, corremos el riesgo de contagiarnos”.

Cómo se transmite y recomendaciones para evitar el contagio

El contagio del hantavirus, una zoonosis viral, se produce fundamentalmente por inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva y heces del roedor colilargo.

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con un cuadro gripal: fiebre alta, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, pero no provocan congestión nasal.

Pasados algunos días, puede desarrollarse dificultad respiratoria severa que, sin tratamiento temprano, deriva en el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con insuficiencia cardíaca y presión arterial muy baja. En la variante regional andina existe, además, la posibilidad de transmisión entre personas.

Las autoridades de Salud Ambiental y Epidemiología del Ministerio de Salud de Río Negro indicaron que la enfermedad es propia de la región andina y pidieron extremar precauciones en verano, cuando muchas personas acampan, recorren zonas poco transitadas o visitan viviendas deshabitadas.

Las características del hantavirus

Advirtieron que acciones como caminar, pescar, nadar o acampar pueden implicar el riesgo de exposición, especialmente en áreas de vegetación densa o presencia de caña colihue.

Recomiendan transitar solo por senderos habilitados y despejados, instalar carpas en espacios abiertos y desmalezados, evitar acumular restos de comida y no recolectar agua sin purificar.

Además, antes de ingresar a cabañas o galpones cerrados, aconsejan ventilar bien, no barrer en seco y usar barbijo N95. Si se recolectan frutos silvestres, hacerlo con protección y avisar al médico sobre la exposición a zonas de riesgo en los 45 días previos a síntomas.

El segmento etario de 50 a 59 años mostró la tasa de letalidad más alta, con un 75% de mortalidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.