Murió una jubilada en un incendio de su casa de Berisso

Bomberos de Berisso responden a un trágico incendio residencial que resultó en la muerte de una jubilada en la localidad (0221)

Una mujer de 86 años perdió la vida este lunes tras un incendio en su vivienda de Berisso, en la provincia de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en una casa ubicada en 166 entre 12 y 13, donde las llamas se desataron poco después del mediodía y movilizaron a los servicios de emergencia de la zona.

El incendio se inició cerca de las 14 horas, en una de las habitaciones del domicilio. Rápidamente, una densa columna de humo comenzó a salir por las aberturas de la propiedad, lo que alertó a los vecinos.

Ante la magnitud del fuego, varios residentes del barrio intentaron intervenir por sus propios medios. Utilizando baldes de agua y extintores, buscaron contener el avance de las llamas mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

A los pocos minutos, una dotación de Bomberos Voluntarios del cuartel de Berisso arribó al lugar, logró circunscribir el incendio y evitó que se propagara al resto de la vivienda y a las casas linderas. Sin embargo, al ingresar a la habitación donde se inició el fuego, los rescatistas hallaron sin vida a la mujer, quien se encontraba sola al momento del incidente.

La zona en donde ocurrió el incendio

Según informó el portal 0221, el hecho fue reportado a los servicios de emergencia a través de una llamada telefónica realizada por los propios vecinos.

El Comando de Patrullas también se hizo presente en la escena para colaborar con el operativo y garantizar la seguridad perimetral. Simultáneamente, personal del SAME arribó al domicilio y constató el fallecimiento de la víctima, que no pudo ser reanimada debido a la severidad de las lesiones sufridas por la inhalación de humo y el fuego.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas que originaron el incendio. Las autoridades locales iniciaron las pericias correspondientes para determinar si el fuego fue producto de un desperfecto eléctrico, el uso de algún artefacto de calefacción o una situación accidental dentro de la habitación afectada.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, que aguardará los resultados de las pericias técnicas para establecer el motivo del inicio del fuego.

Murió un jubilado en un incendio en Mendoza

Hacia fines del mes de enero pasado, un incendio en una vivienda de Colonia Las Rosas, en el departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza, terminó con un hombre de 76 años fallecido.

El episodio ocurrió cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de fuego en una vivienda ubicada en calle Tabanera s/n, próxima a la Ruta Provincial N.º 92. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán (UEP) acudió rápidamente al sitio y confirmó la gravedad del incendio, solicitando la colaboración urgente de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Familiares del hombre fallecido, identificado como C. L. R., informaron que la víctima utilizaba oxígeno domiciliario debido a una enfermedad respiratoria crónica, específicamente EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Además, señalaron que en el pasado ya se habían registrado incendios en la misma vivienda, presuntamente vinculados con el hábito de fumar dentro del inmueble.

Tras controlar el fuego, los efectivos de la Policía Científica comenzaron a trabajar en el lugar, con el objetivo de determinar las causas exactas del siniestro y establecer el motivo del fallecimiento del jubilado. La intervención policial incluyó peritajes exhaustivos en la vivienda y la participación de la Ayudante Fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor en la causa.

El caso es seguido de cerca autoridades de Tunuyán, quienes continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles de la tragedia y evitar que situaciones similares pongan en riesgo a otras personas en la región.