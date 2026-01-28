Sociedad

Un jubilado murió por el incendio de su casa en Tunuyán: investigan si un cigarrillo desató el fuego

Familiares de la víctima explicaron que el hombre padecía EPOC y usaba oxígeno domiciliario. Hubo incidentes previos debido a colillas encendidas

Personal de Bomberos y Policía
Personal de Bomberos y Policía Científica trabajó en la vivienda de Colonia Las Rosas donde se produjo el incendio en Tunuyán (Foto: Los Andes)

En las primeras horas de este miércoles, un incendio en una vivienda de Colonia Las Rosas, en el departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza, terminó con el desenlace de un hombre de 76 años fallecido.

El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de fuego en una vivienda ubicada en calle Tabanera s/n, próxima a la Ruta Provincial N.º 92. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán (UEP) acudió rápidamente al sitio y confirmó la gravedad del incendio, solicitando la colaboración urgente de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Familiares del hombre fallecido, identificado como C. L. R., informaron al medio local Los Andes que la víctima utilizaba oxígeno domiciliario debido a una enfermedad respiratoria crónica, específicamente EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Además, señalaron que en el pasado ya se habían registrado incendios en la misma vivienda, presuntamente vinculados con el hábito de fumar dentro del inmueble. La vivienda ya había sido escenario de otros incidentes similares, siempre asociados a la costumbre de fumar del septuagenario.

Tras controlar el fuego, los efectivos de la Policía Científica comenzaron a trabajar en el lugar, con el objetivo de determinar las causas exactas del siniestro y establecer el motivo del fallecimiento del jubilado. La intervención policial incluyó peritajes exhaustivos en la vivienda y la participación de la Ayudante Fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor en la causa.

El cuerpo de la víctima fue hallado dentro del inmueble una vez sofocadas las llamas, mientras los familiares reiteraron que el uso de oxígeno asistido y el hábito de fumar podrían haber sido determinantes en el desenlace.

El caso mantiene en alerta a las autoridades de Tunuyán, quienes continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles de la tragedia y evitar que situaciones similares pongan en riesgo a otras personas en la región.

Incendio en Caballito: un hombre de 70 años terminó con el 50% del cuerpo quemado

Cinco personas resultaron afectadas hoy por un incendio en un departamento del barrio porteño de Palermo, entre ellos un hombre de 70 años con el 75% del cuerpo quemado

En un incendio registrado en un departamento del barrio porteño de Caballito, un hombre de 70 años sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y permanece internado tras ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El siniestro, que se desató en los primeros días de enero en el quinto piso de un edificio ubicado sobre Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, frente a la policlínica bancaria 9 de Julio, dejó un saldo de cinco personas afectadas, según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas, el foco ígneo se originó por un desperfecto en un ventilador instalado en la vivienda. El fuego se propagó rápidamente por el ambiente, lo que obligó a la intervención de seis móviles de emergencia y a la evacuación preventiva de los vecinos del piso afectado.

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó el trabajo coordinado de bomberos y personal del SAME, quienes lograron controlar el incendio antes de que alcanzara otras unidades del edificio.

Según reportó C5N, la víctima más afectada es un hombre de 70 años que fue atendido en el lugar y luego derivado al Hospital Álvarez. El resto de los afectados son cuatro hombres y una mujer, todos ellos mayores de edad que recibieron atención en el lugar y no requirieron derivaciones hospitalarias adicionales.

El SAME confirmó al portal Noticias Argentinas que el incendio no demandó la utilización de medios aéreos y que el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

La rápida acción de los equipos de emergencia impidió que las llamas se extendieran a los pisos superiores del edificio y permitió la evacuación segura de los residentes del sector comprometido.

Desde las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades competentes quedaron a cargo de las actuaciones para investigar las causas y evaluar los daños materiales ocasionados.

