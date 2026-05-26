Sociedad

Continúan las alertas por neblinas en el AMBA: cómo estará el tiempo el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas las advertencias por bancos de niebla, los cuales comenzaron a notarse el fin de semana. La Ciudad de Buenos Aires atravesará días con máximas que no superarán los 17 °C

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Neblina en buenos aires
El SMN mantiene activo su Sistema de Alerta Temprana con advertencias por niebla, con reducciones de visibilidad previstas durante las noches y las primeras horas de la mañana en rutas y zonas urbanas (Cristian Gastón Taylor)

Tras el fin de semana largo del 25 de Mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se enfrentará a una semana con bancos de niebla que perdurarán durante la mañana y un patrón de tiempo seco que se extenderá al menos hasta el sábado 30.

Para hoy se espera que el día inicie con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia, al menos durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7 °C y las máximas no superarán los 17 °C.

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Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas las alertas por niebla para gran parte del país, con marcas anaranjadas sobre sectores puntuales del centro y el sur del país. La nubosidad baja que predominó durante el feriado seguirá presente en los primeros días de la semana.

La presencia de nubes durante el día limita el calentamiento por la acción del sol, lo que mantiene baja la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima. Para hoy esa diferencia alcanzará solo 10 °C, un fenómeno típico de las jornadas otoñales en el AMBA.

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La nubosidad baja actúa como barrera para el calentamiento diurno en el AMBA, con amplitudes térmicas de entre 4 y 10 grados a lo largo de la semana
La nubosidad baja actúa como barrera para el calentamiento diurno en el AMBA, con amplitudes térmicas de entre 4 y 10 grados a lo largo de la semana

El miércoles se profundiza ese escenario. La mínima descenderá hasta los 10 °C y la máxima apenas alcanzará los 15 °C, con muy bajas probabilidades de lluvia por la mañana y nulas por la tarde y la noche. Los vientos soplarán desde el este y el sureste, con velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora en el momento de mayor actividad diurna. La diferencia de solo 5 °C entre la mínima y la máxima hará que este sea el día más frío de la semana.

Según el portal especializado Meteored, para ese día se esperan temperaturas extremas de entre 8 °C y 15 °C en CABA.

En tanto, la niebla seguirá siendo el fenómeno más relevante durante las noches y madrugadas, lo que generará complicaciones para circular, e incluso podrían verse afectados algunos vuelos.

Las pocas precipitaciones de la semana quedan concentradas en el norte del país, en sectores de Formosa, Chaco y Misiones, mientras la región pampeana registra acumulados por debajo de los 5 mm
Las pocas precipitaciones de la semana quedan concentradas en el norte del país, en sectores de Formosa, Chaco y Misiones, mientras la región pampeana registra acumulados por debajo de los 5 mm

Qué dice el pronóstico para el fin de la semana

El jueves muestra una leve estabilización. La mínima se ubicará en 13 °C y la máxima en 17 °C, con probabilidad de lluvia nula durante todo el día y vientos del este y sureste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La amplitud térmica de 4 °C continúa en el rango más bajo de la semana, aunque las proyecciones del ECMWF indican una menor probabilidad de nieblas para el tramo final de la semana, lo que permitiría una disminución de la nubosidad baja.

El viernes repetirá el esquema del jueves: mínima de 13 °C y máxima de 17 °C, sin probabilidad de lluvia y con vientos del sur y sureste de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana, que se intensifican hacia la tarde. Según el pronóstico extendido, el viernes apunta a una máxima de 19 °C y una mínima de 10 °C en CABA, valores que marcarían la recuperación térmica más notoria de la semana, aunque la fuente señala que podrían aparecer condiciones algo más variables hacia el cierre de la jornada laboral.

El sábado cierra la semana con una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, probabilidad de lluvia nula y vientos del sur y sureste que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora por la tarde y la noche. La mayor presencia de sol, asociada a la reducción de la nubosidad baja proyectada para el tramo final de la semana, podría traducirse en jornadas con mañanas frescas pero tardes algo más templadas.

Las pocas precipitaciones de la semana quedarán concentradas en el norte del país, sobre sectores de Formosa, Chaco, Misiones y áreas cercanas, donde la circulación de humedad permitirá el desarrollo de algunas lluvias de alcance limitado.

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