Choque en la autopista Dellepiane: un camión impactó contra un auto y hay congestión de tránsito

El camión que chocó contra el auto en la autopista Dellepiane.

Un fuerte accidente ocurrió en las primeras horas de este martes sobre la autopista Dellepiane, donde un camión que circulaba por la traza impactó contra un automóvil que transitaba por la avenida General Paz.

De acuerdo con las primeras informaciones, a raíz del episodio solo quedó un carril habilitado, lo que provoca importantes demoras y en el tránsito. Personal de AUSA y de la Policía de la Ciudad trabaja en el lugar con un operativo de asistencia y ordenamiento vehicular.

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El siniestro se vio agravado por las condiciones climáticas, ya que una intensa neblina reduce la visibilidad en la zona.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires se encuentra atravesando una semana marcada por bancos de niebla durante las mañanas y condiciones de tiempo seco que, según las previsiones, se mantendrán al menos hasta el sábado 30.

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El organismo mantiene vigentes advertencias por niebla en gran parte del país, con alertas violetas sobre sectores específicos del Litoral, el AMBA y buena parte de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el fenómeno provocó complicaciones para circular en varios accesos del norte bonaerense durante las primeras horas de hoy. La visibilidad reducida afectó especialmente a quienes transitaban por la autopista Panamericana y otras vías clave del conurbano.

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Las zonas más comprometidas se registraron en Zárate, Campana, el Acceso Tigre, Pilar y Tortuguitas, San Fernando, San Isidro y Vicente López, donde se recomienda circular con extrema precaución debido a la baja visibilidad.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Tandil y Carhué

Mañana accidentada

En paralelo, alrededor de las 7:20 de este martes, se registró otro accidente con varios heridos en el barrio porteño de Mataderos.

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El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Tandil y Carhué, donde un colectivo de la Línea 92 colisionó contra una camioneta tipo trafic por causas que todavía se encuentran bajo investigación.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros y coordinar el traslado de los heridos.

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Según las primeras informaciones, cuatro personas —tres mujeres y un hombre— debieron ser derivadas al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos. Hubo un corte total de la circulación en la zona.

La camioneta tipo trafic sufrió un fuerte impacto sobre uno de sus laterales, que quedó prácticamente destruido a raíz de la violencia del choque. En la carrocería del vehículo también quedaron visibles restos de pintura correspondientes al colectivo.

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