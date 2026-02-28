Calor por encima de los 30 grados y tiempo estable: cómo estará el fin de semana en CABA

La temperatura alcanzará los 32 grados en la Ciudad de Buenos Aires (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este fin de semana varios días de calor, con temperaturas superiores a los 30 grados y condiciones de estabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. En el interior del país, en tanto, rigen advertencias por precipitaciones.

Para este sábado, en CABA y alrededores, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 31 grados. El día estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias -entre 0 y 10%- hacia la noche.

El domingo los valores subirán levemente: la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 32. Se mantendrán las condiciones estables, con cielos despejados durante la tarde.

De cara a la semana próxima, el lunes se anticipa una jornada con 22 grados de mínima y 31 de máxima, despejado por la mañana y parcialmente nublado desde la tarde. El martes, en tanto, se prevén 22 grados de mínima y 30 de máxima, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

El miércoles las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 30 grados y el cielo estará algo nublado. Hasta el momento, los valores máximos no descenderían de los 30 grados.

Recién el jueves aparecerían las primeras condiciones de inestabilidad: se esperan chaparrones por la mañana, con cielo nublado durante la tarde y la noche. La mínima sería de 17 grados y la máxima de 25.

Para el viernes, finalmente, se prevé una jornada sin lluvias, con temperaturas entre los 19 y los 26 grados. El cielo estará nublado por la mañana y mayormente nublado el resto del día.

El mapa de alertas amarillas (SMN)

En paralelo, este sábado rigen alertas amarillas por tormentas en la provincia de Córdoba. Las zonas afectadas son Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María, General San Martín, Marcos Juárez y Unión.

Según el SMN, los municipios experimentarán tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de ellas fuertes: “Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora”.

Las acumulaciones, en tanto, serán de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante tormentas con alerta amarilla, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir obstrucciones; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Al mismo tiempo, en la provincia de Chubut rigen alertas por lluvias en Cushamen y en las cordilleras de Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

El SMN recomienda, ante el alerta amarilla, evitar salir si no es necesario, no sacar la basura para impedir obstrucciones, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en las viviendas.