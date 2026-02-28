Sociedad

Calor por encima de los 30 grados y tiempo estable: cómo estará el fin de semana en CABA

Este domingo, la temperatura alcanzará los 32 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hay alerta por lluvia y tormentas al interior del país

Guardar
La temperatura alcanzará los 32
La temperatura alcanzará los 32 grados en la Ciudad de Buenos Aires (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este fin de semana varios días de calor, con temperaturas superiores a los 30 grados y condiciones de estabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. En el interior del país, en tanto, rigen advertencias por precipitaciones.

Para este sábado, en CABA y alrededores, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 31 grados. El día estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias -entre 0 y 10%- hacia la noche.

El domingo los valores subirán levemente: la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 32. Se mantendrán las condiciones estables, con cielos despejados durante la tarde.

De cara a la semana próxima, el lunes se anticipa una jornada con 22 grados de mínima y 31 de máxima, despejado por la mañana y parcialmente nublado desde la tarde. El martes, en tanto, se prevén 22 grados de mínima y 30 de máxima, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

El miércoles las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 30 grados y el cielo estará algo nublado. Hasta el momento, los valores máximos no descenderían de los 30 grados.

Recién el jueves aparecerían las primeras condiciones de inestabilidad: se esperan chaparrones por la mañana, con cielo nublado durante la tarde y la noche. La mínima sería de 17 grados y la máxima de 25.

Para el viernes, finalmente, se prevé una jornada sin lluvias, con temperaturas entre los 19 y los 26 grados. El cielo estará nublado por la mañana y mayormente nublado el resto del día.

El mapa de alertas amarillas
El mapa de alertas amarillas (SMN)

En paralelo, este sábado rigen alertas amarillas por tormentas en la provincia de Córdoba. Las zonas afectadas son Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María, General San Martín, Marcos Juárez y Unión.

Según el SMN, los municipios experimentarán tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de ellas fuertes: “Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora”.

Las acumulaciones, en tanto, serán de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante tormentas con alerta amarilla, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir obstrucciones; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Al mismo tiempo, en la provincia de Chubut rigen alertas por lluvias en Cushamen y en las cordilleras de Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

El SMN recomienda, ante el alerta amarilla, evitar salir si no es necesario, no sacar la basura para impedir obstrucciones, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en las viviendas.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCABAAMBACalorAlerta amarillaTormentasLluviasPronósticoTiempoClima

Últimas Noticias

La renovación de la autopista Dellepiane reducirá casi a la mitad los tiempos de viaje en horas pico

El proyecto incorpora infraestructura moderna, soluciones medioambientales y mejoras sustanciales en transporte público. De esta forma facilita los traslados diarios de 220 mil personas

La renovación de la autopista

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en el AMBA, tras detectarse nuevos casos de influenza aviar

Luego de que se registrara un incremento en los casos, las autoridades brindaron consejos para evitar los contagios

El Ministerio de Salud emitió

“Decí la verdad, no tengas miedo”: el desgarrador pedido del papá de Paulina Lebbos a la amiga que encubrió el crimen

A finales de 2025, Virginia Mercado confesó que había mentido sobre la última vez que había visto con vida a su amiga. Su testimonio sería clave para el proceso que enfrentarán los principales sospechosos, pero aseguró no recordar nada

“Decí la verdad, no tengas

Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Según relataron los testigos, el tren había intentado alertar a la joven madre de no cruzar, pero la formación la embistió a medio camino

Iban a denunciar la desaparición

Cómo anotarse a los cursos gratuitos de la provincia de Buenos Aires con orientación laboral

El gobierno bonaerense abrió las inscripciones para distintas disciplinas de inserción laboral. Qué tener en cuenta

Cómo anotarse a los cursos
DEPORTES
Boca Juniors buscará acercarse a

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Sebastián Báez dio otra muestra de carácter en el Chile Open: venció a Alejandro Tabilo y avanzó a semifinales

De Simone Biles a Michael Phelps: 10 deportistas de élite que pusieron la salud mental en primer plano

Un crimen absurdo y dos barras prófugos: mataron a un hincha que caminaba con la camiseta de un equipo rival

Las revelaciones de la serie documental de la F1: la áspera interna de Doohan en Alpine, la irrupción de Colapinto y la sentencia de Briatore

TELESHOW
Hernán Piquín: “Hoy vivo entre

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: “Mi segunda casa”

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

Glamour, elegancia y actitud: el paso de Duki por los desfiles de la Fashion Week de Milán

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlaví, hijo del último

Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, hace un llamamiento a “regresar a las calles para la acción final”

Tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

Venezuela, el proyecto de Marco Rubio

Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno tras los ataques contra el régimen: “La hora de su libertad está cerca”

Las primeras imágenes de los ataques de Israel y EEUU al régimen iraní