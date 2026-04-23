La Universidad del Salvador celebra 70 años de historia

Sede Centro de la USAL

La Universidad del Salvador (USAL) conmemora setenta años de trayectoria educativa en Buenos Aires, reafirmando su compromiso con la tradición jesuita y la innovación académica. El aniversario se celebra bajo el lema “proyectar el futuro desde la solidez de sus raíces”, con actividades que buscan honrar la historia institucional y renovar el compromiso frente a los desafíos contemporáneos.

Desde su fundación, la USAL sostuvo una identidad marcada por los valores de la Compañía de Jesús, alineando su propuesta académica con principios de reflexión crítica y transformación social. Según destacaron desde la institución, la Carta de Principios, redactada por quien fuera el Papa Francisco, impulsó un retorno a las fuentes como base para la innovación, no como acto de nostalgia sino como motor de cambio.

Desde el rectorado destacaron: “Celebrar 70 años es honrar nuestra historia jesuita y, al mismo tiempo, renovar nuestra audacia para innovar. No miramos al pasado para quedarnos en él, sino para tomar la fuerza necesaria y proyectar un futuro que responda a las exigencias que el presente nos impone”.

Peatones y vehículos transitan por la Avenida Córdoba en Buenos Aires, frente a la imponente fachada de la Universidad del Salvador en un día soleado.

El cronograma de festejos inicia el martes 5 de mayo con una misa en el Colegio del Salvador, seguido del acto inaugural en el Auditorio “R.P. Ismael Quiles S.J.” y un almuerzo en la Facultad de Medicina USAL. El miércoles 6 de mayo está previsto un ciclo de conferencias en las sedes de Buenos Aires y Pilar, cuyos detalles serán comunicados próximamente.

La agenda central será el jueves 7 de mayo en el Campus Nuestra Señora del Pilar, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Allí, desde las 9:00, se realizará la acreditación y desayuno, seguidos de una misa y una presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador. El rector, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, ofrecerá un mensaje institucional, acompañado por intervenciones de representantes de distintas áreas. El programa incluye un almuerzo, visitas guiadas y un reconocimiento al personal académico y administrativo.

Universidad del Salvador, sede Pilar

La USAL subrayó que la celebración representa una instancia para reafirmar su vocación de servicio y su apuesta por una educación transformadora, de acuerdo a la misión jesuita. Las actividades buscan integrar a la comunidad universitaria y destacar la continuidad de una propuesta educativa que combina tradición y modernidad.

La convocatoria oficial, firmada por el rector Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, invita a participar de los eventos conmemorativos, enfatizando el carácter abierto y participativo de la conmemoración.

La Universidad del Salvador (USAL) se originó en el Instituto Superior de Filosofía del Salvador, fundado el 8 de junio de 1944. Surgió como respuesta a la demanda de una formación humanista y científica con visión católica. Inicialmente ofrecía licenciaturas en Filosofía y Teología, y en 1954 adoptó el nombre de Facultad de Filosofía del Salvador. Entre 1955 y 1957 se crearon los institutos de Filosofía, Psicología y Ciencias Políticas, sumándose luego facultades como Historia y Letras, Ciencias Jurídicas y Medicina.

El 2 de mayo de 1956 se firmó el Acta de Fundación y, tras el reconocimiento estatal a las universidades privadas en 1958, la USAL obtuvo su reconocimiento oficial. Ese año, se conformó el primer Consejo Superior, con decanos y delegados de los institutos. En 1959, el Poder Ejecutivo otorgó la personería jurídica y aprobó los estatutos, permitiendo la expedición de títulos académicos.

Universidad del Salvador Virasoro, en Corrientes

En abril de 1960, la USAL abrió sus primeros cursos oficiales con 982 alumnos distribuidos en distintas carreras. En 1974, la Compañía de Jesús transfirió la conducción a los laicos, guiados por el entonces provincial Jorge Bergoglio S.J. (hoy Papa Francisco), quien reafirmó los principios jesuíticos: lucha contra el ateísmo, retorno a las fuentes y universalismo.

A partir de 1985, bajo la rectoría del Dr. Juan Alejandro Tobias, la USAL vivió un crecimiento sostenido, con la creación de nuevas facultades, institutos y laboratorios. Actualmente, la universidad tiene cerca de 30.000 alumnos en 70 carreras de grado y más de 2.000 en posgrados, con presencia en Buenos Aires, Pilar y Corrientes. En el ámbito internacional, mantiene convenios con universidades de Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania, ofreciendo programas conjuntos. La USAL también destaca por su Hospital Veterinario y el edificio inteligente de Ingeniería, fortaleciendo su compromiso educativo y social.