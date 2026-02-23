Sociedad

Video: una tromba marina que apareció sobre una laguna el sur de Santa Fe

El fenómeno se formó sobre la laguna El Chañar y se disipó al tocar tierra. Todo quedó grabado por un vecino de la zona de Teodelina que captó el momento. Hay alerta amarilla por tormentas en la región

Guardar
Se registró una tromba marina sobre la laguna El Chañar, en la localidad santafesina de Teodelina. Se trata de un fenómeno meteorológico muy localizado que se forma sobre superficies de agua

Un inesperado fenómeno meteorológico alteró la rutina de los habitantes del sur de Santa Fe durante la mañana del lunes. La aparición de una tromba marina sobre la laguna El Chañar, en la localidad de Teodelina, generó inquietud en la región. Aunque el evento resultó de corta duración, su desarrollo sobre la superficie de agua y su desplazamiento visible captaron la atención de especialistas y vecinos.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno registrado corresponde a una tromba marina, un evento meteorológico muy localizado que se desarrolla sobre superficies acuáticas. De acuerdo con el reporte del organismo, este tipo de formación se diferencia del tornado porque su circulación se organiza desde la superficie hacia la nube y suele ser menos intensa. Además, el SMN indicó que la tromba marina suele persistir pocos minutos y pierde fuerza en cuanto alcanza tierra firme, donde se desorganiza rápidamente.

El hecho también fue reportado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, que identificó la presencia de “trombas terrestres” —conocidas como “landspouts”— en la misma zona de Teodelina.

Estos fenómenos se caracterizan por su corta duración y por no estar asociados a supercélulas, lo que significa que no requieren condiciones extremadamente inestables para formarse.

¿Qué son las trombas marinas?

La tromba marina sobre la
La tromba marina sobre la laguna El Chañar, fenómeno registrado por el Servicio Meteorológico Nacional

Las trombas marinas, también conocidas como mangas de agua, son, en esencia, tornados que se forman sobre el agua, creados por columnas giratorias de vientos muy destructivos. Y se observaron trombas marinas antes del hundimiento del Bayesian. Estos fuertes vientos levantan agua pulverizada en lugar de polvo y escombros.

El medio británico BBC explicó que los vientos ascendentes generan un torbellino giratorio. Mientras el aire caliente asciende, el frío desciende concentrándose en un vórtice. Al alcanzar la superficie marina, este fenómeno forma una imponente tromba que se eleva desde el mar.

Peter Inness, meteorólogo de la Universidad de Reading (Reino Unido), comparó en National Geographic el intenso giro del aire ascendente en una tormenta con el remolino que se forma al destapar un desagüe. A medida que el aire es succionado hacia las capas superiores, el movimiento rotatorio se vuelve más violento.

Aunque las trombas marinas suelen ser de corta duración y difíciles de detectar por radar, no significa que sean infrecuentes. Adicionalmente, estas suelen ser más comunes en el hemisferio norte a finales del verano y durante el otoño, debido a las temperaturas más altas del mar, que actúan como “combustible” para estas tormentas.

National Geographic informó que las trombas marinas azotan a una velocidad de hasta 88 kilómetros por hora. Aunque son efímeros, su poder destructivo no debe ser subestimado. Impetuosas columnas de viento que descienden desde las nubes, amenazan con arrasar todo a su paso en un frenesí pasajero pero arrasador.

Rige una alerta amarilla por tormentas y por granizo en el AMBA y otras 14 provincias

El inicio de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trae consigo la inminente llegada de lluvias y tormentas, con probable caída de granizo, modificando el escenario que marcó el último fin de semana. Los pronósticos oficiales anticipan un cambio de condiciones en las próximas horas, con variaciones en la temperatura y episodios de inestabilidad que impactarán de manera directa en la rutina de millones de personas.

La inestabilidad será más notoria durante la tarde, cuando se espera que las tormentas fuertes cobren protagonismo. Las estimaciones marcan un rango de entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones para la segunda mitad del día, con mayor intensidad prevista entre la tarde y la noche. Esta dinámica coincide con el avance de un sistema frontal frío que, traería inestabilidad, aunque las marcas térmicas se mantendrían con la misma tendencia, al menos por un par de días.

En el monitoreo de alertas del SMN, el área metropolitana y el norte de la provincia de Buenos Aires figuran bajo advertencia por posibles eventos de lluvias intensas y tormentas localmente fuertes, aunque sin alcanzar niveles críticos en la escala oficial.

Al igual que en la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, se espera que se registren fenómenos de consideración en la provincia de Entre Ríos, casi todo el territorio de Corrientes y el sur de la provincia de Misiones.

El mismo nivel de advertencia rige para las provincias de Chaco, Formosa y Tucumán, gran parte de Salta y el sur de Jujuy. Por último, rige también una alerta amarilla por tormentas en varios municipios de Catamarca, La Rioja y San Juan. Y noreste y este de Santa Cruz.

Hacia el sur del país, casi todo el territorio de Santa Cruz y el sur y este de Chubut registrarán vientos fuertes, con velocidades de entre “40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

Temas Relacionados

Santa FeTromba MarinaTeodelinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Harvard y Swiss Medical realizarán un hackathon global para potenciar la inteligencia artificial en la salud

La reconocida universidad llevará a cabo el evento en Buenos Aires junto a la empresa de medicina prepaga con la participación simultánea de 37 países y reunirá expertos en múltiples áreas para impulsar la innovación en el sector

Harvard y Swiss Medical realizarán

Un perro que había quedado atrapado en el río San Antonio de Córdoba fue rescatado por la policía

Equipos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, bomberos voluntarios y guardavidas municipales de Villa Carlos Paz trabajaron de forma coordinada en el operativo que logró sacar a salvo al animal ante la mirada de vecinos

Un perro que había quedado

Un hombre fue detenido tras manejar haciendo zigzag por la Ruta 11: tenía 2,26 g/l de alcohol en sangre

Agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires interceptaron a un conductor que exhibía signos evidentes de intoxicación y dificultades para mantenerse en pie, lo que derivó en la retención de su licencia

Un hombre fue detenido tras

El gobierno porteño detectó deudores alimentarios en los partidos de Boca, River y San Lorenzo este fin de semana

Ya son más de 100 los morosos hallados en espectáculos deportivos y culturales en menos de un año. Se les prohíbe el ingreso hasta que regularicen la situación y cumplan con la responsabilidad con sus hijos

El gobierno porteño detectó deudores

Por un choque en Puerto Madero se descubrió el negocio de lavado de dinero del cuñado de “El Mencho” en el país

Gerardo González Valencia cumple perpetua en EEUU, pero antes vivió en Argentina y Uruguay. En la justicia federal hay una causa con dos imputados en juicio. Un prefecto fue la clave

Por un choque en Puerto
DEPORTES
“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial

“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial que podría reforzar al clásico rival del Inter Miami de Messi en la MLS

Impacto en el mundo del boxeo: se confirmó la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

TELESHOW
Mirtha Legrand cumple 99 años:

Mirtha Legrand cumple 99 años: una fiesta de rosas, mensajes y pasión en la calle y en la mesa

La drástica decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay busca mejorar los tiempos

Uruguay busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público y analiza opciones para reformar el sistema de movilidad

Hace cuatro años comenzaba la criminal invasión de Rusia a Ucrania: jamás abandonemos a Kiev

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París restringió el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela