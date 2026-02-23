Rige una alerta amarilla por tormentas en el AMBA y otras 14 provincias: cuándo llegarán las lluvias

Las lluvias intensas regresan a Buenos Aires tras un fin de semana de temperaturas cálidas y cielo nublado (Fotografía: Maximiliano Luna)

El inicio de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trae consigo la inminente llegada de lluvias y tormentas, modificando el escenario que marcó el último fin de semana. Los pronósticos oficiales anticipan un cambio de condiciones en las próximas horas, con variaciones en la temperatura y episodios de inestabilidad que impactarán de manera directa en la rutina de millones de personas.

Durante este lunes 23 de febrero, Buenos Aires se prepara para una transición marcada por el regreso de precipitaciones. Según el detalle de la información provista por el SMN, la jornada arrancará con cielo mayormente nublado y ambiente húmedo, acompañado de temperaturas que oscilarán entre los 23°C y los 28°C. El pronóstico señala que, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvias irá en aumento.

La inestabilidad será más notoria durante la tarde, cuando se espera que las lluvias y las tormentas aisladas cobren protagonismo. Las estimaciones marcan un rango de entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones para la segunda mitad del día, con mayor intensidad prevista entre la tarde y la noche. Esta dinámica coincide con el avance de un sistema frontal frío que, traería inestabilidad, aunque las marcas térmicas se mantendrían con la misma tendencia, al menos por un par de días.

En el monitoreo de alertas del SMN, el área metropolitana y el norte de la provincia de Buenos Aires figuran bajo advertencia por posibles eventos de lluvias intensas y tormentas localmente fuertes, aunque sin alcanzar niveles críticos en la escala oficial.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional muestra buena parte de la provincia bajo advertencia por tormentas

En cuanto a la amplitud térmica, el lunes mostrará una variación moderada, con mínimas que no descenderán de los 23°C y máximas que no superarán los 28°C, configurando un escenario cálido pero sin extremos para la época. El ambiente húmedo persistirá a lo largo del día, apuntalado por la influencia de un centro de altas presiones sobre el Atlántico que continúa aportando humedad a la región.

Cómo seguirá el clima el resto de la semana

Tras el pasaje del frente frío y el episodio de lluvias del lunes, el pronóstico extendido indica que el martes persistirán las condiciones de inestabilidad en Buenos Aires, aunque con tendencia a la mejora hacia la noche. El termómetro oscilará entre los 21°C y los 31°C, mientras que la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas se mantendrá elevada durante la tarde, con registros de hasta 40-70% en el parte horario.

La inestabilidad se mantendrá durante el martes con tormentas aisladas y marcas térmicas elevadas

El miércoles marcaría el retorno de la estabilidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 17°C y 27°C. Las previsiones para el jueves y viernes muestran un patrón similar, con máximas en torno a los 26°C y mínimas que rondarán los 16-17°C.

A lo largo de la semana, el centro y norte del país experimentarán una progresiva normalización de las temperaturas y un descenso moderado del termómetro, asociado al avance de aire más fresco desde el sur.

Los mapas de alertas meteorológicas elaborados por el SMN para el inicio de semana indican que, aunque el foco estará puesto en las lluvias y tormentas del lunes y martes, no se descartan episodios de tiempo ventoso y cambios térmicos notables en otras regiones del país.

El mapa de alertas

Al igual que en la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, se espera que se registren fenómenos de consideración en la provincia de Entre Ríos, casi todo el territorio de Corrientes y el sur de la provincia de Misiones.

El mismo nivel de advertencia rige para las provincias de Chaco, Formosa y Tucumán, el centro-norte de Santiago del Estero, gran parte de Salta y el sur de Jujuy. Por último, rige también una alerta amarilla por tormentas en varios municipios de Catamarca, La Rioja y San Juan.

Hacia el sur del país, casi todo el territorio de Santa Cruz y el sur de Chubut registrarán vientos fuertes, con velocidades de entre “40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.