Sociedad

Neblinas y probables lluvias aisladas: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hay alertas por nevadas y vientos en siete provincias

Guardar
Google icon
Vista frontal del Obelisco de Buenos Aires cubierto por una densa niebla nocturna, rodeado por edificios urbanos y farolas encendidas a los lados.
Las neblinas en el AMBA durarán hasta mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el último parte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un pronóstico que anticipa cielos mayormente nublados y temperaturas moderadas durante la semana. Según el SMN, la jornada de hoy presenta una temperatura máxima de 15 °C y una mínima de 9 °C, sin lluvias previstas hasta la tarde, cuando podrán registrarse precipitaciones aisladas y gran presencia de neblinas en la mañana.

En este sentido, desde Meteored puntualizaron: “El desplazamiento hacia el este del sistema de altas presiones permitirá un nuevo incremento de la humedad sobre el área metropolitana. Tanto el miércoles como buena parte de la mañana del jueves volverán a presentarse con abundante nubosidad, en un contexto todavía dominado por la humedad y la escasa amplitud térmica".

PUBLICIDAD

De acuerdo con el organismo, mañana se espera un aumento leve de la temperatura, con marcas entre 10 °C y 17 °C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se prevé la aparición de sol en horas vespertinas. El viernes marcará el pico térmico de la semana, con una máxima estimada en 17 °C y vientos leves predominando del sector norte, que podrían alcanzar velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Gráfico del pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10 al 16. Muestra iconos de clima, temperaturas, probabilidad de lluvia y vientos
El pronóstico extendido muestra la previsión meteorológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del miércoles 10 al martes 16, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación y dirección del viento.

La tendencia para el fin de semana muestra un leve descenso térmico. El sábado y el domingo presentarán temperaturas más bajas, con mínimas de 9 °C y 5 °C, respectivamente. El SMN indica probabilidades de lluvias aisladas para el sábado durante el día, mientras que el domingo se anticipa tiempo estable y soleado.

PUBLICIDAD

El reporte oficial resalta que no se esperan ráfagas intensas y el viento se mantendrá en rangos suaves, favoreciendo condiciones estables en toda el área metropolitana. El lunes 15 y martes 16 continuarán con temperaturas moderadas: las máximas oscilarán entre 15 °C y 16 °C, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones previstas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el patrón climático de la semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores se caracteriza por variaciones suaves en las temperaturas, predominio de nubosidad y escasas lluvias, salvo episodios puntuales. Este pronóstico abarca tanto la capital como el resto del AMBA, donde el SMN mantiene el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas.

En la provincia de Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado, donde se prevé lluvias aisladas en el norte para la tarde y la noche. Para mañana, se esperan grandes bancos de neblina en el centro y norte, por lo cual se pide extremar precauciones a la hora de conducir, mientras que por la tarde estará entre parcial a algo nublado.

Del viernes al domingo, las condiciones serán similares, con nubosidad variable. En tanto, para el sábado se prevé lluvias aisladas en el norte bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina mostrando zonas en color verde y amarillo, indicando alertas. Se aprecian iconos de lluvia, nieve y viento a la izquierda
Las alertas por lluvias y nevadas en el resto del país.

El SMN indicó que en la zona cordillerana que comprende desde el norte de San Juan hasta el sur de Mendoza, y también en Tierra del Fuego, están bajo alerta amarilla por nevadas. Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En tanto, al oeste de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, como también al sur de Chubut y todo el territorio de Santa Cruz, rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este escenario, las acciones recomendadas son:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ex jueza acusada por venta de bebés fue condenada tras reconocer que había recibido sobornos

Se trata de Alejandra Claudia Velázquez, quien deberá cumplir una pena de tres años de prisión, aunque con el beneficio de libertad condicional. Tampoco podrá ejercer como funcionaria pública

La ex jueza acusada por venta de bebés fue condenada tras reconocer que había recibido sobornos

Cayó una banda que realizaba entraderas en Quilmes tras una extensa persecución policial por dos municipios

Luego de que dos hombres fueran detenidos, los agentes recuperaron todos los objetos que habían sido robados. Aún hay dos fugitivos

Cayó una banda que realizaba entraderas en Quilmes tras una extensa persecución policial por dos municipios

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares en Santa Fe

La voz de una mujer se presentó como familiar y les indicó que entregarían dólares para un depósito, lo que facilitó el ingreso de dos supuestos empleados bancarios que se llevaron los ahorros

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares en Santa Fe

Comenzará el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

Tras la investigación, la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco fijó las fechas del juicio por el asesinato de la niña. El expediente incluye testimonios, pericias y la declaración de la hermana de la víctima

Comenzará el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

Detuvieron en Chaco a un hombre acusado de violencia de género tras la denuncia de su ex pareja

Una joven de 25 años describió agresiones físicas, verbales y psicológicas, amenazas y acceso ilegal a sus cuentas personales

Detuvieron en Chaco a un hombre acusado de violencia de género tras la denuncia de su ex pareja

DEPORTES

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, resultados, definiciones en las convocatorias y el minuto a minuto

“¿Te acordás quién soy?: el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Cuando la pelota es política: cinco Copas del Mundo que fueron mucho más que fútbol

TELESHOW

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

INFOBAE AMÉRICA

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

Ecuador detuvo a dos colombianos por narcotráfico en colaboración con Estados Unidos

El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

La crisis en Cuba vacía las calles del casco histórico de La Habana y evidencia la falta de turismo en la isla