Neblinas y probables lluvias aisladas: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Las neblinas en el AMBA durarán hasta mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el último parte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un pronóstico que anticipa cielos mayormente nublados y temperaturas moderadas durante la semana. Según el SMN, la jornada de hoy presenta una temperatura máxima de 15 °C y una mínima de 9 °C, sin lluvias previstas hasta la tarde, cuando podrán registrarse precipitaciones aisladas y gran presencia de neblinas en la mañana.

En este sentido, desde Meteored puntualizaron: “El desplazamiento hacia el este del sistema de altas presiones permitirá un nuevo incremento de la humedad sobre el área metropolitana. Tanto el miércoles como buena parte de la mañana del jueves volverán a presentarse con abundante nubosidad, en un contexto todavía dominado por la humedad y la escasa amplitud térmica".

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De acuerdo con el organismo, mañana se espera un aumento leve de la temperatura, con marcas entre 10 °C y 17 °C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se prevé la aparición de sol en horas vespertinas. El viernes marcará el pico térmico de la semana, con una máxima estimada en 17 °C y vientos leves predominando del sector norte, que podrían alcanzar velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido muestra la previsión meteorológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del miércoles 10 al martes 16, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación y dirección del viento.

La tendencia para el fin de semana muestra un leve descenso térmico. El sábado y el domingo presentarán temperaturas más bajas, con mínimas de 9 °C y 5 °C, respectivamente. El SMN indica probabilidades de lluvias aisladas para el sábado durante el día, mientras que el domingo se anticipa tiempo estable y soleado.

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El reporte oficial resalta que no se esperan ráfagas intensas y el viento se mantendrá en rangos suaves, favoreciendo condiciones estables en toda el área metropolitana. El lunes 15 y martes 16 continuarán con temperaturas moderadas: las máximas oscilarán entre 15 °C y 16 °C, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones previstas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el patrón climático de la semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores se caracteriza por variaciones suaves en las temperaturas, predominio de nubosidad y escasas lluvias, salvo episodios puntuales. Este pronóstico abarca tanto la capital como el resto del AMBA, donde el SMN mantiene el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas.

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En la provincia de Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado, donde se prevé lluvias aisladas en el norte para la tarde y la noche. Para mañana, se esperan grandes bancos de neblina en el centro y norte, por lo cual se pide extremar precauciones a la hora de conducir, mientras que por la tarde estará entre parcial a algo nublado.

Del viernes al domingo, las condiciones serán similares, con nubosidad variable. En tanto, para el sábado se prevé lluvias aisladas en el norte bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por lluvias y nevadas en el resto del país.

El SMN indicó que en la zona cordillerana que comprende desde el norte de San Juan hasta el sur de Mendoza, y también en Tierra del Fuego, están bajo alerta amarilla por nevadas. Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

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Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En tanto, al oeste de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, como también al sur de Chubut y todo el territorio de Santa Cruz, rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este escenario, las acciones recomendadas son:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.