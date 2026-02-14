Sociedad

Un hombre salió a pescar, volcó su kayak y murió ahogado en la costa de Santa Clara del Mar

Dos personas le realizaron maniobras de RCP en la orilla y lograron reanimarlo, pero volvió a descompensarse y finalmente falleció

El accidente ocurrió cerca de las 7:30 en la zona de Ruta 11 y Rapallo, durante una salida de pesca coordinada por WhatsApp

Un hombre de 47 años, identificado como Mauricio Ríos y oriundo de Mar del Plata, murió este sábado por la mañana en la costa de Santa Clara del Mar durante una travesía en kayak. El episodio ocurrió cerca de las 7:30 en la zona de Ruta 11 y Rapallo, a la altura del barrio Santa Elena, cuando las autoridades recibieron un aviso de emergencia y desplegaron un operativo en el lugar.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la víctima fatal había pactado con amigos a través de un grupo de WhatsApp realizar una salida de pesca en kayak. Llegó al lugar en la mañana y, tras ingresar al agua, fue acompañado por uno de sus conocidos, quien se adelantó en la travesía, indicó el medio local La Capital.

En un momento, el amigo notó que Ríos dejó de avanzar y, tras perderlo de vista, decidió regresar para asistirlo. El kayak de Ríos se dio vuelta en dos oportunidades, lo que complicó que pudiera reincorporarse a la embarcación, detalló 0223, otro medio de la zona.

Tras el segundo vuelco, lograron rescatarlo y llevarlo hasta la orilla, donde dos personas le practicaron maniobras de RCP. El hombre recuperó signos vitales por un breve lapso, pero luego volvió a descompensarse y finalmente murió en el lugar, pese a los esfuerzos de los presentes.

En el sitio trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil y Guardavidas, quienes participaron en el operativo de rescate y en la asistencia posterior.

La fiscalía local, bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal a cargo de Diego Benedetti, inició una causa para averiguación de causales de muerte y ordenó la realización de una autopsia para determinar las circunstancias exactas del deceso.

La familia de la víctima se presentó en la zona poco después del hecho y confirmó que la salida en kayak había sido previamente coordinada con otros conocidos. Las autoridades permanecen abocadas a esclarecer cómo se produjo el accidente y continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Un hombre de 41 años murió en el mar de Santa Teresita

Mariano Arredondo, de 41 años,
Mariano Arredondo, de 41 años, fue hallado sin vida en Las Toninas tras un operativo que incluyó drones, gomones y helicópteros de Prefectura (Gentileza: Faro Noticias)

Días atrás encontraron el cuerpo de un hombre muerto, tras una larga búsqueda. Todo comenzó el martes 27 de enero a las 16:30, la víctima y una joven de 24 años se metieron al mar cerca del muelle de Santa Teresita, en la zona de la calle 38. En ese momento ondeaba la bandera roja, señal de peligro que impide el ingreso al agua debido a las condiciones adversas. Pese a la advertencia, ambos fueron arrastrados por una corriente fuerte que los llevó mar adentro.

La escena provocó alarma entre los presentes, lo que llevó a una intervención inmediata del cuerpo de guardavidas. Los rescatistas lograron poner a salvo a la joven, pero el hombre desapareció entre las olas y no fue posible ubicarlo en los primeros minutos. La situación desencadenó un operativo de búsqueda que duró varias horas y que se intensificó ante la falta de noticias.

Desde el comienzo, el operativo contó con la coordinación de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal municipal. Para la búsqueda se emplearon gomones, patrullas terrestres, un helicóptero que sobrevoló la costa, drones y la colaboración de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía Bonaerense. El rastrillaje abarcó las playas de Santa Teresita y se extendió hasta Las Toninas, cubriendo un amplio tramo del litoral.

Durante la noche y la mañana siguiente, los equipos continuaron con la vigilancia y los recorridos por agua y por tierra con el fin de hallar alguna pista. Finalmente, el jueves al mediodía, el cuerpo sin vida de Mariano Arredondo -como se reconoció a la víctima- fue encontrado frente a la calle 50 de Las Toninas, a pocos kilómetros de donde había desaparecido. El personal de Prefectura y la División Drones de la fuerza provincial confirmaron el hallazgo.

En el lugar intervino el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Defensa (UFID) N.º 11, quien dispuso la realización de la autopsia y la participación de Policía Científica para las pericias. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se aguardaban los resultados forenses para precisar las circunstancias del deceso.

