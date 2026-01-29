Sociedad

Encontraron muerto al hombre de 41 años que había desaparecido en el mar de Santa Teresita

La víctima estaba en el agua junto a su pareja y fueron arrastrados por la corriente. Se desplegó un amplio operativo en la zona desde la noche del miércoles para hallarlo

La zona por donde nadaba
La zona por donde nadaba la pareja, previo a ser arrastrados por la corriente

Finalmente, tras un amplio operativo que se desarrolló desde la tarde del miércoles, las autoridades encontraron muerto al hombre de 41 años que había desaparecido en el mar de Santa Teresita, una de las localidades del Partido de la Costa.

Según informó Noticias Argentinas de fuentes policiales, la víctima fue identificada como Mariano Arredondo y tenía domicilio en la localidad de Lanús. El cuerpo fue hallado a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas.

La secuencia se inició el martes alrededor de las 16:30, cuando el hombre ingresó al mar junto a una joven de 24 años en un sector cercano al muelle de Santa Teresita, precisamente a la altura de la calle 38. En ese momento, el lugar contaba con bandera roja, señal que advierte sobre el peligro y prohíbe el baño debido a las condiciones del mar. A pesar de la advertencia, ambos fueron sorprendidos por una fuerte corriente que los arrastró mar adentro.

La Municipalidad de La Costa
La Municipalidad de La Costa activó un protocolo de búsqueda en la zona (Gentileza: Faro Noticias)

La situación generó alarma entre los presentes y motivó una rápida intervención del cuerpo de guardavidas. La joven logró ser rescatada y puesta a salvo por el personal, pero el hombre desapareció entre las olas y no pudo ser localizado en los primeros minutos. La emergencia dio origen a un operativo de búsqueda que se extendió durante horas y se intensificó con el paso del tiempo debido a la falta de novedades sobre el paradero de Arredondo.

Desde el primer momento, el dispositivo incluyó la participación articulada de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal municipal. Se desplegaron gomones, patrullas terrestres y un helicóptero que sobrevoló la zona costera, además del uso de drones y la colaboración de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía Bonaerense. El rastrillaje se centró en las playas de Santa Teresita y se extendió hacia Las Toninas, abarcando un amplio sector del litoral.

A lo largo de la noche y la mañana siguiente, los equipos mantuvieron la vigilancia continua y rastreos, tanto por agua como por tierra, con el objetivo de localizar cualquier indicio. Finalmente, en horas del mediodía del jueves, el cuerpo sin vida de Arredondo apareció frente a la calle 50 de Las Toninas, localidad situada a pocos kilómetros del sitio donde se produjo la desaparición. El hallazgo fue confirmado por personal de Prefectura y la División Drones de la fuerza provincial.

En el lugar intervino el fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción y Defensa (UFID) N.º 11, quien dispuso la realización de la autopsia y la presencia de Policía Científica para las pericias correspondientes. La causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte” y se aguardaban los resultados forenses para determinar con precisión las circunstancias del deceso.

Un muerto y más de 30 heridos por una ola gigante que azotó las costas bonaerenses

Las olas gigantes que se registraron el 12 de enero en la Costa Atlántica provocaron una tragedia en Santa Clara del Mar, lo que derivó en una evacuación de balnearios en la región. El fenómeno dejó un joven muerto, 35 heridos y decenas de bañistas sorprendidos por la violencia del mar, identificado como un episodio de “olas vagabundas” o “mini tsunamis”.

Un muerto y 35 heridos por una ola gigante que impactó en Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar del Plata

De acuerdo con los especialistas y los guardavidas, el suceso fue completamente imprevisible y se concentró principalmente en Mar Chiquita, con consecuencias leves, aunque perceptibles, tanto en el sur como en el centro de Mar del Plata.

Según un testimonio, uno de los turistas aseguró “que tenía agua en la cintura y de golpe le llegaba al cuello”, mientras que en la zona norte el impacto fue aún más marcado. De hecho, se registró una repentina retirada del mar de entre 70 y 80 metros, seguida por un aumento abrupto en el nivel del agua.

La víctima fatal fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años oriundo de Mar del Plata que residía en Francia y se encontraba de visita en la Argentina. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la ola lo arrastró hasta golpear su cabeza contra las rocas.

Aunque los guardavidas intentaron reanimarlo con ejercicios de RCP, no lograron salvarle la vida. Además, un hombre que se encontraba en la playa sufrió un infarto durante el caos, por lo que tuvo que ser internado bajo observación médica por antecedentes cardíacos.

