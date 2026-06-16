El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación militar

El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Ejército GT)

El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, en una negociación que incluye intercambio técnico, capacitación especializada y la identificación de oportunidades para adquirir equipo militar, según informó el Ejército de Guatemala, mientras el gobierno de Bernardo Arévalo impulsa una red de alianzas internacionales para reforzar sus capacidades frente al crimen organizado.

Esa estrategia ya abarca acuerdos con Estados Unidos, México, Chile, Brasil, España, Francia y Turquía, según el texto oficial del Ejército de Guatemala.

La cartera que encabeza el ministro de la Defensa Henry David Sáenz Ramos ha concentrado en los últimos meses una agenda diplomática orientada a la cooperación militar.

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El memorando con Ottawa formaliza un marco de diálogo entre ambos gobiernos para identificar y desarrollar proyectos en el sector de defensa y seguridad, de acuerdo con el Ejército de Guatemala.

La institución sostuvo que el acuerdo apunta a fortalecer las competencias militares para cumplir la misión constitucional de resguardar la soberanía y apoyar la seguridad nacional.

El acuerdo con Canadá se suma a una agenda de cooperación militar con ocho países

El punto central del entendimiento es directo: Guatemala y Canadá abren un canal formal para conversaciones técnicas, intercambio de información de interés común y eventuales proyectos de cooperación en defensa.

Según el Ejército de Guatemala, ese instrumento también busca aportar transparencia y fortalecer capacidades institucionales.

El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Ejército GT)

La firma con Canadá llega en paralelo a una relación especialmente activa con Estados Unidos, el socio más dinámico de esa agenda. El 4 de junio, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, concluyó una visita de dos días a Guatemala en la que se reunió con el presidente Bernardo Arévalo y con Sáenz Ramos para revisar la expansión de la cooperación en defensa y el combate al narcoterrorismo, según el SOUTHCOM.

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De acuerdo con el SOUTHCOM, ese encuentro se inscribió en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa hemisférica integrada por 18 países. La visita consolidó un diálogo que el gobierno guatemalteco ya proyecta ampliar en el terreno operativo.

Arévalo confirmó que su administración negocia con Estados Unidos un aumento de la cooperación militar antidrogas en cuatro frentes: material para operaciones, entrenamiento de equipos guatemaltecos, acompañamiento de expertos para diseñar acciones tácticas y planificación estratégica, e intercambio de inteligencia, según una intervención pública del mandatario recogida por Infobae.

El presidente explicó que los cambios serán “fundamentalmente cambios en la intensidad, en el nivel de apoyo en el equipo, en el nivel de apoyo en la capacitación, en la calidad y el tipo de equipo que vamos a recibir”.

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La cooperación incluye defensa, inteligencia e infraestructura logística

La relación bilateral con Washington también se extiende a la infraestructura. En junio, Arévalo y Sáenz se reunieron con representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para revisar los avances de un acuerdo de asistencia técnica firmado el 15 de enero, que contempla la recuperación del sistema ferroviario guatemalteco y la conexión de la red logística con Puerto Quetzal, según informó el Ejército de Guatemala.

El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Ejército GT)

El acuerdo con Ottawa encaja en esa política de diversificación de socios. Según el Ejército de Guatemala, el memorando promueve la cooperación por medio del diálogo, las conversaciones técnicas y el intercambio de información, dentro de una estrategia que combina apoyo operativo, fortalecimiento institucional y posibles adquisiciones de defensa.

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La firma tampoco aparece como un movimiento aislado de la política exterior canadiense en materia de seguridad. En mayo de 2026, Canadá suscribió un acuerdo similar con República Dominicana a través de la Corporación Comercial de Canadá, orientado a la cooperación en adquisiciones de defensa bajo un esquema de gobierno a gobierno, según informó Business Insider.

Pocos días después, Ottawa formalizó otro acuerdo de cooperación en defensa con Dinamarca, según Business Insider. Esa secuencia muestra una expansión reciente de las alianzas canadienses en seguridad, en un momento en que Guatemala también acelera su propia red de socios militares.

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