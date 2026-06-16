Guatemala

El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación militar

El Ejército informó que el entendimiento con Ottawa contempla intercambio técnico, capacitación especializada y la búsqueda de opciones para adquirir equipo, dentro de la estrategia del gobierno de Bernardo Arévalo contra el crimen organizado

Guardar
Google icon
Ministerio de la Defensa de Guatemala firma convenio de cooperación en seguridad con Canadá
El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Ejército GT)

El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, en una negociación que incluye intercambio técnico, capacitación especializada y la identificación de oportunidades para adquirir equipo militar, según informó el Ejército de Guatemala, mientras el gobierno de Bernardo Arévalo impulsa una red de alianzas internacionales para reforzar sus capacidades frente al crimen organizado.

Esa estrategia ya abarca acuerdos con Estados Unidos, México, Chile, Brasil, España, Francia y Turquía, según el texto oficial del Ejército de Guatemala.

La cartera que encabeza el ministro de la Defensa Henry David Sáenz Ramos ha concentrado en los últimos meses una agenda diplomática orientada a la cooperación militar.

PUBLICIDAD

El memorando con Ottawa formaliza un marco de diálogo entre ambos gobiernos para identificar y desarrollar proyectos en el sector de defensa y seguridad, de acuerdo con el Ejército de Guatemala.

La institución sostuvo que el acuerdo apunta a fortalecer las competencias militares para cumplir la misión constitucional de resguardar la soberanía y apoyar la seguridad nacional.

El acuerdo con Canadá se suma a una agenda de cooperación militar con ocho países

El punto central del entendimiento es directo: Guatemala y Canadá abren un canal formal para conversaciones técnicas, intercambio de información de interés común y eventuales proyectos de cooperación en defensa.

Según el Ejército de Guatemala, ese instrumento también busca aportar transparencia y fortalecer capacidades institucionales.

Ministerio de la Defensa de Guatemala firma convenio de cooperación en seguridad con Canadá
El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Ejército GT)

La firma con Canadá llega en paralelo a una relación especialmente activa con Estados Unidos, el socio más dinámico de esa agenda. El 4 de junio, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, concluyó una visita de dos días a Guatemala en la que se reunió con el presidente Bernardo Arévalo y con Sáenz Ramos para revisar la expansión de la cooperación en defensa y el combate al narcoterrorismo, según el SOUTHCOM.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el SOUTHCOM, ese encuentro se inscribió en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa hemisférica integrada por 18 países. La visita consolidó un diálogo que el gobierno guatemalteco ya proyecta ampliar en el terreno operativo.

Arévalo confirmó que su administración negocia con Estados Unidos un aumento de la cooperación militar antidrogas en cuatro frentes: material para operaciones, entrenamiento de equipos guatemaltecos, acompañamiento de expertos para diseñar acciones tácticas y planificación estratégica, e intercambio de inteligencia, según una intervención pública del mandatario recogida por Infobae.

El presidente explicó que los cambios serán “fundamentalmente cambios en la intensidad, en el nivel de apoyo en el equipo, en el nivel de apoyo en la capacitación, en la calidad y el tipo de equipo que vamos a recibir”.

La cooperación incluye defensa, inteligencia e infraestructura logística

La relación bilateral con Washington también se extiende a la infraestructura. En junio, Arévalo y Sáenz se reunieron con representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para revisar los avances de un acuerdo de asistencia técnica firmado el 15 de enero, que contempla la recuperación del sistema ferroviario guatemalteco y la conexión de la red logística con Puerto Quetzal, según informó el Ejército de Guatemala.

Ministerio de la Defensa de Guatemala firma convenio de cooperación en seguridad con Canadá
El Ministerio de la Defensa de Guatemala firmó un memorando con Canadá para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Ejército GT)

El acuerdo con Ottawa encaja en esa política de diversificación de socios. Según el Ejército de Guatemala, el memorando promueve la cooperación por medio del diálogo, las conversaciones técnicas y el intercambio de información, dentro de una estrategia que combina apoyo operativo, fortalecimiento institucional y posibles adquisiciones de defensa.

La firma tampoco aparece como un movimiento aislado de la política exterior canadiense en materia de seguridad. En mayo de 2026, Canadá suscribió un acuerdo similar con República Dominicana a través de la Corporación Comercial de Canadá, orientado a la cooperación en adquisiciones de defensa bajo un esquema de gobierno a gobierno, según informó Business Insider.

Pocos días después, Ottawa formalizó otro acuerdo de cooperación en defensa con Dinamarca, según Business Insider. Esa secuencia muestra una expansión reciente de las alianzas canadienses en seguridad, en un momento en que Guatemala también acelera su propia red de socios militares.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de la Defensa Nacional de GuatemalaHenry Saenz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centroamérica concentró el 31.8% de las remesas a América Latina y el Caribe en 2025 y lideró el crecimiento regional

La subregión captó parte relevante del récord de USD 174,400 millones enviado al área, con una fuerte dependencia en Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde esos flujos representan entre 27.3% y cerca de 30% del Producto Interno Bruto

Centroamérica concentró el 31.8% de las remesas a América Latina y el Caribe en 2025 y lideró el crecimiento regional

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

Con una probabilidad del 61% de incidencia de El Niño en Nicaragua, el sector agrícola enfrenta un panorama adverso para el ciclo 2026-2027. Agricultores reportan atrasos en la siembra y el riesgo de que las cosechas de maíz y frijol sean insuficientes tanto para el consumo interno como para la exportación

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

De enero a abril de 2026 las exportaciones de azúcar de caña o remolacha sumaron 213.8 millones de kilogramos, lo que representa un incremento interanual del 123.5 %, pese a ello, un dirigente gremial asegura que que se registrarán pérdidas este año.

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED reportó 463 incidentes atendidos y 6,956 personas afectadas, con el mayor impacto en Alta Verapaz, mientras se anticipan más precipitaciones y crecidas repentinas de ríos

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

Los reportes oficiales muestran una progresión constante de los contagios desde inicios de año, especialmente en áreas metropolitanas y costeras.

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

TECNO

Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

Cuáles son las diferencias reales entre iPhone 11, 12, 13 y 14 y qué modelo elegir

Qué jugadores han ganado más seguidores en el Mundial 2026: Vozinha, Endrick y Neymar al tope

Cómo tener foto con Vozinha de Cabo Verde: ganó millones de seguidores tras juego con España

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

ENTRETENIMIENTO

Disney revela el primer tráiler de “Hexed” con la voz de Hailee Steinfeld

Disney revela el primer tráiler de “Hexed” con la voz de Hailee Steinfeld

Hollywood subasta el sable de luz y la mano de Luke Skywalker de Star Wars: cuánto cuesta el combo más icónico de la saga

Jennifer López habla de los cambios que sufrió tras su divorcio de Ben Affleck: “Sentí que mi vida me explotaba en la cara”

El imparable éxito global de “El día de la revelación”: Spielberg conquista la taquilla con una campaña sin precedentes

Sam Levinson explicó su elección por el desenlace de Rue en “Euphoria” y el homenaje detrás de la última temporada

MUNDO

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate británico en el Canal de la Mancha

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate británico en el Canal de la Mancha

Incendios en casas de la familia de Keir Starmer: un ucraniano fue condenado y el organizador vinculado a Rusia escapó

El tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz sigue paralizado pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La amenaza invisible que retarda la reapertura del Estrecho de Ormuz: miles de minas iraníes en el fondo marino

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU