800 pases, 27 remates al arco y 1 sola infracción: así le empató Cabo Verde un histórico partido a España en el Mundial

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

Muchas veces las frías estadísticas no sirven para entender el mágico desarrollo de un partido de fútbol, pero otras tantas veces son el respaldo ideal para entender mejor los motivos detrás de un resultado. El Mundial 2026 tuvo en las últimas horas uno de los primeros batacazos del certamen con el empate que Cabo Verde alcanzó a salvar contra España.

El marcador 0-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tuvo al arquero de 40 años Vozinha como un inesperado héroe, que rápidamente conoció la potencia viral de un torneo de estas magnitudes al pasar de 50 mil seguidores a 8 millones en redes sociales en apenas 24 horas.

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El partido dejó algunas estadísticas que son realmente impactantes. Una de las más resonantes estuvo en la figura de Mikel Oyarzabal, quien no tocó el balón durante la primera media hora de juego. El jugador de 29 años de Real Sociedad “es el primer jugador registrado desde 1966 en jugar los primeros 30 minutos de un partido de la Copa Mundial de la FIFA sin tocar el balón ni una sola vez”, según detalló la cuenta de estadísticas Opta Joe en la red social X (ex Twitter). Otro dato significativo que aportó este perfil pasó por el otro lado: “A pesar de que España tuvo un 74% de posesión, Cabo Verde solo cometió una falta en este partido: la menor cantidad por cualquier equipo en un partido de la Copa Mundial de la FIFA registrada desde 1966″.

Los números marcan que España realizó 800 pases con una precisión del 92% y logró una posesión total del 74%. Tuvo 11 tiros de esquina a favor y lanzó 36 centros al área. De los 27 remates al arco (11 desde afuera del área y 16 desde dentro), apenas 7 fueron efectivamente a la portería que defendió el hoy popular Vozinha.

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Los comandados por Luis de la Fuente cargan ahora con una mochila particular que le agrega peso a su mote de candidatos. El último gol mundialista lo anotaron a los 11 minutos del último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 que terminó con una derrota 2-1 ante Japón. Aquel tanto de Álvaro Morata fue la última celebración, ya que luego los europeos quedaron eliminados en octavos de final contra Marruecos a través de los penales luego de igualar 0-0 en tiempo regular. Desde entonces, “España ha tenido 49 tiros y completado 2.500 pases en la competición sin encontrar la red”, especificó Opta Joe.

El contraste de números es impactante, porque Cabo Verde tuvo el 26% de la posesión: apenas 1 córner a favor, tiró tan solo 4 centros al área española y probó rematar al arco rival en 6 oportunidades, aunque sólo una vez le acertó al arco que defendió Unai Simón. Los comandados por Bubista solamente hicieron esa infracción a los 16 minutos del primer tiempo que terminó con la amonestación al defensor Sidny Cabral, pero no volvieron a apelar a las faltas para detener al rival.

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Una cifra demoledora es que tuvieron 46 despejes del balón y apenas completaron 278 pases, con una precisión del 74% y tan solo tuvieron un éxito del 32% a la hora de disputar los duelos aéreos.

Aunque hay un punto que permitirá comprender el formato que eligió el representativo africano para afrontar este partido: “Cabo Verde ejerció 373 presiones altas sobre España en el partido de ayer, la cifra más alta registrada por un equipo en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA en la edición de este año”, detalló la citada cuenta de Opta.

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El mapa de calor de las presiones de Cabo Verde (@OptaJoe)

Al final de cuentas, Cabo Verde –uno de los cuatro países debutantes en este Mundial de 48 selecciones junto con Curazao, Jordania y Uzbekistán– logró un resultado histórico que ya dio vuelta a las predicciones de una de las zonas más disputadas de la Copa del Mundo.

El Grupo H tiene a Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde todos con 1 punto, porque los uruguayos también igualaron 1-1 contra los asiáticos. El elenco de África es uno de los 10 seleccionados clasificados desde ese territorio tras haber liderado la Zona D de sus eliminatorias continentales por delante de Camerún, Libia, Angola, Mauritania y Swazilandia con 23 puntos luego de sentenciar un camino con 7 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota (1-4 en su visita a los cameruneses).

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El sorpresivo elenco de los Tubarões Azuis buscará seguir escribiendo las páginas de historia de esta Copa del Mundo el próximo domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Uruguay y cerrará con la esperanza de pelear la clasificación el viernes 26 de este mismo mes en Houston contra Arabia Saudita. España, que ese 21 enfrentará a los árabes en Atlanta, chocará en el final del Grupo contra la Celeste en el estadio mexicano de Guadalajara.

Con el nuevo formato, la Copa del Mundo tendrá en 16avos de final a los dos mejores de cada grupo, pero también habrá disponibles otros ocho cupos: clasificarán los mejores 8 terceros de las 12 zonas.

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Cuando dos o más selecciones de un mismo grupo terminan con los mismos puntos, la FIFA aplica criterios en cascada para separarlas. Primero se mira qué pasó entre esos equipos empatados: quién ganó más puntos en sus enfrentamientos directos, quién tuvo mejor diferencia de goles en esos partidos y quién marcó más. Si el empate persiste, se amplía la mirada a todos los partidos del grupo: diferencia de goles general, goles marcados en total y, como penúltimo recurso, el fair play (las tarjetas recibidas suman o restan puntos: amarilla descuenta 1, roja directa descuenta 4, y así). Si nada de eso resuelve el desempate, entra el ranking FIFA: gana el puesto la selección mejor ubicada en la clasificación mundial más reciente, y si hay más ediciones anteriores disponibles, se van consultando hasta encontrar una diferencia.

Esta primera fecha dejó a España (Pedri), Cabo Verde (Cabral) y Arabia Saudita (Abdulelah Al-Amri) con una amonestación cada uno. A la hora de mirar el ranking FIFA, España figura 2ª, Uruguay 16ª, Arabia Saudita 61ª y Cabo Verde 67ª.

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Para definir cuáles de las 12 selecciones que terminen terceras en sus grupos son las 8 que avanzan a los dieciseisavos de final, la FIFA usa un sistema más directo y sin enfrentamientos directos de por medio, ya que esos equipos vienen de grupos distintos. Se ordenan todas las terceras por puntos totales, luego por diferencia de goles en toda la fase, luego por goles marcados y, si aún hay empate, por fair play con el mismo sistema de tarjetas. El último recurso, de nuevo, es el ranking FIFA: primero la edición más reciente y, si hace falta, ediciones anteriores hasta que haya un ganador.

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO H