Economía

El dólar subió con un importante volumen operado tras el feriado

La cotización mayorista subió a $1,436,50, con negocios de contado que crecieron por encima de los USD 700 millones tras el feriado. Al público en el Banco Nación subió a $1.455

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El dólar sube en junio y le pelea palmo a palmo a la inflación.
El dólar sube en junio y le pelea palmo a palmo a la inflación.

Con un relevante volumen de operaciones por USD 723,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una suba de 8,50 pesos o 0,6%, a 1.436,50 pesos.

El tipo de cambio oficial anota en junio un alza de 28,50 pesos o 2%, un ritmo de ascenso que le empieza a dar pelea a la inflación mensual.

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El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó una banda superior en los $1.785,41, lo que dejó al dólar mayorista a 348,91 pesos o 24,3% de ese límite teórico para la flotación.

Con alzas marginales, el dólar “contado con liquidación”, implícito en las cotizaciones de acciones y bonos argentinos que son negociados en simultáneo en la plaza local y el exterior, toca los $1.500, nivel que ya había alcanzado en el primer tramo de junio.

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“Una distancia considerable entre spot y techo junto a una intervención que fue moderándose, generan la idea de una amplia flexibilidad del esquema cambiario”, evaluó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“El momento inmejorable para el crédito argentino (riesgo país tocó 422 puntos) contribuyó a la calma en el frente cambiario. Un Tesoro con altas chances de reacceder a los mercados internacionales de crédito implica que el BCRA puede seguir comprando reservas para recomponer su hoja de balance, pero ya no más con la presión de abastecerlo completamente de sus vencimientos en moneda extranjera. Si bien las compras del BCRA han mermado este mes, se sigue destacando la postura del BCRA, que ya acumula 108 ruedas consecutivas de compras”, indicó PPI.

“El dólar mayorista amaga con un ligero reacomodamiento por encima de los $ 1.430, dentro de una plaza aún sobreoferta donde el BCRA viene regulando el ritmo de compras. Frente a un campo que próximamente podría comenzar a aflojar sus liquidaciones, las miradas se dirigen a la estrategia que se aplicaría en el segundo semestre”, precisó el economista Gustavo Ber.

“Por el momento, la expectativa que los operadores anticipan es una desaceleración en el ritmo de compras y un gradual deslizamiento del dólar, que todos no sería superior a la inflación en busca de no afectar dicho proceso”, agregó el titular del Estudio Ber.

La cotización al público del dólar sumó cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.455 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar al público mantiene un incremento de 25 pesos o 1,7% en junio.

Más marcada fue la tendencia para el dólar blue, que ganó diez pesos o 0,7%, a $1.470, su nivel más alto desde el 29 de enero. El dólar informal asciende en junio 40 pesos o 2,8 por ciento.

“El dólar va a lucir muy tranquilo con esta sucesión de noticias, sin embargo, comprar bonos dólar linked y vender dólar futuro puede dar una tasa de retorno superior al 27% anual, es una buena alternativa de tasa en momentos de rendimientos muy pobres en el mercado. El plazo fijo está en torno al 20% anual en el mejor escenario", consideró el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“Por su parte, el Banco Central continúa con la acumulación de reservas mediante compras que superan los USD 800 millones en lo que va del mes”, aportó Rava Bursátil.

“El Tesoro adjudicó $6,12 billones en la licitación del miércoles pasado, con ofertas recibidas por $7,4 billones. Esto implicó una renovación de vencimientos de 120,4%, absorbiendo $1 billón de pesos del sistema, una cifra muy similar a los pesos inyectados vía compras de reservas del BCRA desde la anterior licitación. Sin embargo, el Tesoro habría canjeado tenencias de TMG27 y TMF27 por fuera de la licitación, lo que implicaría un rollover de 100%”, señaló Balanz Capital.

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