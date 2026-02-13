Sociedad

5 pueblos con lagunas en Buenos Aires para visitar en Carnaval

La provincia ofrece una serie de alternativas ideales para quienes durante el fin de semana largo buscan escapar del bullicio para encontrar un poco de calma en la naturaleza

Los pueblos con lagunas en
Los pueblos con lagunas en Buenos Aires se presentan como destinos rurales ideales para escapar durante el Carnaval (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Provincia de Buenos Aires, el Carnaval se transforma en una oportunidad perfecta para descubrir destinos rurales donde la naturaleza y la tranquilidad se combinan con la tradición. A menos de tres horas de la capital, existen pueblos que se destacan por sus lagunas, ideales para quienes buscan una escapada diferente sin recorrer largas distancias.

Estos lugares ofrecen actividades náuticas, paisajes campestres y una hospitalidad que invita a relajarse y disfrutar del aire libre. En especial para sacarles provecho durante el fin de semana largo por Carnaval.

5 pueblos en Buenos Aires para visitar en Carnaval

Chascomús

Chascomús ofrece una laguna de
Chascomús ofrece una laguna de más de treinta kilómetros cuadrados, perfecta para actividades náuticas y circuitos gastronómicos regionales (Wikipedia)

Ubicado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús se consolida como uno de los destinos predilectos para el turismo de cercanía gracias a su imponente laguna de más de 30 kilómetros cuadrados. La costanera, que bordea gran parte del espejo de agua, invita a realizar paseos en bicicleta, caminatas y disfrutar de los atardeceres sobre la laguna.

Las actividades náuticas, como kayak, windsurf y pesca deportiva, son parte fundamental de la oferta recreativa, sumadas a los circuitos gastronómicos con sabores regionales y ferias de artesanos. El centro histórico conserva edificios patrimoniales y espacios culturales, mientras que la variada infraestructura de alojamientos, desde cabañas hasta hoteles boutique, permite recibir visitantes en cualquier época del año, según la Secretaría de Turismo de Chascomús.

San Miguel del Monte

San Miguel del Monte destaca
San Miguel del Monte destaca por su laguna de setecientas veinte hectáreas con propuestas de pesca de pejerrey, cabalgatas y ferias artesanales (Municipalidad de Monte)

A poco más de 100 kilómetros de la capital, San Miguel del Monte se distingue por su laguna de 720 hectáreas, rodeada de arboledas y una costanera que invita al descanso. Es un destino clásico para quienes buscan tranquilidad y actividades al aire libre, como remo, pesca de pejerrey, cabalgatas y paseos en lancha.

Los fines de semana largos, el pueblo cobra vida con ferias de productos regionales y propuestas gastronómicas junto al agua. Entre los sitios emblemáticos se encuentran la Parroquia San Miguel Arcángel, el Museo Guardia del Monte y el tradicional Rancho de Rosas, que reconstruye la memoria rural de la región. La oferta de camping y paradores junto a la laguna, con todos los servicios necesarios, facilita la estadía tanto para familias como para grupos de amigos.

Lobos

Lobos combina el entorno rural
Lobos combina el entorno rural con deportes acuáticos en su laguna de ochocientas hectáreas y una oferta turística tradicional (Wikipedia)

Con una laguna de 800 hectáreas, Lobos se posiciona como un polo de atracción para quienes buscan combinar el entorno rural con actividades acuáticas. El pueblo, situado a cien kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se ha consolidado como una de las escapadas favoritas para hacer. La pesca de pejerrey, los deportes náuticos y los paseos en lancha conforman la principal propuesta recreativa, mientras que las zonas verdes equipadas para picnic y asado permiten disfrutar del día al aire libre. El casco histórico destaca por sus edificios notables y la Casa Natal de Juan Domingo Perón, que forma parte del patrimonio local.

Además, la localidad de Villa Loguercio, sobre la laguna, ofrece un entorno campestre con hosterías y casas de descanso, donde predomina un ambiente relajado ideal para desconectarse. Los restaurantes y parrillas de la zona presentan una oferta gastronómica basada en platos tradicionales y productos regionales.

General Belgrano

General Belgrano se consolida como
General Belgrano se consolida como un destino por sus termas, el Arroyo Salado y una variada oferta de actividades recreativas junto al agua (Turismo General Belgrano)

A casi dos horas de la capital, General Belgrano se ha convertido en un destino elegido tanto por su complejo de termas como por el Arroyo Salado, que atraviesa la ciudad y ofrece zonas de baño, pesca y recreación. El parque costanero, con amplios espacios verdes y áreas de juegos, se llena de visitantes durante el Carnaval, especialmente familias y jóvenes que buscan pasar un día cerca del agua. El municipio promueve actividades al aire libre, festivales y circuitos gastronómicos con parrillas y bares con vistas al arroyo, según informó la Dirección de Turismo de General Belgrano.

La oferta de alojamiento incluye hoteles con spa, cabañas y camping, lo que posibilita adaptarse a distintos perfiles de turistas. Los senderos para trekking y cicloturismo complementan un paisaje que invita a la relajación y al contacto directo con la naturaleza.

Puán

Puán cuenta con una laguna
Puán cuenta con una laguna pintoresca y equipada, además de acceso a la Reserva Natural Isla de Puán para ecoturismo (Captura de video)

En el sudoeste de la provincia, a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Puán sobresale por su laguna, considerada una de las más pintorescas y equipadas del interior bonaerense. El entorno natural está preparado para el turismo con sectores de camping, mesas, parrillas y espacios recreativos. Una particularidad es la posibilidad de acceder en lancha a la Isla de Puán, declarada Reserva Natural, que permite explorar la flora autóctona y disfrutar de vistas panorámicas.

La laguna es el centro de la vida social y turística del pueblo, que también cuenta con propuestas culturales y gastronómicas. De acuerdo con la información relevada por Revista Lagunas, Puán atrae a quienes buscan experiencias vinculadas al ecoturismo y el descanso, lejos del bullicio urbano. Convirtiéndose así en una alternativa ideal para una escapada prolongada durante el Carnaval.

