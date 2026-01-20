Los 5 pueblos bonaerenses con lagunas y arroyos ideales para visitar un fin de semana de verano

Los pueblos con lagunas y arroyos son la opción preferida para escapadas de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Provincia de Buenos Aires ofrece alternativas para quienes buscan escapar del ritmo de la Ciudad y disfrutar del verano en medio de la naturaleza, pero sin tener que recorrer largas distancias. A menos de tres horas en auto desde la capital, existen pueblos que destacan por sus lagunas y arroyos, donde el paisaje, la tranquilidad y las actividades al aire libre se convierten en el plan perfecto para un fin de semana.

Estos destinos se consolidan cada año como los preferidos de quienes buscan turismo de cercanía y experiencias auténticas.

Los 5 pueblos bonaerenses ideales para visitar en verano

Para quienes buscan una escapada de fin de semana, estos pueblos representan una oportunidad de disfrutar la naturaleza sin recorrer grandes distancias, ni perder tiempo en largas filas de acceso.

Chascomús

Chascomús destaca por su extensa laguna, una costanera de 30 km y deportes náuticos como kayak, windsurf y pesca (Wikipedia)

Chascomús se ubica a 120 km de la Ciudad de Buenos Aires y es conocido por su extensa laguna, una de las más visitadas de la provincia. Con una costanera de más de 30 km, este pueblo invita a recorrer su centro histórico, disfrutar de la gastronomía local y participar en deportes náuticos como kayak, windsurf y pesca.

La laguna es el principal atractivo, pero también lo son los paseos por la estación, el museo ferroviario y la tradicional feria de artesanos. En verano, los atardeceres sobre el agua y las actividades al aire libre son el mayor atrayente para las familias y grupos de amigos. Además, la ciudad ofrece alojamientos para todos los presupuestos, desde cabañas hasta hoteles boutique.

San Miguel del Monte

San Miguel del Monte cautiva con su laguna de 720 hectáreas rodeada de arboledas, perfecta para la pesca y el remo (Wikipedia)

A solo 110 km de la capital, San Miguel del Monte es famoso por su laguna de 720 hectáreas, rodeada de arboledas y espacios de recreación. Es un destino tradicional para quienes buscan descanso y deportes como remo, pesca deportiva y paseos en lancha.

Monte es ideal para un fin de semana de relax, con opciones que van desde meriendas al aire libre hasta cabalgatas y ferias de productos regionales. La costanera se llena de visitantes durante el verano, que disfrutan de la tranquilidad y la seguridad del entorno. Entre los imperdibles se encuentran la Parroquia San Miguel Arcángel, el Museo Guardia del Monte y el circuito gastronómico frente a la laguna.

Lobos

La laguna de Lobos posee 800 hectáreas, ideal para pesca, estancias históricas y recorridos culturales (Wikipedia)

Lobos, a 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las escapadas más populares gracias a su laguna de 800 hectáreas, ideal para la pesca de pejerrey y actividades náuticas. El pueblo combina el encanto rural con la comodidad de una ciudad pequeña: hay estancias históricas, pulperías, paseos en bicicleta y un ambiente familiar.

Quienes la visiten, se encontrarán con una laguna limpia, servicios y la posibilidad de recorrer sitios históricos como la casa natal de Juan Domingo Perón. En verano, la costa se transforma en un punto de encuentro para picnics, deportes y espectáculos al aire libre. La oferta gastronómica destaca por sus parrillas y platos tradicionales.

General Belgrano

El Arroyo Salado es el principal atractivo que trae a un gran número de pescadores (Wikipedia)

A 160 km de la capital, General Belgrano es reconocido tanto por su complejo de termas como por el Arroyo Salado, que atraviesa la ciudad y ofrece zonas de baño, pesca y recreación. El parque costanero, con amplios espacios verdes, se llena de familias y jóvenes que buscan pasar un día cerca del agua.

De acuerdo con la oficina de Turismo del municipio, el verano, el arroyo y las termas son los principales atractivos, junto con las actividades al aire libre y los festivales locales. El circuito gastronómico incluye parrillas, heladerías y bares con vistas al arroyo. Los alojamientos van desde hoteles con spa hasta camping.

Las Flores

Las Flores se consolida como destino de naturaleza y paz, con la Laguna del Difunto Manuel (Wikipedia)

A poco más de 180 km de la Ciudad de Buenos Aires, Las Flores es un destino elegido por quienes buscan paz y contacto con la naturaleza. La Laguna del Difunto Manuel se encuentra a pocos minutos del centro y es ideal para la pesca, kayak y paseos en bote.

La laguna es el corazón de la actividad turística en verano, pero el pueblo también ofrece senderos para trekking y cicloturismo. Por su parte, la costanera cuenta con zonas de parrilla, juegos y un ambiente familiar. Los visitantes suelen destacar la tranquilidad del lugar y la hospitalidad de los pobladores.