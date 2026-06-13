Murió un hombre tras un vuelco y choque con una camioneta en una ruta de Córdoba

La policía de la Provincia de Córdoba trabaja en el lugar donde murió un hombre de 54 años luego de volcar con su automóvil cerca de Huinca Renancó, al sur de la provincia de Córdoba

Un hombre de 54 años murió este viernes tras un vuelco en la ruta provincial 26 cerca de Huinca Renancó, en el sur de Córdoba. En el siniestro también estuvo involucrada una camioneta y hubo otras personas heridas, mientras la Policía investiga cómo el conductor del automóvil perdió el control.

El hecho ocurrió al mediodía en el tramo que une Huinca Renancó con Villa Huidobro, a la altura del kilómetro 8. De acuerdo con la Policía de Córdoba, del accidente participaron un automóvil Renault Mégane azul y una camioneta Renault Alaskan.

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Los trabajos de investigación para determinar las causas del accidente en la Ruta Provincial 26, entre Huinca Renancó y Villa Huidobro

El Mégane, conducido por la víctima, viajaba junto a otras tres personas, y la Alaskan estaba al mando de un hombre de 57 años que iba acompañado por una mujer de 40 años.

Por la gravedad de sus lesiones, el conductor del automóvil fue derivado al Hospital San Antonio de Padua, en la ciudad de Río Cuarto, donde se confirmó su fallecimiento. El conductor se habría descompensado durante el trayecto en ambulancia hacia el nosocomio y murió.

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Las tres personas que viajaban con la víctima resultaron heridas y fueron llevadas al Hospital Provincial de Huinca Renancó para recibir atención médica.

Un hombre de 54 años murió luego de volcar con su automóvil cerca de Huinca Renancó, al sur de la provincia de Córdoba

Las circunstancias exactas del siniestro siguen bajo investigación, según la Policía de Córdoba. Las autoridades policiales continuaban trabajando para establecer las causas precisas del accidente.

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Según Puntal, una de las hipótesis bajo análisis es que el automóvil pudo haber rozado con un carro remolcado por la camioneta, lo que habría desencadenado la pérdida de control. La ruta fue intervenida para realizar pericias y determinar la mecánica del choque.

Huinca Renancó signado por la tragedia, casi un mes atrás

Dos jóvenes de 19 y 21 años, residentes en Huinca Renancó, en el sur de la provincia de Córdoba, murieron el sábado 16 de mayo luego de un choque entre una motocicleta y una camioneta en el sur de la provincia de Córdoba.

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El siniestro ocurrió cerca de las 20.30 sobre la Ruta Provincial 27, a la altura del kilómetro 81, en el tramo comprendido entre las localidades de Del Campillo y Nicolás Bruzzone, a unos 60 kilómetros al norte de Huinca Renancó.

Dos jóvenes de Huinca Renancó murieron en un choque entre una moto y una camioneta en el sur de Córdoba

Según informaron fuentes del caso, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Honda 110 cc y una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 29 años.

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Las dos víctimas viajaban en la moto. Un varón de 21 años y una mujer de 19, ambos domiciliados en Huinca Renancó, fallecieron como consecuencia del fuerte impacto. Un servicio de emergencias se trasladó hasta el lugar y constató el deceso de ambos en el sitio del accidente.

La Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó tomó intervención en la causa. El organismo dispuso las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro de tránsito, que incluyó la recolección de evidencia en la escena del hecho.

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Las circunstancias exactas del choque permanecen bajo investigación, sin que se hayan establecido aún las causas que derivaron en la colisión.