Día del Trabajador Deportivo: cómo afecta a la actividad de gimnasios y clubes hoy, 5 de febrero

El Día del Trabajador Deportivo y Civil afecta la apertura de gimnasios, clubes y centros deportivos en toda Argentina por normativa de UTEDyC (Freepik)

Este jueves 5 de febrero, la rutina de quienes practican actividad física en Argentina se encuentra alterada: gimnasios, clubes y centros deportivos cierran o funcionan con servicios reducidos en diversas ciudades. La razón no responde a emergencias ni a reformas, sino a la conmemoración del Día del Trabajador Deportivo y Civil, una fecha que reconoce los derechos de los empleados del sector y su aporte a la vida social y recreativa del país.

La medida fue establecida por la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y afecta a miles de trabajadores comprendidos en el convenio colectivo. Quienes cumplen tareas en clubes, mutuales, hoteles sindicales, colonias y asociaciones deportivas acceden hoy a un descanso pago como parte de los derechos laborales conquistados. El propio sindicato ha detallado el alcance del asueto a través de comunicados y publicaciones en su sitio oficial.

Por qué hay clubes, gimnasios y centros deportivos cerrados hoy

El Día del Trabajador Deportivo y Civil figura en el calendario laboral de UTEDyC y provoca el cierre o reducción de servicios en numerosos espacios deportivos y sociales. Esta jornada tiene como fin rendir homenaje a quienes desarrollan actividades en entidades deportivas y civiles, tanto públicas como privadas sin fines de lucro.

La normativa establece que, si el asueto coincide con el día de descanso habitual o feriados, existen mecanismos de compensación laboral para los empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance del asueto abarca a empleados de gimnasios, clubes deportivos y de campo, mutuales, hoteles y colonias sindicales, además del personal mensualizado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en todas sus ramas. Según el convenio colectivo, la jornada debe abonarse como trabajada, aun si no se prestan servicios, lo que garantiza el reconocimiento económico y simbólico de la actividad anual.

La normativa contempla casos especiales. Si el 5 de febrero coincide con el día de descanso habitual, el empleador debe dar un franco compensatorio en la misma semana. Si el asueto cae en sábado, domingo o feriado nacional, el descanso se traslada al primer día hábil siguiente. Para empleados de hoteles y colonias sindicales, la empresa puede elegir entre otorgar el día libre o abonarlo como feriado, según su organización interna.

Muchas actividades deportivas y recreativas quedan suspendidas, afectando tanto a quienes buscan ejercitarse como a aquellos que trabajan en la atención y gestión de estos lugares.

Por qué algunos clubes y gimnasios sí abren

No todos los establecimientos están obligados a cerrar. La obligatoriedad del asueto solo rige para el personal amparado por el convenio de UTEDyC. Gimnasios, clubes y centros deportivos con personal fuera de convenio, servicios tercerizados o regímenes laborales especiales pueden funcionar normalmente o con servicios limitados.

No todos los centros deportivos cierran: los clubes y gimnasios con personal fuera de convenio pueden operar normalmente o con servicios limitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas instituciones, por su estructura interna, logran reorganizar tareas para mantener parte de la atención al público. Por eso, en ciertas localidades los gimnasios y clubes permanecen abiertos, mientras que en otras se suspenden todas las actividades. La decisión depende de la composición del plantel y de los acuerdos internos con los trabajadores.

Consultar previamente con cada establecimiento es clave para evitar sorpresas o cambios en la rutina de entrenamiento.

Quiénes no trabajan hoy, 5 de febrero

Sectores y trabajadores alcanzados por el asueto del Día del Trabajador Deportivo y Civil:

Empleados de gimnasios incluidos en el convenio de UTEDyC.

Personal de clubes deportivos y de campo.

Trabajadores de mutuales y asociaciones civiles sin fines de lucro.

Empleados de hoteles sindicales y colonias de vacaciones gestionadas por sindicatos.

Personal mensualizado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

Trabajadores de centros deportivos de entidades públicas o privadas sin fines de lucro.

Para todos ellos, la jornada se paga como trabajada, aunque no se presten tareas. Si coincide con el día de descanso o con un feriado nacional, existen mecanismos de compensación o traslado del asueto al próximo día hábil.

El asueto por el Día del Trabajador Deportivo y Civil obliga a miles de argentinos a modificar sus rutinas de entrenamiento y esparcimiento. Además, resalta el valor de quienes mantienen el funcionamiento de entidades fundamentales para la salud, el deporte y la vida comunitaria.

Este descanso pago es un derecho laboral y un reconocimiento al esfuerzo de un sector que sostiene la vida de clubes, mutuales y centros deportivos a lo largo del país. La diversidad de esquemas laborales provoca diferencias marcadas según la localidad y el tipo de institución.

Se recomienda a los usuarios de centros deportivos consultar horarios y disponibilidad durante el asueto nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de asistir a un gimnasio, club o centro deportivo, es imprescindible consultar si estará abierto o si habrá cambios en el horario habitual. Para conocer el alcance del asueto y los derechos de los trabajadores, se recomienda visitar el sitio oficial de UTEDyC o consultar los comunicados de entidades deportivas y sociales locales.